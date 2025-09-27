الەمدىك ب ا ق- تاعى قازاقستان: $5,2 ميلليارد ينۆەستيتسيا، تەلەكوممۋنيكاتسيا جانە پوتتەر پويىزى
استانا. KAZINFORM - قىركۇيەك ايىنىڭ سوڭىندا قازاقستانعا قاتىستى جاڭالىقتار الەمدىك اقپارات قۇرالدارىندا بەلسەندى تۇردە جاريالاندى. بىرىندە ەلدىڭ ا ق ش- پەن ءىرى ينۆەستيتسيالىق جوبالارعا قول قويعانى ايتىلسا، ەندى بىرىندە قازاقستاننىڭ جاسىل قارجىلاندىرۋ جانە ەنەرگيا ساقتاۋ سالاسىنداعى جاڭا باستامالارى ءسوز بولدى. سونىمەن قاتار، وزبەكستانمەن تەلەكوممۋنيكاتسيالىق ىنتىماقتاستىق، سونداي-اق مادەني-ويىن-ساۋىق پويىزدارىنىڭ ىسكە قوسىلۋى دا نازاردا بولدى.
تولىعىراق Kazinform اگەنتتىگىنىڭ شولۋىنان وقي الاسىز.
ت ا س س: قازاقستان مەن ا ق ش $5,2 ميلليارد ينۆەستيتسيالىق جوبالارعا قول قويدى
قازاقستان مەن ا ق ش كومپانيالارى 11 قۇجاتقا قول قويىپ، ەل ەكونوميكاسىنا $5,2 ميلليارد ينۆەستيتسيا تارتۋدى كوزدەپ وتىر. بۇل كەلىسىمدەر قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ نيۋ-يورككە جاساعان جۇمىس ساپارى كەزىندە جاسالدى. جاڭالىقتى رەسەيلىك ت ا س س جازدى.
ماقالادا قازاقستان مەن ا ق ش اراسىنداعى قۇجاتتار ستراتەگيالىق ماڭىزدى سالالاردى - كولىك، لوگيستيكا، ەنەرگەتيكا جانە اقپاراتتىق تەحنولوگيالاردى قامتيتىنى تۋرالى ايتىلعان. كەلىسىمگە قول قويعان تاراپتار قاتارىندا قازاقستاندىق كومپانيالار بار. اتاپ ايتقاندا، ولار - «قازاق تەلەكوم»، «قازاقستان تەمىر جولى»، «سامۇرىق-قازىنا»، «قازمۇنايگاز». ا ق ش تاراپىنان Amazon Kuiper ،International Finance Corporation ،Lummus Technology ،Exxon Mobil ،Chevron ،LanzaJet ،Wabtec جانە ا ق ش- تىڭ ەكسپورت-يمپورت بانكى بار.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ 21-قىركۇيەكتە ا ق ش- قا جۇمىس ساپارىمەن باردى. ساپار بارىسىندا ول ا ق ش ساۋدا ءمينيسترى گوۆارد ليۋتنيكپەن كەزدەسىپ، ءىرى امەريكاندىق كومپانيالاردىڭ وكىلدەرىمەن دوڭگەلەك ۇستەل وتكىزدى. كەزدەسۋ بارىسىندا توقايەۆ قاتىسۋشىلاردى قازاقستانعا ينۆەستيتسيا سالۋعا شاقىرىپ، مەملەكەت تاراپىنان قولداۋدىڭ بار ەكەنىن جەتكىزدى. سونىمەن قاتار، Wabtec كومپانياسىمەن 300 لوكوموتيۆ جەتكىزۋگە ارنالعان كەلىسىمگە قول قويىلعانى جاريالاندى، ونىڭ جالپى سوماسى - 4,2 ميلليارد ا ق ش دوللارى.
Euronews: قازاقستان - جاسىل قارجىلاندىرۋ، ەنەرگيانى ساقتاۋ جانە ەۋروپاعا جاڭا ەنەرگەتيكالىق ءدالىز
قازاقستان جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرىن جانە جاسىل قارجىلاندىرۋ كولەمىن ارتتىرا وتىرىپ، شىعارىندىلاردى ازايتۋعا جانە ورتالىق ازيانىڭ تازا ەنەرگەتيكاسى ءۇشىن ترانزيتتىك حاب رەتىندە ءوزىن كورسەتۋگە نيەتتەنىپ وتىر. اقپاراتتى Euronews تاراتتى.
ەل جاسىل ەكونوميكاعا تەزىرەك كوشۋگە كۇش سالۋدا، الايدا كليماتتىق قارجىلاندىرۋ كولەمى ءالى دە شەكتەۋلى. قازاقستانداعى ەلەكتر ەنەرگياسىنىڭ %70 ءالى دە كومىر ارقىلى وندىرىلەدى، دەگەنمەن ەل بەس جىلدىڭ ىشىندە شىعارىندىلاردى %15 عا قىسقارتۋدى جوسپارلاپ وتىر. سالىقتىق جەڭىلدىكتەر مەن وندىرۋشىلەرمەن 20 جىلدىق كەلىسىمدەر ارقىلى جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا جوبالارى 8 ميلليارد ەۋروعا باعالانۋدا. سونىمەن قاتار ەنەرگيا ساقتاۋ جوبالارى دا ىسكە قوسىلماق. وسى ورايدا، «استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعى بۇكىل ورتالىق ازيا بويىنشا 3,3 ميلليارد ەۋرو كولەمىندەگى جاسىل وبليگاتسيالار نارىعىن دامىتۋعا ات سالىسۋدا.
