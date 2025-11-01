الەمدىك ب ا ق- تاعى قازاقستان: ەكىنشى ا ە س قۇرىلىسى، كيبەرقىلمىس، ەڭبەك ميگرانتتارى مەن ج ي
استانا. KAZINFORM - قازان ايىنىڭ سوڭعى اپتاسىندا قازاقستانعا قاتىستى جاڭالىق تولاستامادى. الەمدىك مەديا كولىك دالىزدەرىن دامىتۋعا جۇمسالاتىن قارجىنى، ەكىنشى ا ە س قۇرىلىسىنىڭ باستالۋ ۋاقىتىن جارىسا جازدى. ەڭبەك نارىعىنداعى ميگرانتتارتاردىڭ ۇلەس سالماعى مەن ورتالىق ازياداعى جاساندى ينتەللەكت باسەكەسى نازاردان تىس قالماعان. تولىعىراق kazinform ءتىلشىسىنىڭ شولۋىنان وقىڭىز.
CentralAsia: ەڭبەك ميگرانتتارىنىڭ كوبى قىتاي مەن وزبەكستاننان كەلەدى
قازىر قازاقستاندا 14666 شەتەل ازاماتى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ رۇقساتىمەن ەڭبەك ەتىپ ءجۇر. ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنىڭ دەرەگىنشە، ولاردىڭ باسىم دەنى شەكارالاس ايماقتان كەلگەن. اپتا ىشىندە CentralAsia سايتى ەلگە قاي مەملەكەتتەن قانشا ازامات جۇمىس ىزدەپ كەلگەنىن جاريالادى.
مينيسترلىك دەرەگىنشە، ميگرانتتاردىڭ اراسىندا 561 ءى - باسشىلار مەن ولاردىڭ ورىنباسارلارى، 2280 ءى - قۇرىلىمدىق بولىمشەلەردىڭ باسشىلارى. نەگىزگى بولىگى ماماندار (3884 ادام) مەن بىلىكتى جۇمىسشىلاردان (988 ادام) تۇرادى. سونىمەن قاتار ماۋسىمدىق جۇمىستارعا 3036 ادام، ال كورپوراتيۆتىك اۋىسۋ اياسىندا 3918 ادام تارتىلعان.
قازىرگى ۋاقىتتا 1896 جۇمىس بەرۋشى شەتەلدىك ازاماتتاردى جۇمىسقا العان. بۇل كاسىپورىنداردا 339 مىڭنان استام قازاقستاندىق ەڭبەك ەتەدى، ياعني جالپى قىزمەتكەرلەردىڭ %96 ىن وتاندىق كادرلار قۇرايدى.
شەتەلدىك جۇمىسشىلاردىڭ كوبى قۇرىلىس (4799 ادام)، اۋىل، ورمان جانە بالىق شارۋاشىلىعى (3065 ادام)، تاۋ-كەن ونەركاسىبى (1187 ادام) جانە وڭدەۋ سالاسىندا (1085 ادام) جۇمىس ىستەيدى.
قازاقستانعا نەگىزىنەن قىتاي (5330 ادام)، وزبەكستان (2682 ادام)، تۇركيا (1046 ادام) جانە ءۇندىستان (1012 ادام) ەلدەرىنەن ازاماتتار كەلەدى. بيىل شەتەلدىك جۇمىس كۇشىنە ارنالعان 19,4 مىڭ كۆوتا ازىرلەنگەن.
ت ا س س: ەكىنشى ا ە س- تىڭ قۇرىلىسى باستالادى
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قىزىلوردا وبلىسىنا جۇمىس ساپارى بارىسىندا ءوڭىر جۇرتشىلىعىمەن كەزدەستى. سول ساتتە ەكىنشى اەس قۇرىلىسىنا قاتىستى پىكىر ءبىلدىرىپ، جاقىن ارادا قۇرىلىس جۇمىستارى باستالاتىنىن ايتقان. مەملەكەت باسشىسىنىڭ ءسوزىن رەسەيلىك ت ا س س اقپارات اگەنتتىگى ءبولىستى.
