الەۋمەتتىك كودەكستى جەتىلدىرۋ جۇمىسى جالعاسادى - ايدا بالايەۆا
استانا. KAZINFORM - ەڭبەك كودەكسىنىڭ جەكەلەگەن نورمالارىنا الەۋمەتتىك ارىپتەستىكتى دامىتۋعا جانە قاۋىپسىز ەڭبەك جاعدايلارىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان وزگەرىستەر ەنگىزىلەدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا ايتتى.
- جاڭا كونستيتۋتسيا قازاقستاننىڭ دەموكراتيالىق، زايىرلى، قۇقىقتىق جانە الەۋمەتتىك مەملەكەت رەتىندەگى نەگىزگى قاعيداتتارىنىڭ وزگەرمەيتىندىگىن تاعى ءبىر مارتە ايقىندادى. سونىمەن بىرگە الەۋمەتتىك ساياسات جاڭا ستراتەگيالىق مازمۇنمەن تولىقتى. بۇعان دەيىن نەگىزگى نازار كوبىنە الەۋمەتتىك كەپىلدىكتەر جۇيەسىنە اۋدارىلىپ كەلسە، جاڭا كونستيتۋتسيا الدەقايدا كەڭ ءتاسىلدى بەكىتەدى. اتاپ ايتقاندا، ازاماتتاردىڭ ءال-اۋقاتىنىڭ ءوسۋىنىڭ نەگىزگى فاكتورلارى رەتىندە ادامي كاپيتالدى دامىتۋعا، ءبىلىم بەرۋگە، عىلىم مەن يننوۆاتسيالارعا باسىمدىق بەرىلەدى. وسىعان بايلانىستى الەۋمەتتىك كودەكستى جەتىلدىرۋ جۇمىسى جالعاسادى، - دەدى ۆيتسە-پرەمەر.
ونىڭ ايتۋىنشا، جۇمىسپەن قامتۋدى دامىتۋعا، ساپالى جۇمىس ورىندارىن اشۋعا، ازاماتتاردىڭ كاسىبي ءبىلىم الۋ مەن بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ مۇمكىندىكتەرىن ارتتىرۋعا نازار اۋدارىلادى. مۇگەدەكتىگى بار ادامداردى الەۋمەتتىك قورعاۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋ، ولاردى وڭالتۋ تەتىكتەرىن دامىتۋ جانە قوعامدىق ءارى ەڭبەك ومىرىنە تولىققاندى ينتەگراتسيالاۋ باعىتىنداعى جۇمىستار جالعاسادى.
- سونىمەن قاتار ەڭبەك زاڭناماسىن جەتىلدىرۋ جوسپارلانۋدا. جاڭا كونستيتۋتسيا ءار ازاماتتىڭ ەڭبەك ەتۋ قۇقىعىن بەكىتىپ، ونى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن مەملەكەت ءتيىستى جاعداي جاساۋعا مىندەتتى ەكەنىن ايقىندايدى. وسىعان بايلانىستى ەڭبەك كودەكسىنىڭ جەكەلەگەن نورمالارىنا ساپالى جۇمىس ورىندارىن ارتتىرۋعا، الەۋمەتتىك ارىپتەستىكتى دامىتۋعا جانە قاۋىپسىز ەڭبەك جاعدايلارىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان وزگەرىستەر ەنگىزۋ كوزدەلىپ وتىر. سيفرلىق ەكونوميكانىڭ قارقىندى دامۋىن ەسكەرە وتىرىپ، ەڭبەك زاڭناماسى جۇمىسپەن قامتۋدىڭ جاڭا نىساندارىنا، سونىڭ ىشىندە قاشىقتان جانە پلاتفورمالىق جۇمىسپەن قامتۋ فورمالارىنا بەيىمدەلەتىن بولادى. جالپى العاندا، الەۋمەتتىك سالادا جاڭا كونستيتۋتسيانى ىسكە اسىرۋ ادامنىڭ ءوزى، ونىڭ ءبىلىمى، كاسىبي بىلىكتىلىگى مەن دامۋ مۇمكىندىكتەرى باستى قۇندىلىق سانالاتىن زاماناۋي الەۋمەتتىك مەملەكەت مودەلىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، ۇكىمەت جاڭا كونستيتۋتسيا نورمالارىن جۇزەگە اسىرۋ جولدارىن تالقىلاپ جاتىر.