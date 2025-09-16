الەمدىك ەڭ تابىستى پوپ-توپتاردىڭ كونسەرتىنە 12 مىڭ تۋريست استاناعا كەلەدى
استانا. قازاقپارات - 21 -قىركۇيەكتە «استانا ارەنا» ستاديونىندا الەمگە ايگىلى Backstreet Boys توبى العاش رەت قازاقستاندا ونەر كورسەتەدى.
الەمدىك مۋزىكا تاريحىنداعى ەڭ تابىستى پوپ- توپتاردىڭ ءبىرى سانالاتىن Backstreet Boys بۇگىندە 130 ميلليوننان استام البوم ساتقان.
استاناداعى كونسەرت اتالعان ۇجىمنىڭ الەمدىك تۋرنەسىنىڭ ءبىر بولىگى بولماق. بيىل لاس-ۆەگاس قالاسىنداعى The Sphere كەشەنىندە وتكەن شوۋدىڭ بيلەتتەرى ءبىر كۇندە 500 مىڭنان استام دانا ساتىلىپ، كونسەرت ەڭ كوپ ساتىلىممەن وتكەن شاراعا اينالعان بولاتىن.
سونىمەن قاتار استانا اكىمدىگىنىڭ دەرەگىنشە، ەلورداداعى كونسەرتكە گەرمانيا، پولشا، فرانسيا، فينليانديا، ليتۆا، ەستونيا، چەحيا، سەربيا، گرەكيا، ازەربايجان، رەسەي، وزبەكستان جانە وزگە دە ەلدەردى قوسا العاندا، 45 مەملەكەتتەن 12 مىڭنان استام تۋريست كەلەدى دەپ جوسپارلانعان.
سونداي-اق ۇيىمداستىرۋشىسى «استانا كونسەرت» كومپانياسى Total White درەسس-كودىن جاريالادى. بۇل تالاپ كەشتىڭ ەرەكشە بىرلىك پەن ستيل اتموسفەراسىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان. الەۋمەتتىك جەلىلەردە #GetReadyWithMe حەشتەگى كەڭىنەن تاراپ، قازاقستاندىق جانكۇيەرلەر بالا كۇنگى كۋميرلەرىن قارسى الۋعا قالاي دايىندالىپ جاتقانىمەن ءبولىسىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، 19-قىركۇيەكتە Backstreet Boys الماتىداعى ورتالىق ستاديوندا دا كونسەرت قويادى.
اۆتور
تاستان تويانوۆ