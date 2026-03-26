الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن مەسسەندجەرلەردى پايدالانۋشىلاردى اڭدىپ جاتقانى راس پا
استانا. KAZINFORM - جالعان اقپاراتقا قارسى ءىس- قيمىل ورتالىعى الەۋمەتتىك جەلىلەردە قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى تاراپىنان الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن مەسسەندجەرلەردى پايدالانۋشىلاردى «جاپپاي اڭدۋ» تۋرالى تاراپ جاتقان نەگىزسىز اقپاراتتاردى انىقتادى.
ورتالىق تاراتقان مالىمەتتەرگە قاراعاندا، ءىس جۇزىندە اگەنتتىك ۇسىنعان ينتەرنەتتەگى تىيىم سالىنعان كونتەنتتىڭ تارالۋىنا قارسى ءىس-قيمىل جونىندەگى قاعيدالار تەك اشىق ءارى جالپىعا قولجەتىمدى دەرەكتەردى (قارجى پيراميدالارىن جارنامالاۋعا، ونلاين-كازينولار مەن زاڭسىز لوتەرەيالاردى ناسيحاتتاۋعا قاتىستى جاريالانىمدار مەن رەپوستتاردى) مونيتورينگىلەۋگە باعىتتالعان.
اتالعان قاعيدالاردا ازاماتتاردىڭ جەكە حات الماسۋىنا ەشقانداي مونيتورينگ جۇرگىزۋ كوزدەلمەگەن. بۇل تۋرالى اگەنتتىكتىڭ ءوزى دە بىرنەشە رەت رەسمي تۇسىنىكتەمە بەرگەن بولاتىن.
- وسىلايشا، جەكە حابارلامالاردى «باقىلاۋ» تۋرالى مالىمدەمەلەر شىندىققا جاناسپايدى جانە قوعامدى ادەيى جاڭىلىستىرۋ بولىپ تابىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جالعان اقپاراتقا قارسى ءىس-قيمىل ورتالىعى ب ا ق وكىلدەرى مەن سيفرلىق كونتەنت اۆتورلارىن اقپاراتتى جاريالاۋدا جاۋاپتى بولۋعا، فاكتىلەردى بۇرمالاماۋعا جانە ازاماتتاردىڭ شىنايى اقپارات الۋ قۇقىعىن قۇرمەتتەۋگە شاقىرادى.
وسىعان دەيىن كونستيتۋتسيا جوباسىنا قاتىستى جالعان اقپارات تاراتقاندار جاۋاپقا تارتىلعانى تۋرالى جازدىق.