«بۇدان بولەك، اتوم ستانسالارىن سالۋىمىز كەرەك. قازىر ءبىرىنشى ستانسانىڭ قۇرىلىسى باستالدى. تاياۋ ارادا ەكىنشى ا ە س جوباسىن قولعا الامىز»، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت قىركۇيەكتەگى جولداۋىندا «ەكىنشى جانە ءتىپتى ءۇشىنشى ا ە س قۇرىلىسىن جوسپارلاۋعا قازىردەن باستاپ كىرىسۋ قاجەت» دەپ مالىمدەگەن بولاتىن.
ال ماۋسىم ايىندا اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىگى قىتايلىق CNNC كومپانياسىن كەزەكتى اەس سالۋ جونىندەگى كونسورتسيۋمنىڭ ىقتيمال كوشباسشىسى دەپ اتادى. قازىر بەيجىڭمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلۋدە.
ايتا كەتەيىك، قازاقستانداعى العاشقى ا ە س- ءتى سالۋ بويىنشا كونسورتسيۋمنىڭ كوشباسشىسى - «روساتوم».
Report: كولىك دالىزدەرىن دامىتۋعا 23 ميلليارد دوللاردان استام قارجى جۇمسالماق
قازاقستاننىڭ كولىك-لوگيستيكا سالاسىنداعى ينۆەستيتسيا كولەمى جىلدان-جىلعا ارتىپ كەلەدى. مەملەكەت 2035-جىلعا دەيىن شىعىس-باتىس جانە سولتۇستىك-وڭتۇستىك باعىتتارىنداعى كولىك دالىزدەرىن دامىتۋعا 23 ميلليارد دوللاردان استام قاراجات ءبولۋدى جوسپارلاپ وتىر. مۇنداي اقپارات ەۋرازيالىق دامۋ بانكىنىڭ «ەۋرازيالىق كولىك قۇرىلىمى: جوبالار وبسەرۆاتورياسى جانە ينتەراكتيۆتى كارتا» بايانداماسىندا ايتىلعان. ۇيىمنىڭ دەرەگىن Report تاراتتى.
قۇجاتقا سايكەس، قازاقستاندا بارلىعى 42 جوبا ىسكە اسىرىلۋدا نەمەسە جوسپارلانعان. ولاردىڭ كەم دەگەندە تورتەۋى ترانسشەكارالىق سيپاتقا يە:
· اياگوز - باقتى تەمىر جولىنىڭ جانە قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى ءۇشىنشى شەكارا وتكەلىنىڭ قۇرىلىسى؛
· الماتى - ىستىقكول (قىرعىزستان) اقىلى اۆتوماگيسترالىنىڭ قۇرىلىسى؛
· جاڭاوزەن - كەندىر - تۇرىكمەنستان شەكاراسى اۆتوماگيسترالىنىڭ، «سولتۇستىك - وڭتۇستىك» ك ك م شىعىس باعىتى ۋچاسكەسىنىڭ قۇرىلىسى؛
· داربازا - ماقتاارال تەمىر جولىنىڭ جانە وزبەكستانمەن جاڭا شەكارا وتكەلىنىڭ قۇرىلىسى.
اۆتوجول سەكتورىن دامىتۋعا 16,7 ميلليارد دوللار نەمەسە جالپى كولەمنىڭ %71,7 ءىن ينۆەستيتسيالاۋ جوسپارلانىپ وتىر. تەمىرجول سالاسىنا 4,2 ميلليارد دوللار بولىنەدى.
تاعى 1,5 ميلليارد دوللار كاسپييدەگى تەڭىز پورتتارى مەن فلوتتى دامىتۋعا باعىتتالادى. لوگيستيكالىق ورتالىقتاردى، شەكارادان ءوتۋ پۋنكتتەرىن جانە اۋەجايلاردىڭ جۇك تەرمينالدارىن دامىتۋ جوبالارىنا 0,9 ميلليارد دوللار بولىنەدى.
