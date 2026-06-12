التايدىڭ الىپتارىنا ۇستاز بولعان كوكەناي بالۋان
كوكەناي بالۋان قالەل ۇلى - مولقى رۋىنىڭ ءبىتىباي تارماعىنىڭ قالقاباي اتاسىنان. 1942 -جىلى كوكتوعاي اۋدانىنىڭ قايىرتى دەگەن جەرىندە تۋعان.
جوقشىلىقتان زاعوبا كومىر كەنىندە ىستەپ، 300-دەي جۇمىسشىنىڭ بارىمەن كۇرەسىپ، توپ- توبىمەن جىققان. ەكى اربا كومىردى جالعىز ءوزى سۇيرەپ، كەندەگى قىزعىن ەڭبەگى ءۇشىن «سوتسياليستىك ەڭبەك ەرى» اتاعىن الادى. كوكتوعاي كەنىندە ىستەپ، كولۋمبيت، بەريلل سياقتى اسىل تاستاردىڭ ەڭ اۋىرلارىن كوتەرەدى.
1959 -جىلدىڭ جاڭا جىل قارساڭى، 17 جاسىندا كۇرەستەن التاي ايماعىنىڭ بىرىنشىلىگىندە چەمپيون بولىپ، ۇرىمجىدەگى ولكەلىك بالۋاندار قۇراماسىنا قوسىلادى.
14 -ساۋىردە 13-ايماق-وبلىستىڭ بالۋاندارى كۇش سىناساتىن، كۇرەس بويىنشا وتكەن شينجياڭ بىرىنشىلىگىندە چەمپيون بولادى.
سول جىلى بالا-ەرتىس وزەنىنىڭ باسىنداعى اراساننىڭ جۇرەكسۋىنىڭ جانىنا قازانتاس كوتەرىپ قويىپ، ءوزىنىڭ بالۋان تاسىن قالدىرعان.
1962 -جىلى قىتاي مەملەكەتتىك سپارتاكياداسىندا كۇرەستەن التىن مەدال الىپ، 660 ميلليون حالىقتى تاڭداي قاقتىرادى. سونىمەن بىرگە، «ق ح ر سپورت شەبەرى» اتاعىن الادى.
1963 -جىلى قىتاي مەملەكەتتىك سپارتاكياداسىندا كۇرەستەن كۇمىس مەدال الادى.
سول جىلى يندونەزيانىڭ دجاكارتا قالاسىندا وتكەن جاڭا دامۋشى ەلدەردىڭ ويىندارىندا سولتۇستىك كورەيا، مىسىر، الجيريا، ماروككو بالۋاندارىن جىعىپ، چەمپيون بولادى.
1964 -جىلى پەكيندەگى قىتاي مەن يندونەزيا بالۋاندارىنىڭ دوستىق كەزدەسۋىندە كۇمىس مەدال الادى.
1965 -جىلى 14 -قىركۇيەكتە، پەكيندەگى قىتاي مەن باسقا سوتسياليستىك ەلدەردىڭ بالۋاندارىنىڭ دوستىق كەزدەسۋىندە چەمپيون بولادى. وسى جىلى پەكيندەگى مەملەكەتتىك قۇراماعا قوسىلادى.
1970 -جىلى وعان «ق ح ر حالىقارالىق دارەجەدەگى سپورت شەبەرى»، «ق ح ر- دىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن سپورت شەبەرى» اتاقتارى بەرىلەدى.
1973~1976 -جىلدارى، «مادەنيەت زور توڭكەرىسىنىڭ» لاڭىمەن، ءۇرىمجى ءتۇستى مەتالل سەرىكتىگىنىڭ اۆتوبەكەتىنە ەڭبەكپەن وزگەرتۋگە ءتۇسىرىلىپ، 1977 -جىلى كوكتوعاي اۋدانىنىڭ سپورت بولىمىندە باپكەر بولسا، 1978~1981 -جىلدارى التاي ايماعىنىڭ دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت باسقارماسىندا باپكەر بولىپ، سولتىكەن كوكىش ۇلى، گۇلستان قاناپيا ۇلى، مەيرامبەك اعىراپ ۇلى سياقتى ايگىلى بالۋانداردى تاربيەلەپ شىعادى. 1981 -جىلى 6 -قاراشادا جۇرەك اۋرۋىنان قايتىس بولادى.
باياحمەت جۇماباي ۇلى