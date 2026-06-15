الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك باعاسىن تۇراقتاندىرۋ جۇيەسىنە جاڭا شەكتەۋ ەنگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - جەكە كومپانيالار ەندى الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ باعاسىن تۇراقتاندىرۋ ماقساتىندا ساقتاندىرۋ شارتتارىن ءوز قارىزدارىن قامتاماسىز ەتۋ قۇرالى رەتىندە پايدالانا المايدى. ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى جوعارى اۋديتورلىق پالاتانىڭ نۇسقاماسى نەگىزىندە ءتيىستى وزگەرىستەردى بەكىتتى.
بۇل وڭىرلىك الەۋمەتتىك-كاسىپكەرلىك كورپوراتسيالارعا (ا ك ك) جۇرگىزىلگەن مەملەكەتتىك اۋديت بارىسىندا انىقتالدى. تەكسەرۋ كەزىندە كەيبىر جاعدايلاردا ءبىر جىلعا جاسالعان ساقتاندىرۋ شارتتارى ا ك ك تاراپىنان ۇزاق مەرزىمگە بەرىلگەن قارىزداردى قامتاماسىز ەتۋ قۇرالى رەتىندە قابىلدانعانى بەلگىلى بولدى. وسىنداي جاعدايلاردىڭ ءبىرى «اقتوبە» ا ك ك» اق-دا بولعان.
بەرىلگەن مەرزىمدە مىندەتتەمەلەردى قامتاماسىز ەتۋ كەپىلىنىڭ بولماۋىنا قاراماستان جەكە ج ش س-عا 544 ميلليون تەڭگەگە قارىز بەرىلگەن. ناتيجەسىندە كومپانيا قارىزدى قايتارا الماي، ا ك ك وتەۋ مىندەتتەمەسىن وزىنە الۋعا ءماجبۇر بولدى. مۇنداي جاعدايلار قايتالانباس ءۇشىن جوعارى اۋديتورلىق پالاتا اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنە الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنا باعالاردى تۇراقتاندىرۋ تەتىكتەرىن ىسكە اسىرۋدىڭ ۇلگىلىك قاعيدالارىنا تۇزەتۋلەر ەنگىزۋدى تاپسىردى.
اتاپ ايتقاندا، قارىزدار بويىنشا قامتاماسىز ەتۋ رەتىندە ساقتاندىرۋ شارتتارىن پايدالانۋ مۇمكىندىگىن تولىق الىپ تاستاۋ ۇسىنىلدى.
- بۇل وزگەرىستەر اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ بۇيرىعى نەگىزىندە كۇشىنە ەندى. بۇل قادام وڭىرلىك ا ك ك-لەردىڭ قارجىلىق تۇراقتىلىعىنا جانە جالپى الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ باعاسىن تۇراقتاندىرۋ جونىندەگى جۇمىستىڭ تيىمدىلىگىنە وڭ اسەر ەتەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مەملەكەتتىك اۋديت قورىتىندىسى بويىنشا جوعارى اۋديتورلىق پالاتانىڭ وزگە دە تاپسىرمالارى مەن ۇسىنىمدارىنىڭ ورىندالۋى باقىلاۋدا بولادى.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن قازاقستان ياقۇ باس اسسامبلەياسىندا ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگى بويىنشا جاڭا باستامالاردى ۇسىنعان بولاتىن.