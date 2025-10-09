الەمنىڭ ەڭ قۇرعاق ايماعىندا گۇل وسە باستادى
استانا. قازاقپارات - الەمنىڭ ەڭ قۇرعاق ايماعى چيليدەگى اتاكاما شولىندە گۇل وسە باستادى. جاي عانا ءوسىپ تۇرعان جوق، دالادا جاپپاي جايقالىپ تۇر. بۇعان عالىمدار اڭ-تاڭ.
جەردىڭ قۇرعاقتىعىنان بولەك، تامشى تامبايتىن ءشولدىڭ گۇلگە ورانۋى - سيرەك قۇبىلىس. اندرەس بەللو ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ بيوتەحنولوگتارى ەندى وسىمدىكتەردىڭ مۇنداي قاتال ورتادا قالاي ءتىرى قالاتىنىن انىقتاۋعا تىرىسىپ جاتىر. تۇقىمىن الىپ، قۇرعاقشىلىققا ءتوزىمدى داقىل تۇرلەرىن شىعارۋ دا ويدا بار.
اريەل ورەليانا، اندرەس بەلو ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ وسىمدىكتەر بيوتەحنولوگياسى ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى:
- اتاكاما - الەمدەگى ەڭ قۇرعاق ءارى ەڭ كۇن ساۋلەسى كوپ تۇسەتىن ايماق. مۇنداي قاتال ورتادا گۇلدىڭ ءوسىپ تۇرعانى عاجايىپ. ءبىز ونىڭ قالاي بەيىمدەلەتىنىن تۇسىنگىمىز كەلەدى. سول ارقىلى ىستىق پەن سۋ تاپشىلىعىنا ءتوزىمدى جاڭا داقىلدار وسىرۋگە مۇمكىندىك الامىز.
24.kz