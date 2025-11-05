الەمدىك مەگاپوليستەردە ءۇي قىمباتتادى
استانا. قازاقپارات - كارى قۇرلىقتا ءۇي قىمباتتادى. كەي پاتەردىڭ قۇنى الپىس پايىزدان جوعارىلاعان. ءۇي جالداۋ اقىسى دا ارزان ەمەس. سونداي-اق ا ق ش پەن جاپونيادا ۇيگە سۇرانىس ارتتى. ەۋروپادا تۇرعىن ءۇي باعاسى اسپانداپ تۇر.
2010 -جىلدان 2025 -جىلدىڭ ەكىنشى توقسانىنا دەيىن ەۋرووداقتا تۇرعىن ءۇي باعاسى ۇزدىكسىز التى توقسان بويى ءوسىپ، جالپى %60,5- عا ارتتى. ال جالعا بەرۋ تولەمدەرى وسى كەزەڭدە %28,8- عا وسكەن. 27 ەلدىڭ 21-ىندە باسپانا قۇنى جالعا الۋ باعاسىنان الدەقايدا جىلدام قىمباتتاعان.
2025 -جىلدىڭ ەكىنشى توقسانىندا پورتۋگاليادا باعا %17,2- عا، بولگاريادا %15,5، ۆەنگريادا %15,1- عا ارتىپ، ازاماتتار ءۇشىن تۇرعىن ءۇي الۋ بۇرىنعىدان دا قيىنداي ءتۇستى. بۇل - سوڭعى ونجىلدىقتاعى ەڭ ۇلكەن كورسەتكىشتەردىڭ ءبىرى.
ەۋروپالىق وداقتىڭ ستاتيستيكالىق بيۋروسى Eurostat مالىمەتى بويىنشا، فينليانديادا عانا باعا تومەندەگەن (%1,3-)، قالعان ەلدەردە ءوسىم بايقالعان. ساراپشىلار تۇرعىن ءۇي باعاسىنىڭ شارىقتاۋىنا شەتەلدىك ينۆەستورلار تاراپىنان سۇرانىستىڭ ارتۋى مەن قۇرىلىس سالاسىنداعى كادر تاپشىلىعى سەبەپ بولىپ وتىر دەيدى.
ميكك كالمەت، Global Property Guide ساراپشىسى:
- پورتۋگالياداعى تۇرعىن ءۇي باعاسىنىڭ كۇرت وسۋىنە شەتەلدىك سۇرانىستىڭ جوعارى بولۋى، اسىرەسە، سالىقتىق جەڭىلدىكتەر مەن رەزيدەنتتىك باعدارلامالار اياسىندا كوشىپ كەلەتىن جۇمىسشىلار سانىنىڭ ارتۋى سەبەپ. ەكونوميكالىق ءوسىم مەن يپوتەكالىق نەسيەلەردىڭ قولجەتىمدىلىگى نارىقتاعى سۇرانىستى ودان ءارى ارتتىردى. سونىمەن قاتار تۇرعىن ءۇي مەن قۇرىلىس كادرلارىنىڭ تاپشىلىعى دا باعا وسىمىنە اسەر ەتىپ وتىر.
امەريكا قۇراما شتاتتارىندا نيۋ-يورك پەن لوس-اندجەلەستەگى ءۇي باعاسى جىلىنا %8- عا وسكەن. قىزىعى، لوس-اندجەلەستە بيىل ساتىلعان ۇيلەردىڭ ۇشتەن ءبىرى - ەكولوگيالىق ءتيىمدى تەحنولوگيالارمەن جابدىقتالعان «جاسىل ۇيلەر». دەمەك جىلجىمايتىن مۇلىك نارىعىندا تۇتىنۋشىلاردىڭ تاڭداۋى ەكولوگيالىق جاۋاپكەرشىلىككە قاراي ويىسىپ كەلەدى.
ازياداعى توكيو مەن سەۋل سياقتى مەگاپوليستەردە دە تۇرعىن ءۇي باعاسى قىمباتتاعان. جاپونيانىڭ كەيبىر اۋداندارىندا وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا %12- عا ارتقان. ال سەۋلدە جاس وتباسىلارعا ارنالعان «سمارت ۇيلەر» ترەندى دامىپ جاتىر. بۇل ۇيلەر تەحنولوگيالىق جابدىعىمەن ەرەكشەلەنەدى، قالا تۇرعىندارىنىڭ جاڭا تالعامىنا ساي ءارى باعاسى دا ءتيىمدى.
جاھاننىڭ ءىرى مەگاپوليستەرىندە تۇرعىن ءۇي ساپاسى مەن ەكولوگيالىق تالاپتارعا ساي زاماناۋي ۇلگىلەر پايدا بولىپ، نارىققا ءبىرشاما وزگەرىس اكەلدى. بۇل ءۇردىس الداعى جىلدارى دا جالعاسۋى مۇمكىن، سوندىقتان تۇرعىن ءۇي باعاسىنىڭ ءوسۋى ءارى كوكەيكەستى ماسەلە ءارى ينۆەستيتسيالىق مۇمكىندىك رەتىندە كورىنۋى ىقتيمال.
24.kz