قازىر قازاقستان ەۋرازيالىق كولىك قۇرىلىمىن دامىتۋعا ينۆەستيتسيالار كولەمى بويىنشا ەۋرازيالىق وڭىردەگى 13 مەملەكەتتىڭ اراسىندا ەكىنشى ورىندى يەلەندى. بۇل جالپى ينۆەستيتسيانىڭ %10 ءىن قۇرايدى. سونداي-اق رەسپۋبليكا %44 كولەمىمەن ورتالىق ازيادا ءبىرىنشى ورىندا تۇر.
Anadolu: قازاقستان ب ۇ ۇ- نىڭ كيبەرقىلمىسقا قارسى كونۆەنتسياسىنا قول قويدى
ۆەتنام استاناسى حانوي قالاسىندا ب ۇ ۇ- نىڭ كيبەرقىلمىسقا قارسى كونۆەنتسياسىنا قول قويۋ ءراسىمى ءوتتى. شاراعا ەل اتىنان ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى پوليتسيا گەنەرال-مايورى باۋىرجان الەنوۆ باستاعان دەلەگاتسيا قاتىستى.
Anadolu اقپارات اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، اتالعان قۇجات اقپاراتتىق-كوممۋنيكاتسيالىق تەحنولوگيالار سالاسىنداعى قىلمىسقا قارسى كۇرەس ءۇشىن قابىلدانعان. كەلىسىم جاھاندىق كيبەرقاۋىپسىزدىك دەڭگەيىن ارتتىرۋعا باعىتتالىپ وتىر. ق ر ءى ءى م كونۆەنتسيا جوباسىن ازىرلەۋ بارىسىندا ۇلتتىق مۇددەلەردى باستى نازارعا العان.
كونۆەنتسياعا قول قويۋ قازاقستاننىڭ تسيفرلىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ، كيبەرقاتەرلەرگە قارسى ءىس-قيمىلدىڭ ۇلتتىق جۇيەسىن جەتىلدىرۋ جونىندەگى مەملەكەتتىك ساياساتىن ىسكە اسىرۋداعى ماڭىزدى قادام بولدى.
Euronews: ورتالىق ازياداعى ج ي جەتەكشىلىگى
قازاقستان ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى اراسىنداعى جاساندى ينتەللەكت كوشباسشىسى بولۋعا تىرىسىپ وتىر. وسى ماقساتتا تەحنولوگيالىق كومپانيالار مەن ونىمدەردىڭ قاتارىن ارتتىرماق. Euronews تەلەارناسىنىڭ East-West Connect باعدارلاماسى تاقىرىپتى جان-جاقتى تالقىلادى.
قازاقستان ورتالىق ازياداعى ج ي سەكتورىنداعى جەتەكشى ەل بولۋعا بەيىل. قازىر سالاداعى ستارتاپتارعا باسىمدىق بەرىپ، وقۋ اۋديتورياسىنان دايىن نارىققا دەيىن ينفراقۇرىلىمدى ازىرلەۋ ۇستىندە. اسىرەسە، جاھاندىق جي حابىن قۇرۋ ارقىلى و ا- داعى جاساندى ينتەللەكتىنى ازىرلەۋ جانە ەنگىزۋ ورتالىعىنا اينالۋى مۇمكىن.
جالپى الداعى ۋاقىتتا وڭىردەگى قولداۋ تاباتىن ستارتاپتاردىڭ كوبى ج ي سالاسىنا ويىسپاق. قازاقستان العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ قۇنى ميلليارد دوللار بولاتىن اۋقىمدى جوبانى ىسكە قوستى.
قازاقستان جىلىنا 100 ستارتاپتى ىسكە قوسۋعا نيەتتى: استانادا ج ي- گە باعىتتالعان العاشقى ۋنيۆەرسيتەت قۇرۋ، Alem AI حالىقارالىق جاساندى ينتەللەكت ورتالىعىن اشۋ جوسپارلانعان. وسىلايشا، عىلىم-تالانتتار-بيزنەس ۇشتىگىن نىعايتۋعا قول جەتەدى دەگەن جوسپار بار.
اۆتور ەرسىن شامشادين