الەمدىك ب ا ق- تاعى قازاقستان: سەربيا پرەزيدەنتىنىڭ ساپارى، فۋتبول كلۋبىن ساتۋ، ج ە س، شاحمات زەرتحاناسى
استانا. KAZINFORM - اقپاننىڭ سوڭعى اپتاسىندا الەمدەگى اقپارات قۇرالدارىنىڭ نازارى قازاقستانعا اۋدى. سەبەبى سەربيانىڭ مەملەكەت باسشىسى الەكساندر ۆۋچيچ ەلورداعا كەلدى، ۇلى بريتانيامەن ماڭىزدى كەلىسىمدەر قابىلداندى.
سونداي-اق الماتىداعى ج و و- دا شاحمات زەرتحاناسى اشىلىپ، وڭىرلىك فۋتبول كلۋبى ساتىلىمعا شىعارىلدى.
تولىعىراق kazinform ءتىلشىسىنىڭ شولۋىنان وقىڭىز.
Caspianpost: سەربيا پرەزيدەنتى قازاقستانعا اتتاندى
26-27-اقپان كۇندەرى الەكساندر ۆۋچيچ استانا قالاسىنا رەسمي ساپارمەن كەلدى. وندا ول قازاقستان پرەزيدەنتىمەن كەزدەسىپ، ءبىرقاتار قۇجاتقا قول قويدى. رەسمي ساپاردىڭ قارساڭىندا ول تۋرالى اقپاراتتى Caspianpost جاريالادى.
«جوعارى دەڭگەيدەگى كەلىسسوزدەر قازاقستان مەن سەربيا اراسىنداعى قارىم- قاتىناسقا جاڭا سەرپىن بەرەدى دەپ كۇتىلۋدە. ەل باسشىلارى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ باسىم باعىتىن ايقىنداپ، ساياسي ديالوگتى دامىتۋعا قادام جاسايدى.
كەلىسسوزدەر بارىسىندا ساۋدا-ەكونوميكالىق سەرىكتەستىكتى كەڭەيتۋ، سونداي-اق مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىستى نىعايتۋ ماسەلەلەرى نەگىزگى نازاردا بولادى»، - دەلىنگەن باسىلىمدا.
Anadolu: قازاقستان مەن ۇلى بريتانيا جول كارتاسىنا قول قويدى
سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆ لوندوندا بريتان بيزنەس- قوعامداستىعى وكىلدەرىمەن كەزدەستى. جيىن بارىسىندا ەلارالىق ەلەۋلى شەشىمدەر قابىلدانىپ، ماڭىزدى مينەرالدار مەن سيرەك جەر مەتالدارى سالاسىنداعى 2027-جىلعا دەيىنگى جول كارتاسى بەكىتىلدى. Anadolu اگەنتتىگى كەزدەسۋدە ايتىلعان نەگىزگى جاڭالىقتاردى ءبولىستى.
شاراعا ۇلى بريتانيا بيلىگىنىڭ وكىلدەرىمەن قاتار «Maritime Hous»، «Weir Group» ،«Perry Engineering» ،Car Park Transformer»، «British Petroleum» ،«Standard Chartered Bank» ،«UK xport Financ» ،«London Stock Exchange Group» ،«Gleeds» ، «Better Earth»، «utelsat OneWeb» سەكىلدى كومپانيالاردىڭ باسشىلارى قاتىسقان.
قازاق ديپلوماتى ۇلىبريتانيانىڭ بيزنەس-قوعامداستىعى وكىلدەرىن ەلدىڭ سوڭعى 25 جىلداعى جەتىستىكتەرى تۋرالى حاباردار ەتتى.
