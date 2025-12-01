الەمدىك قارۋ-جاراق وندىرۋشىلەردىڭ تابىسى رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتتى
استانا. KAZINFORM - وتكەن جىلى الەمدەگى ءىرى قارۋ-جاراق وندىرۋشىلەردىڭ قارۋ-جاراق ساتۋ جانە اسكەري قىزمەت كورسەتۋدەن تۇسكەن كىرىسى سۇرانىسقا بايلانىستى %5,9- عا ءوستى، دەپ حابارلايدى ABC News.
ستوكگولم حالىقارالىق بەيبىتشىلىك ماسەلەلەرىن زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ (SIPRI) حابارلاۋىنشا، 100 ءىرى قارۋ-جاراق ءوندىرۋشىسىنىڭ كىرىسى 2024 -جىلى 679 ميلليارد دوللارعا دەيىن وسكەن، بۇل ينستيتۋت تىركەگەن ەڭ جوعارى كورسەتكىش.
زەرتتەۋ اۆتورلارى بۇل ءوسىمدى ۋكراينا مەن گازا سەكتورىنداعى قاقتىعىسپەن بايلانىستىرادى.
ءوسىمنىڭ نەگىزگى بولىگى ەۋروپا مەن ا ق ش-تا ورنالاسقان كومپانيالارعا تيەسىلى، ءبىراق ءوسىم ازيا مەن وكەانيادان باسقا بۇكىل الەمدە بايقالدى. وندا قىتايدىڭ قارۋ-جاراق ونەركاسىبىندەگى ماسەلەلەر ازداپ قۇلدىراۋعا نەگىز بولدى.
Lockheed Martin, Northrop Grumman جانە General Dynamics سياقتى العاشقى جۇزدىككە كىرەتىن 39 ا ق ش كومپانياسىنىڭ وتىزى ءوسىم تۋرالى حابارلادى. ولاردىڭ جالپى كىرىسى %3,8- عا ءوسىپ، 334 ميلليارد دوللاردى قۇرادى.
ەۋروپاداعى 26 كومپانيانىڭ 23- ءى، رەسەيدى قوسپاعاندا، قۇرلىققا جۇمسالاتىن شىعىنداردىڭ ارتۋىنا بايلانىستى قارۋ-جاراق ساتۋدان تۇسكەن كىرىسىن ارتتىردى. ولاردىڭ جالپى كىرىسى %13- عا ءوسىپ، 151 ميلليارد دوللارعا جەتتى.
تاياۋ شىعىستا قارۋ-جاراق ساتۋدان تۇسكەن كىرىس تە ءوستى، يندەكسكە ەنگىزىلگەن ءۇش يزرايلدىك كومپانيا كىرىستەرىن %16- عا ارتتىرىپ، 16,2 ميلليارد دوللارعا جەتكىزدى. 2024 -جىلى يزرايلدىڭ گازا سەكتورىنداعى ارەكەتتەرىنە قارسى نارازىلىق يزرايل قارۋىنا دەگەن قىزىعۋشىلىققا ايتارلىقتاي اسەر ەتكەن جوق. كوپتەگەن ەلدەر ءالى دە جاڭا تاپسىرىستار بەرىپ جاتىر.
ازيا مەن وكەانياداعى كىرىستىڭ %1,2- عا تومەندەپ، 130 ميلليارد دوللارعا دەيىن قۇلدىراۋ يندەكسكە ەنگىزىلگەن سەگىز قىتايلىق كومپانيا كىرىسىنىڭ %10- عا تومەندەۋىمەن بايلانىستى بولدى.
SIPRI- ءدىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل قىتايداعى قارۋ-جاراق ساتىپ الۋداعى سىبايلاس جەمقورلىققا قاتىستى كوپتەگەن ايىپتاۋلارعا بايلانىستى بولدى جانە ءىرى كەلىسىمشارتتاردىڭ كەشىكتىرىلۋىنە نەمەسە جويىلۋىنا اكەلدى.
بۇعان دەيىن چەحيادا قارۋ-جاراققا سۇرانىس ارتقانىن حابارلاعان ەدىك.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا