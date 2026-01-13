16:31, 13 - قاڭتار 2026 | GMT +5
الەمنىڭ ەڭ كەشىكپەيتىن اۋە كومپانيالارى
استانا. قازاقپارات - Cirium اناليتيكالىق ورتالىعى كەشىكپەيتىن اۋە كومپانيالارىنىڭ رەيتينگىن جاريالادى. بىلتىرعى ۇزدىكتەر كوشىن مەكسيكالىق Aeromexico باستاپ تۇر. رەيستەرىنىڭ 90 پايىزدان استامى ۋاقىتىلى جەتكەن.
ەكىنشى ورىندا 86,5 پايىزدىق كورسەتكىشپەن ساۋديالىق Saudia كومپانياسى. ۇشتىكتى 86 پايىزبەن Scandinavian Airlines تۇيىندەدى. بۇل كومپانيالاردىڭ ۇشاقتارى 2025 -جىلى 15 مينۋتتان ارتىق كەشىكپەگەن. بريتاندىق Virgin Atlantic كومپانياسىنىڭ ۋاقىتىلى ورىندالعان باعىتتارىنىڭ ۇلەسى 74 پايىزدان 84 پايىزعا وسكەن.
24.kz