پالەستينا پرەزيدەنتى: حاماس قارۋىن تاپسىرىپ، پالەستيناعا باعىنۋعا ءتيىس
استانا. قازاقپارات - پالەستينا اۆتونومياسىنىڭ پرەزيدەنتى ماحمۋد ابباس ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنا جولداعان ۇندەۋىندە گازا سەكتورىن باسقارۋعا حاماس ارالاسپاۋى ءتيىس دەپ مالىمدەدى. ول توپ مۇشەلەرىن قارۋلارىن تاپسىرىپ، پالەستينا اكىمشىلىگىنە باعىنۋعا شاقىردى.
ابباس بۇل قادامنىڭ باستى ماقساتى ءبىرتۇتاس ءارى بەيبىت مەملەكەتتى قالىپتاستىرۋ ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ول يزرايل وككۋپاتسياسىمەن قاتار 2023 -جىلدىڭ 7 -قازانىنداعى حاماس جاساعان شابۋىلدى دا ايىپتادى. پرەزيدەنتتىڭ ايتۋى بويىنشا، اتىستى توقتاتۋ جۇزەگە اسقان جاعدايدا ءبىر جىلدىڭ ىشىندە ەلدە رەفورمالار جۇرەدى. ال ۋاقىتشا كونستيتۋتسيا ءۇش ايدىڭ ىشىندە دايىندالۋى ءتيىس. بۇل جوسپار ەلدىڭ ساياسي تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان. سونىمەن قاتار ابباس فرانسيانىڭ پالەستينانى مويىنداۋىن جوعارى باعالاپ، وزگە مەملەكەتتەردى دە وسى قادامعا بارۋعا شاقىردى.
ال، حاماس ا ق ش- قا اتىستى توقتاتۋ جانە تۇتقىنداردى بوساتۋ جونىندە جاڭا ءبىتىم جوسپارىن ۇسىندى. 60 كۇندىك ءبىتىم شارتى بويىنشا 10 تۇتقىن بوساتىلادى. سونىمەن قاتار حاماس ەكى امەريكالىق تۇتقىننىڭ مۇردەسىن قايتارادى. ەسەسىنە، ا ق ش- تىڭ گۋمانيتارلىق كومەكتى كەپىلدەندىرۋىن سۇراپ وتىر. حاماس كوشباسشىلارى دونالد ترامپقا دا حات جولداپ، تۇتقىنداردىڭ جارتىسىن بوساتۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى. كەلىسسوز جالعاسىپ جاتىر.
24.kz