ءىس-شارا قورىتىندىسى بويىنشا مىنانداي قۇجاتتارعا قول قويىلدى:
· 2027-جىلعا دەيىنگى قازاقستان-ۇلى بريتانيا اراسىنداعى ماڭىزدى مينەرالدار سالاسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتىڭ جول كارتاسى؛
· «Coventry University» مەن «Coventry University Kazakhstan» اراسىنداعى سەرىكتەستىكتى كەڭەيتۋ جانە الماتى قالاسىندا ليتسەنزيالىق كامپۋس اشۋ تۋرالى مەموراندۋم؛
· الماتى قالاسىندا «Charterhouse School» مەكتەبىن اشۋ؛
· «Cardiff University» جاساندى ينتەللەكت ورتالىعىن ىسكە قوسۋ؛
· اقتوبە قالاسىندا «Heriot-Watt University» جاڭا كامپۋسىن اشۋ.
Report: جامبىلدا ەڭ اۋقىمدى جەل ەلەكتر ستانساسى سالىنادى
قازاقستان مەن فرانتسيا 1 گ ۆت- تىق جەل ەلەكتر ستانساسى مەگاجوباسىن جۇزەگە اسىرۋدى كوزدەپ وتىر. وسى ماقساتتا ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ فرانسۋزدىق TotalEnergies ەنەرگەتيكالىق كومپانياسىنىڭ توپ-مەنەدجمەنتىمەن كەزدەسۋ وتكىزدى. تالقىلاۋعا TotalEnergies EP كومپانياسىنىڭ ازيا-تىنىق مۇحيتى ءوڭىرى بويىنشا اعا ۆيتسە-پرەزيدەنتى مانسۇر جاقىپوۆ جانە TotalEnergies- ءتىڭ قازاقستانداعى باسشىسى فرۋدە يۋنەس قاتىسقان.
Report-تىڭ حابارلاۋىنشا، كەلىسسوزدە جامبىل وبلىسىندا قۋاتى 1 گۆت بولاتىن «ميرنىي» جەل ەلەكتر ستانساسىن سالۋ جوباسىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلىپتى. اتالعان جوبا قازاقستان مەن فرانسيا اراسىنداعى دەكاربونيزاتسيا باعىتىنداعى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ ماڭىزدى بولىگى سانالادى. جوبا ەكى ەل ۇكىمەتتەرى اراسىندا جاسالعان ارنايى كەلىسىم اياسىندا جۇزەگە اسىرىلۋدا.
ايتا كەتەيىك، ستانسانىڭ بىرەگەيلىگى ونىڭ گيبريدتى سيپاتىندا: جەل گەنەراتسياسىمەن قاتار، كەشەن 300 م ۆ ت/600 م ۆ ت. ساعات كولەمىندەگى ەنەرگيا جيناقتاۋ جۇيەسىمەن جابدىقتالادى.
سونىمەن قاتار، جوبا اياسىندا «وڭتۇستىك قازاقستان ماەس» (يۋكگرەس) جانە «شۋ» قوسالقى ستانسالارىنا قوسىلۋ ءۇشىن 280 شاقىرىم جوعارى كەرنەۋلى ەلەكتر جەلىلەرىن سالۋ جوسپارلانعان.
The Times ofCentral Asia: KazChessLab زەرتحاناسىاشىلدى
19-اقپاندا الماتىداعى قازاق ۇلتتىق قىزدار پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىندە (QyzPU) ەلدەگى العاشقى KazChessLab زەرتحاناسى اشىلدى. اشىلۋ سالتاناتى بارىسىندا «شاحمات پەداگوگى» Minor باعدارلاماسىنىڭ تۇڭعىش 25 تۇلەگىنە سەرتيفيكات تابىستالدى. اقپاراتتى The Times of Central Asia تاراتتى.
زەرتحانانى ىسكە قوسۋ راسىمىنە عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك، قازاقستان شاحمات فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى تيمۋر تۋرلوۆ جانە ۋنيۆەرسيتەت رەكتورى بەيبىتكۇل كارىموۆا قاتىسقان.
