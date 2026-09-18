الەۋمەتتىك جەلىدە بالاعات سوزدەر ايتقان شىمكەنتتىك قىز 25 تاۋلىككە قامالدى
استانا. قازاقپارات- شىمكەنت قالاسىنىڭ 25 جاستاعى تۇرعىنى الەۋمەتتىك جەلىدە ءوزىن پوليتسيا قىزمەتكەرى رەتىندە تانىستىرىپ، بالاعات سوزدەرمەن تەلەفون ارقىلى قوقان-لوقى كورسەتكەن.
شىمكەنت قالاسىنىڭ 25 جاستاعى تۇرعىنى ءادىلحان اياگوز سوتتىڭ قاۋلىسىمەن 25 تاۋلىككە اكىمشىلىك قاماققا الىندى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
انىقتالعانداي ول بۇعان دەيىن دە ۇساق بۇزاقىلىق بويىنشا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعان بولاتىن. پوليتسيا ازاماتتاردى زاڭ تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋعا، قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزباۋعا جانە وزگە ادامداردىڭ قۇقىقتارى مەن تىنىشتىعىنا قۇرمەتپەن قاراۋعا شاقىرادى. سونداي-اق، كەز كەلگەن قۇقىق بۇزۋشىلىق ءۇشىن زاڭنامادا بەلگىلەنگەن جاۋاپكەرشىلىك كوزدەلگەنىن ەسكەرتەدى.