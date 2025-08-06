الەمدىك ساۋدا فلوتىنىڭ بەستەن ءبىرى گرەكتەرگە تيەسىلى
استانا. KAZINFORM - گرەكيانىڭ ساۋدا فلوتى الەمدەگى ەڭ ىرىلەردىڭ ءبىرى سانالادى - ول 5700 كەمەدەن تۇرادى جانە الەمدىك ساۋدا فلوتىنىڭ %20- ىن قۇرايدى، دەپ حابارلايدى Shipping Herald.
گرەك ساۋدا فلوتى الەمدىك فلوتتىڭ %20- ىن جانە ەۋروپالىق وداق فلوتىنىڭ %61- ىن قۇرايدى. بۇل كورسەتكىشتەر گرەك كەمە يەلەرىنىڭ وداعىنىڭ ەسەبىندە كەلتىرىلگەن.
سونىمەن قاتار جاريالاعان جىل سايىنعى ەسەپتە اتاپ وتىلگەندەي، گرەكيا جاھاندىق جانە ەۋروپالىق ەنەرگەتيكالىق، ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە، سونداي-اق جەتكىزۋ تىزبەگىنىڭ تۇراقتىلىعىنا ەلەۋلى ۇلەس قوسىپ وتىر.
بۇدان بولەك ەسەپتە گرەك كەمە يەلەرىنىڭ تەڭىز سالاسىنداعى «جاسىل اۋىسىمدا» كوش باستاپ تۇرعانى ايتىلدى. ولار قورشاعان ورتاعا زيانى از، ەنەرگيانى ءتيىمدى پايدالاناتىن تەحنولوگيالارمەن جابدىقتالعان جاڭا كەمەلەرگە تۇراقتى تۇردە ءىرى ينۆەستيتسيالار سالىپ كەلەدى.
گرەك كەمە يەلەرى وداعىنىڭ پرەزيدەنتى مەلينا تراۆلۋدىڭ سوزىنشە، وتكەن جىل الەمدىك كەمە قاتىناسى ءۇشىن ءتۇرلى قيىندىقتارعا تولى كەزەڭ بولدى.
- ەكونوميكالىق، ەكولوگيالىق جانە گەوساياسي تۇراقسىزدىق جاعدايىندا، تەڭىز جولدارىنداعى شيەلەنىستەر مەن كەمەلەردىڭ ەركىن قوزعالىسىنا تونگەن قاۋىپتەرگە قاراماستان، گرەك كەمە قاتىناسى ءوز كوشباسشىلىق ءرولىن ابىرويمەن اتقاردى، - دەدى وداق پرەزيدەنتى.
وسىعان دەيىن گرەكيا ارالدارىنا كرۋيزدىك ساپارلار باعاسى وسكەنى حابارلاندى. ەلدە جاڭا سالىق ەنگىزىلدى. بيلىك بۇل قارجى تۋريزم مەن ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا جۇمسالادى دەپ ءتۇسىندىردى.