ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    16:31, 13 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    الەمنىڭ ەڭ كەشىكپەيتىن اۋە كومپانيالارى

    استانا. قازاقپارات - Cirium اناليتيكالىق ورتالىعى كەشىكپەيتىن اۋە كومپانيالارىنىڭ رەيتينگىن جاريالادى. بىلتىرعى ۇزدىكتەر كوشىن مەكسيكالىق Aeromexico باستاپ تۇر. رەيستەرىنىڭ 90 پايىزدان استامى ۋاقىتىلى جەتكەن.

    ұшақ
    Фото: Көлік министрлігі

    ەكىنشى ورىندا 86,5 پايىزدىق كورسەتكىشپەن ساۋديالىق Saudia كومپانياسى. ۇشتىكتى 86 پايىزبەن Scandinavian Airlines تۇيىندەدى. بۇل كومپانيالاردىڭ ۇشاقتارى 2025 -جىلى 15 مينۋتتان ارتىق كەشىكپەگەن. بريتاندىق Virgin Atlantic كومپانياسىنىڭ ۋاقىتىلى ورىندالعان باعىتتارىنىڭ ۇلەسى 74 پايىزدان 84 پايىزعا وسكەن.

     24.kz 

    تەگ:
    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار