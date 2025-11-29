الەمدىك ب ا ق- تاعى قازاقستان: وڭتۇستىك ازياعا تەمىرجول، شەتەلدىكتەردى تىركەۋ جانە سيرەك جەر ەلەمەنتتەرى نارىعى
استانا. KAZINFORM - بۇل اپتادا الەمدىك باق قازاقستانعا قاتىستى ءبىرقاتار ماڭىزدى تاقىرىپقا نازار اۋداردى. ەلدىڭ ترانزيتتىك الەۋەتىن ارتتىرۋ بويىنشا قادامدار، سونىڭ ىشىندە وڭتۇستىك ازياعا تەمىرجول جوبالارى، شەتەلدىكتەردى تىركەۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋ، سونداي-اق سيرەك جەر ەلەمەنتتەرى نارىعىنا شىعۋ مەن ەۋرووداقپەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى دامىتۋ سياقتى باستامالار ەرەكشە اتالدى.
تولىعىراق Kazinform ءتىلشىسىنىڭ شولۋىنان وقىڭىز.
Anadolu: قازاقستان مەن تۇرىكمەنستان اۋعانستان ارقىلى وڭتۇستىك ازياعا تەمىرجول سالۋدى تالقىلادى
قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆ ب ا ق وكىلدەرى الدىندا بىرلەسكەن بريفينگ وتكىزدى. بۇل تۋرالى Anadolu اقپارات اگەنتتىگى حابارلاعان.
كەزدەسۋ بارىسىندا ەكى ەلدىڭ باسشىلارى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى ءارى قاراي دامىتۋ باعىتتارىن بەلگىلەپ، نەگىزگى نازار ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستاردى نىعايتۋعا اۋدارىلدى. توقايەۆ قازىرگى جاعدايدا ترانزيتتىك-ترانسپورتتىق سالانىڭ ستراتەگيالىق ماڭىزى ارتقانىن اتاپ ءوتتى.
قازاقستان-تۇرىكمەنستان-يران تەمىرجول جەلىسى سولتۇستىك-وڭتۇستىك ترانسپورتتىق ءدالىزىنىڭ نەگىزگى بۋىنى بولىپ سانالادى. بيىلعى 10 ايدا تاسىمالداۋ كولەمى 1,5 ميلليون تونناعا جەتىپ، %14 عا وسكەن. تاريفتەردى وڭتايلاندىرۋ، اكىمشىلىك راسىمدەردى جەڭىلدەتۋ جانە شەكارا ماڭى ينفراقۇرىلىمىن جاڭارتۋ جۇمىستارى بەلسەندى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
تاراپتار اۋعانستان ارقىلى وڭتۇستىك ازياعا تەمىرجول جەلىسىن سالۋ مۇمكىندىكتەرىن، قازاقستاننىڭ بيدايى مەن اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن ەكسپورتتاۋ كولەمىن ۇلعايتۋ جولدارىن تالقىلادى. سونداي- اق تۇرىكمەنستان- اۋعانستان شەكاراسىندا ءدان تەرمينالىن سالۋ جوباسى قارالدى. ەنەرگەتيكا سالاسىندا قازاقستان تۇرىكمەنستاننان قىتايعا تابيعي گاز جەتكىزۋدىڭ سەنىمدى سەرىكتەسى بولىپ قالا بەرەدى.
ت ا س س: قازاقستاندا 30 كۇننەن ارتىق تۇراتىن شەتەلدىكتەردى مىندەتتى تىركەۋ جۇيەسى ەنگىزىلەدى
قازاقستان ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ بۇيرىعىنا سايكەس، 2026-جىلعى 1-شىلدەدەن باستاپ قازاقستاندا 30 كۇننەن استام تۇراتىن شەتەلدىكتەر ءۇشىن مىندەتتى تىركەۋ ەنگىزىلەدى. بۇل تۋرالى ت ا س س اقپارات اگەنتتىگى جازدى.
قۇجاتتا كورسەتىلگەندەي، قازاقستانعا 90 كۇنگە دەيىنگى مەرزىمگە كەلەتىن وزگە ەلدىڭ ازاماتتارى مەملەكەتتىك شەكارانى كەسىپ وتكەن كۇننەن باستاپ 30 كۇنتىزبەلىك كۇن ىشىندە ءى ءى م ورگاندارىندا تىركەلۋى ءتيىس. تىركەۋ ءۇشىن شەتەلدىكتىڭ اتى-ءجونى، تۋعان كۇنى، پاسپورتىنىڭ دەرەكتەرى، سونداي-اق تۇراتىن ورىن ۇسىناتىن ادامنىڭ دەرەكتەرى قاجەت.
تىركەۋگە ءوتىنىش بەرۋ جانە جاۋاپ الۋ ەلەكتروندى تۇردە جۇزەگە اسىرىلادى. ەگەر تۇرعىن ءۇي يەسى كەلىسىم بەرمەسە، شەتەلدىك جالعان اقپارات ۇسىنسا نەمەسە قازاقستاندا بولۋ مەرزىمىن بۇزسا، تىركەۋدەن باس تارتۋعا بولادى. جاڭا مەكەنجايعا كوشكەن جاعدايدا تىركەۋ قايتا جۇرگىزىلەدى، ال بۇرىنعى تىركەۋ اۆتوماتتى تۇردە جويىلادى.
