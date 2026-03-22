الەمنىڭ ۇزدىك اسپازدارى شىمكەنتتە باس قوستى
شىمكەنت. KAZINFORM - شىمكەنت قالاسىندا ناۋرىز مەرەكەسىن تويلاۋ اياسىندا DamDastour حالىقارالىق گاسترونوميا فەستيۆالى ءوتتى.
بۇل ءىس- شارا مەگاپوليستەگى ەڭ جارقىن ءارى اۋقىمدى مادەني وقيعالاردىڭ بىرىنە اينالدى. ايتا كەتۋ كەرەك، فەستيۆال 2026 -جىلعا ارنالعان نەگىزگى ءىس- شارالار كۇنتىزبەسىنە ەنگىزىلىپ، قازاقستانداعى وقيعالى تۋريزمنىڭ ماڭىزدى جوبالارىنىڭ ءبىرى رەتىندە قاراستىرىلادى.
بىرنەشە كۇن بويى ءال- فارابي اتىنداعى ورتالىق الاڭ الەمنىڭ ءتۇرلى ەلدەرىنىڭ اسحانالارىن توعىستىرعان حالىقارالىق گاسترونوميا كەڭىستىگىنە اينالدى.
فەستيۆالگە بەلگيا، شۆەيتساريا، فرانسيا، سەربيا، تۇركيا، گرۋزيا، ازەربايجان، رەسەي، قىرعىزستان جانە وزبەكستاننان كەلگەن حالىقارالىق بايقاۋلاردىڭ جەڭىمپازى اتانعان تانىمال باس اسپازدار قاتىستى. ولار اۆتورلىق تاعامدارىن ۇسىنىپ، كاسىبي شەبەرلىك ساباقتارىن وتكىزىپ، فەستيۆالدى حالىقارالىق گاسترونوميالىق بايلانىس ورناتاتىن الاڭعا اينالدىردى.
فەستيۆال اياسىندا قوعامدىق تاماقتانۋ ورىندارى اراسىندا بايقاۋ ۇيىمداستىرىلدى. قازىلار القاسىنىڭ شەشىمىمەن «ەڭ ۇزدىك پالاۋ» اتالىمىندا Grand Gondel Hills مەيرامحاناسى جەڭىسكە جەتسە، «ەڭ ءدامدى سامسا» اتالىمىندا Qazaq Samsa مەيرامحاناسى ۇزدىك دەپ تانىلدى. ال «ۇزدىك ۇلتتىق تاعام» بويىنشا «پونتوس» مەيرامحاناسى جەڭىمپاز اتاندى. «كامال اتا» كافەسى بەلسەندى قاتىسقانى ءۇشىن ارنايى ماراپاتقا يە بولدى.
جالپى فەستيۆالگە قالاداعى 50-گە جۋىق مەيرامحانا قاتىسىپ، ۇلتتىق جانە الەم اسحاناسىنىڭ سان الۋان تاعامدارىن ۇسىندى. ناۋرىزدىڭ باستى تاعامى — ناۋرىز كوجە دە دايىندالدى.
فەستيۆال مازمۇندى مادەني باعدارلاماسىمەن دە ەستە قالدى: ءتۇرلى بايقاۋلار، ونەرپازداردىڭ ونەر كورسەتۋى، باتىرلار شوۋى، سيرك قويىلىمدارى، موتوشەرۋ، اۆتوكورمە جانە قولونەرشىلەر جارمەڭكەسى ۇيىمداستىرىلدى.
فەستيۆال شىمكەنتتىڭ تۋريستىك الەۋەتى جوعارى ەكەنىن كورسەتىپ، وقيعالى تۋريزمدى دامىتۋعا جانە ۇلتتىق اسحانانى ناسيحاتتاۋعا زور ۇلەس قوستى.