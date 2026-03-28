الەمدىك ب ا ق- تاعى قازاقستان: ەڭبەك ميگراتسياسى، جۇرگىزۋشىسىز تاكسي جانە كومىر گەنەراتسياسىنا ينۆەستيتسيا
استانا. KAZINFORM - ادەتتەگىدەي جاھانداعى اقپارات تاراتۋشى ينتەرنەت-باسىلىمدار ەلدەگى كوپ جايعا ءۇڭىلدى. اپتا ىشىندە رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ ۇكىمەت باسشىسى ميحايل ميشۋستيننىڭ قازاقستانعا رەسمي جۇمىس ساپارى جانە پيلوتسىز تاكسي قىزمەتى ايتىلىپتى.
ەلدەگى كومىر گەنەراتسياسىن دامىتۋعا جۇمسالاتىن قارجى كولەمى مەن ەڭبەك نارىعىنداعى شەتەلدىكتەردىڭ ۇلەسى تۋرالى تاقىرىپ تا قوزعالعان. تولىعىراق kazinform ءتىلشىسىنىڭ شولۋىنان وقىڭىز.
The Times of Central Asia: استانادا وزدىگىنەن جۇرەتىن اۆتوكولىك سىناقتان ءوتتى
استانادا ناۋرىز مەيرامىن اتاپ ءوتۋ كەزىندە پيلوتسىز اۆتوكولىكتىڭ دەمونستراتسيالىق ءجۇرىسى ۇيىمداستىرىلدى. جۇرگىزۋشىسىز تاكسي - سالاداعى العاشقى ءىرى جوبا. جاڭالىقتى The Times of Central Asia تاراتتى.
كولىك د. سەرىكبايەۆ اتىنداعى ش ق ت ۋ- دىڭ لۋ بان شەبەرحاناسىندا جاسالعان. اۆتوكولىكتى باعدارلامالاۋ جانە مارشرۋت كارتاسىن شەبەرحانا قىزمەتكەرلەرى ازىرلەدى.
جۇرگىزۋشىسىز اۆتوكولىك Smart City ينفراقۇرىلىمىنا جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ مۇمكىندىكتەرىن كورسەتتى.
اتاپ ايتقاندا، ناۆيگاتسيا جۇيەلەرى، دەرەكتەردى وڭدەۋ جانە قالالىق ورتامەن ءوزارا ءىس-قيمىل شەشىمدەرى تانىستىرىلدى. الداعى ۋاقىتتا مۇنداي تەحنولوگيالار قالالىق ينفراقۇرىلىمعا كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزىلىپ، ونىڭ ىشىندە پيلوتسىز تاكسي قىزمەتىن ىسكە قوسۋ دا ينتەللەكتۋالدى كولىك جۇيەسىن دامىتۋدىڭ ماڭىزدى باعىتتارىنىڭ ءبىرى بولماق.
ءىس-شارا جاساندى ينتەللەكت جانە تسيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى استانا قالاسىنىڭ اكىمدىگى جانە Astana Innovations ۇيىمىنىڭ قولداۋىمەن وتكىزىلدى.
بيلىك وزدىگىنەن جۇرەتىن كولىكتى قالالىق موبيلدىلىكتى دامىتۋدىڭ نەگىزگى باعىتىنىڭ ءبىرى رەتىندە قاراستىرۋدا. بولاشاقتا مۇنداي شەشىم جوبا ينفراقۇرىلىمىنا تولىق ەنگىزىلىپ، اۆتونومدى تاكسيلەردى ىسكە قوسۋى مۇمكىن.
ت ا س س: مەملەكەت باسشىسى رەسەيدىڭ ۇكىمەت باسشىسى ميحايل ميشۋستيندى قابىلدادى
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە جۇمىس ساپارىمەن كەلگەن رەسەي فەدەراتسياسى ۇكىمەتىنىڭ ءتوراعاسى ميحايل ميشۋستينمەن كەزدەستى. رەسمي اقپاراتتى رەسەيلىك ت ا س س اقپارات اگەنتتىگى جاريالاعان.
كەزدەسۋدە قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتىڭ جانە وداقتاستىق قارىم-قاتىناستىڭ نىعايىپ كەلە جاتقانى اتاپ ءوتىلدى. سونداي-اق ءوزارا ءتيىمدى ديالوگ پەن جوعارى دەڭگەيدە قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى ىسكە اسىرۋ قارقىن العانىنا نازار اۋدارىلدى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، ميحايل ءميشۋستيننىڭ شىمكەنت قالاسىندا وتەتىن ەۋرازيالىق ۇكىمەتارالىق كەڭەس وتىرىسىنا جانە سيفرلىق فورۋمعا قاتىسۋى قازاقستان-رەسەي بايلانىستارىنىڭ ايرىقشا سيپاتىن جانە ونى ودان ءارى ورىستەتۋگە قوس تاراپتىڭ ۇمتىلىسىن راستايدى.