- 2023-جىلى پرەزيدەنتتىڭ تاپسىرماسىمەن شاحماتتى دامىتۋدىڭ ستراتەگيالىق جوسپارى بەكىتىلدى. ءاربىر بالانى شاحماتپەن تانىستىرىپ، ويىندى مەكتەپتىڭ باستاۋىش سىنىپتارىنان باستاپ مەڭگەرتۋ قاجەت. بۇگىندە قازاقستان شاحماتتا جوعارى جەتىستىكتەر كورسەتىپ وتىر، ال ودان ءارى دامىتۋ ءۇشىن بىلىكتى ۇستازدار قاجەت، - دەدى مينيستر.
قازاقستان شاحمات فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى تيمۋر تۋرلوۆ كوپ جىلدىق جۇمىستى قورىتىندىلاپ، زەرتحانانىڭ اشىلۋىن ساپالى جاڭا كەزەڭ رەتىندە باعالادى.
- العاشقى 25 شاحمات پەداگوگىنە ديپلوم تابىستادىق. قازاقستان تاريحىندا مۇنداي بۇرىن بولماعان سياقتى. بۇل جاس ماماندار بالالارعا ويىن ەرەجەلەرىن عانا ۇيرەتپەيدى، ولارعا ينتەللەكتۋالدىق ءوسۋ الەمىندەگى تالىمگەر جانە جول كورسەتۋشى بولادى. ءبىراق ءبىز ودان ءارى قوزعالعىمىز كەلەدى. سوندىقتان ەلدەگى العاشقى جاڭا فورماتتاعى KazChessLab ىسكە قوسىلۋدا، مۇندا شاحماتتى وقىتۋدىڭ ۇزدىك ادىستەمەلەرى سىناقتان وتكىزىلىپ، جەتىلدىرىلەدى، - دەدى فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى.
ت ا س س: فۋتبول كلۋبى 2 مىڭ دوللارعا ساتىلۋى مۇمكىن
تۇركىستان وبلىسى دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت باسقارماسىنا قاراستى «تۇران» كاسىبي فۋتبول كلۋبى» ساتىلىمعا شىعارىلدى. ونلاين- اۋكسيون قۇجاتتارىن زەرتتەگەن تاسس مالىمەتىنشە، باستاپقى باعا نەبارى 1 ميلليون تەڭگەنى (شامامەن 2,1 مىڭ ا ق ش دوللارى) قۇرايدى.
بۇل سوما - كلۋبتىڭ قارىزى مەن مىندەتتەمەسىن ەسكەرە وتىرىپ انىقتالعان نارىقتىق قۇن. ساۋدا-ساتتىق باعانى كوتەرۋ تاسىلىمەن وتەدى. وعان جەكە تۇلعالار، جەكە كاسىپكەرلەر جانە زاڭدى تۇلعالار، سونىڭ ىشىندە شەتەلدىكتەر دە قاتىسا الادى. ساتىپ الۋشىنىڭ فۋتبولدى دامىتۋعا جۇمسايتىن كەمىندە 200 ميلليون تەڭگە (شامامەن 400 مىڭ ا ق ش دوللارى) قاراجاتى بولۋى ءتيىس. اۋكتسيون 3-ناۋرىزدا باستالادى جانە ساۋداعا جالعىز قاتىسۋشى قاتىسسا دا كلۋب ساتىلۋى مۇمكىن.
جەڭىمپازعا بىرنەشە تالاپ قويىلعان. كلۋبتىڭ بولاشاق يەسى الداعى 10 جىل ىشىندە كلۋب شتاتىنىڭ سانىن ساقتاۋعا، جاس وسپىرىمدەر اكادەمياسىن قۇرۋعا، ايەلدەر كومانداسىن دامىتۋعا جانە ستاديوندارمەن كەلىسىمشارت جاساۋعا مىندەتتى. كلۋبتى قايتا ساتۋ نەمەسە سەنىمگەرلىك باسقارۋعا بەرۋ قۇقىعى قاراستىرىلماعان. ەڭ باستى مىندەت - «تۇراندى» 2027-جىلعا قاراي پرەمەر-ليگاعا قايتا شىعارۋ.