سونداي-اق، قابىلداۋشى تاراپ شەتەلدىكتىڭ كەلگەنىن ءى ءى م- گە ءۇش جۇمىس كۇنى ىشىندە حابارلاۋعا مىندەتتى. قوناقۇيلەر دەرەكتەردى اۆتوماتتى تۇردە بەرەدى، ال جەكە تۇلعالار وزدەرى حابارلاۋى ءتيىس. شەتەلدىكتەر بۇل ەرەجەنى ورىنداماسا، ايىپپۇل سالىنادى.
The Times Of Central Asia: قازاقستان سيرەك جەر ەلەمەنتتەرى نارىعىنا كىردى
قازاقستان سيرەك جەر ەلەمەنتتەرى سالاسىندا جاھاندىق ارەناعا شىعۋعا بەل بۋدى. The Times Of Central Asia ينتەرنەت پورتالى حابارلاعانداي، ەل بۇرىن تەك شيكىزات جەتكىزۋشى بولسا، قازىر ستراتەگيالىق ويىنشىعا اينالىپ، كريتيكالىق ماڭىزدى ماتەريالداردىڭ جەتكىزۋ تىزبەگىندە بەلسەندى ءرول اتقارۋعا ۇمتىلىپ وتىر.
بۇل ترانسفورماتسيانىڭ نەگىزگى درايۆەرى - «تاۋ-كەن سامۇرىق» مەملەكەتتىك تاۋ-كەن كومپانياسى. قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستاندا 100 دەن استام س ج ە كەن ورىندارى انىقتالعان. ەل 34 بەلگىلى ەلەمەنتتىڭ 19 ىن وندىرەدى، بۇل ونىڭ حالىقارالىق نارىقتا باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرادى.
«تاۋ-كەن سامۇرىق» جەتەكشىسى نۇرلان جاقىپوۆتىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان ەندى تەك شيكىزات وندىرۋمەن شەكتەلمەي، تولىققاندى وندىرىستىك تىزبەكتى قۇرۋعا ۇمتىلىپ وتىر. بۇل قىتايدىڭ ۇزاق ۋاقىت ۇستەمدىك ەتكەن نارىعىندا قازاقستاندى بالاما حابقا اينالدىرادى.
- ءبىز افريكا مەن اۋعانستانداعى الەۋەتتى ايماقتاردى زەرتتەپ جاتىرمىز. قازۋ جۇمىستارى ءالى باستالعان جوق، ءبىراق ليتسەنزيالاۋ ماسەلەلەرى بويىنشا جەرگىلىكتى سەرىكتەستەرمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەدى جاقىپوۆ.
مامانداردىڭ پىكىرىنشە، قازاقستاننىڭ ۇزاقمەرزىمدى ستراتەگياسى گەولوگيالىق بارلاۋ، وڭدەۋ جانە حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى بىرىكتىرۋ ارقىلى ەلدىڭ جاھاندىق سجە نارىعىنداعى ورنىن نىعايتۋعا باعىتتالعان. بۇل قادام قازاقستاندى بۇرىنعىدان دا ستراتەگيالىق ماڭىزدى ويىنشىعا اينالدىرادى.
Report: ەۋرووداق «ترانسكاسپي» حالىقارالىق ءدالىزىن دامىتۋعا نيەتتى
تاشكەنتتە وتكەن ءۇشىنشى «ەۋروپالىق وداق - ورتالىق ازيا» ەكونوميكالىق فورۋمىندا قازاقستان ۆيتسە-پرەمەرى عالىمجان قويشىبايەۆ پەن ەۋروپالىق وداقتىڭ حالىقارالىق ارىپتەستىك جونىندەگى كوميسسارى يوزەف سيكەل كەزدەستى. كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار قازاقستان مەن ە و اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى نىعايتۋ، ترانزيتتىك الەۋەتتى كەڭەيتۋ جانە ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى. بۇل تۋرالى Report اقپارات اگەنتتىگى حابارلادى.
نەگىزگى نازار ترانسكاسپيي حالىقارالىق ترانزيتتىك مارشرۋتىنىڭ دامۋىنا اۋدارىلدى. سونىمەن قاتار، ە س «Global Gateway» باستاماسى اياسىندا پراكتيكالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ ماسەلەسى دە تالقىلاندى.
قازاقستان مەن ەو اراسىنداعى كوپقىرلى ىنتىماقتاستىق ۇنەمى كەڭەيىپ كەلەدى، ال مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ورتالىق ازيا ەلدەرى مەن ەۋروپالىق وداق اراسىنداعى كونسترۋكتيۆتى ديالوگكە جوعارى باعا بەرەدى. عالىمجان قويشىبايەۆ فورۋمدا وڭىرلىك ەكونوميكالىق كووپەراتسيانى تەرەڭدەتۋ، ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ جانە قازاقستانداعى ەكونوميكالىق رەفورمالار ارقىلى ۇلتتىق ەكونوميكانى قۇرىلىمدىق تۇرعىدا جاڭعىرتۋ قاجەتتىلىگىن اتاپ ءوتتى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسىندا ەكى تاراپ ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى ودان ءارى تەرەڭدەتۋگە، تۇراقتى ەكونوميكالىق بايلانىستاردى دامىتۋعا جانە بىرلەسكەن ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا دەگەن ءوزارا نيەتىن راستادى. قازاقستان ۇكىمەتى ورتالىق ازيا ەلدەرى مەن ەۋروپالىق وداقپەن ۇزاق مەرزىمدى ىنتىماقتاستىققا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.