ايتا كەتەيىك، ميشۋستين رەسەي قازاقستاننىڭ نەگىزگى سىرتقى ساۋدا سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى ءارى ۇلتتىق ەكونوميكاعا ءىرى ينۆەستيتسيا سالۋشىلاردىڭ ءبىرى ەكەنىن جەتكىزدى. سونىمەن قاتار ەكى ەل اراسىنداعى تاۋار اينالىمى شامامەن 30 ميلليارد دوللارعا جەتكەنىن ايتقان. رەسەي مەن قازاقستاندا ەنەرگەتيكا، ونەركاسىپ، كولىك ينفراقۇرىلىمى، اۋىل شارۋاشىلىعى جانە سيفرلىق ەكونوميكا سالالارىندا بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋدا الەۋەتكە يە.
Anadolu: قازاقستان كومىر ەنەرگەتيكاسىن دامىتۋعا 15 ميلليارد دوللاردان استام ينۆەستيتسيا سالادى
جاقىندا ۇكىمەت «كومىر گەنەراتسياسىن دامىتۋ» جونىندەگى ۇلتتىق جوبانى بەكىتتى. Anadolu اقپارات اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ءتيىستى قاۋلىعا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ قول قويعان.
IT- سەكتوردىڭ ءوسۋى، دەرەكتەر ورتالىقتارىن قۇرۋ جانە جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ تۇراقتى بازالىق جۇكتەمەنى قاجەت ەتەدى، ال ونى تەك جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرى ارقىلى قامتاماسىز ەتۋ مۇمكىن ەمەس. سوندىقتان ۇلتتىق جوبادا 7,8 گۆت قۋات كوزىن ەنگىزۋ جانە جاڭارتۋ قاراستىرىلعان.
جوسپار بويىنشا 8 جاڭا ەنەرگيا ءوندىرۋ كوزىن سالۋ جوسپارلانعان، ونىڭ ىشىندە ەكىباستۇز (2640 مۆت)، كۋرچاتوۆ (700 مۆت) جانە جەزقازعانداعى (500 مۆت) ءىرى نىساندار، سونداي-اق كوكشەتاۋ، سەمەي جانە وسكەمەندەگى زاماناۋي ج ە و- لار بار.
سونىمەن قاتار اقسۋ گرەس، ەكىباستۇز گرەس-2 جانە قاراعاندى ەنەرگيا تورابىن قوسا العاندا، جۇمىس ىستەپ تۇرعان 11 ستانسانى تەرەڭ جاڭعىرتۋ باستالادى. بۇل جۇمىستار سالاداعى نەگىزگى جابدىقتاردىڭ توزۋ دەڭگەيىن 2030-جىلعا دەيىن 12,6 پايىزعا تومەندەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ بيۋدجەتتەن تىس قاراجاتقا، ياعني ينۆەستيتسيا تارتۋ جولىمەن ورىندالماق. ينۆەستيتسيانىڭ جالپى كولەمى - 7,5 تريلليون تەڭگەدەن استام.
Euronews: شەتەلدىك ماماندار قازاقستانعا اعىلۋدا
بۇگىندە قازاقستان حالىقارالىق ماماندار ءۇشىن تارتىمدى باعىتقا اينالىپ ۇلگەردى. عىلىم، ءبىلىم بەرۋ، تەحنولوگيا جانە ونەر سالالارىندا ۇزاق مەرزىمدى مانساپ قۇرۋدى كوزدەيتىن شەتەلدىك ماماندار استانانى جيى تاڭداي باستادى. Euronews تاقىرىپتى زەرتتەپ، كەيىپكەرلەردى سويلەتتى.
روبوتوتەحنيكا سالاسىندا PhD عىلىمي دارەجەسىن العان حۋسەين اتاكان ۆارول كاليفورنياداعى جوعارى تەحنولوگيالىق كومپانيالاردىڭ بىرىندە جۇمىس ىستەۋى مۇمكىن ەدى. الايدا مامان قازاقستانعا كوشۋ تۋرالى شەشىم قابىلداپ، ءومىرىنىڭ جاڭا پاراعىن باستادى. العاشىندا بار بولعانى ءبىر جىلعا كەلگەن ول ۋاقىت وتە ءبىرجولا تۇراقتاپ قالدى. بۇگىندە نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىندە قىزمەت ىستەپ جۇرگەنىنە 15 جىل تولدى
قازاقستان حالىقارالىق ماماندارعا قولايلى ورتانى دامىتىپ كەلەدى. ەلگە ءبىلىم بەرۋ ماقساتىمەن كەلەتىن ازاماتتاردىڭ دا قاتارى جىل ساناپ ارتتى دەسەك بولادى. مىسالى، شەتەلدىك دجانفرانكو كاسارين ءۇش جىلدىق كەلىسىمشارت بويىنشا International Steppe School of Astana مەكتەبىندە اعىلشىن تىلىنەن ساباق بەرۋ ءۇشىن ەلورداعا قونىس اۋدارعان. رەسەيلىك IT- مامان ۆلاديمير بەليانكوۆ، جاپونيادان كەلگەن كوردەبالەت ءارتىسى يانو مادوكانىڭ دا قونىس اۋدارۋ وقيعاسى قىزىقتى.