سونداي-اق، قازاقستان «جاسىل ءدالىز» جوباسىنا جەتەكشىلىك ەتەدى - بۇل ەۋروپاعا ارنالعان جوعارى كەرنەۋلى ەلەكتر جەلىسى. جوبا ايماقتىق سەرىكتەستەردىڭ قولداۋى جانە ە و قارجىلاندىرۋى ارقاسىندا ايماقتاعى جەل جانە كۇن ەنەرگياسىنىڭ ارتىق ءونىمىن جەتكىزۋدى كوزدەيدى. وسى ارقىلى قازاقستان ورتالىق ازياداعى ەنەرگەتيكالىق ءوتۋ ۇدەرىسىندەگى ماڭىزدى ءرولىن كۇشەيتۋدى جوسپارلاپ وتىر.
Uza: وزبەكستان مەن قازاقستان تەلەكوممۋنيكاتسيا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كۇشەيتەدى
تاشكەنتتە ءوتىپ جاتقان «CT Week Uzbekistan - 2025» اقپاراتتىق-كوممۋنيكاتسيالىق تەحنولوگيالار اپتالىعى اياسىندا «وزبەكستان تەلەكوممۋنيكاتسيا جەلىلەرىن باسقارۋ رەسپۋبليكالىق ورتالىعى» مەملەكەتتىك ۋنيتارلىق كاسىپورنى مەن قازاقستاننىڭ «ATS Mediafon KZ» ج ش س كومپانياسى اراسىندا رەسمي كەزدەسۋ ءوتتى. بۇل تۋرالى وزبەكستاندىق Uza جازدى.
كەلىسسوزدەر بارىسىندا تەلەكوممۋنيكاتسيا جەلىلەرىن باسقارۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋ، بانك سالاسىنداعى الاياقتىققا قارسى زاماناۋي شەشىمدەردى ەنگىزۋ باعىتتارىندا ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
تاراپتار سيفرلىق تەحنولوگيالاردىڭ قارقىندى دامۋى جاعدايىندا ءوزارا ىقپالداستىقتا جۇمىس ىستەۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق ءتيىمدى كەلىسىم تەلەكوممۋنيكاتسيا قىزمەتتەرىنىڭ كيبەرقاۋىپسىزدىگى مەن سەنىمدىلىگىن ارتتىرۋعا، پايدالانۋشىلاردى الاياقتىق پەن زاڭسىز وپەراتسيالاردان قورعاۋعا جول اشاتىنىنا نازار اۋدارىلدى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسىندا تاجىريبە الماسۋ، بىرلەسكەن جوبالاردى ازىرلەۋ جانە بانك سالاسىنداعى الاياقتىققا قارسى كۇرەستە ءىس- قيمىلداردى ۇيلەستىرۋدى كوزدەيتىن ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىق مەموراندۋمىنا قول قويىلدى. اتالعان قۇجات ەكى مەملەكەت اراسىنداعى سيفرلىق تەحنولوگيالار، بانك جۇيەلەرى جانە كيبەرقاۋىپسىزدىك سالالارىنداعى سەرىكتەستىكتى ودان ءارى نىعايتۋعا قىزمەت ەتەدى.
Oxu: قازاقستاندا گارري پوتتەر پويىزى ىسكە قوسىلدى
«جولاۋشىلار تاسىمالى» ا ق ەلەكتروپويىز جولاۋشىلارىنا ارنالعان جاڭا مادەني ويىن-ساۋىقتىق جوبا - «پوتتەر پويىزىن» ىسكە قوستى. جاڭالىقتى ازەربايجاندىق Oxu ينتەرنەت باسىلىمى ءبولىستى.
پويىزدا بالالار مەن ولاردىڭ اتا- انالارى تەاترلاندىرىلعان باعدارلاماعا قاتىسا الادى. ساپار بارىسىندا قاتىسۋشىلار تانىمال «گارري پوتتەر» كەيىپكەرلەرىنىڭ وبرازىندا ونەر كورسەتەتىن اكتەرلەردىڭ قاتىسۋىمەن شوۋ كورىپ، ينتەراكتيۆتى ەلەمەنتتەر ارقىلى سيقىرلى ساياحات اتموسفەراسىنا ەنە الادى. ءاربىر جاس قاتىسۋشىعا ەستەلىك سىيلىق - سيقىرلى تاياقشا تابىس ەتىلەدى. شوۋ ءتورت جاڭا ۆاگوننان تۇراتىن ەلەكتروپويىزدا ۇيىمداستىرىلعان.
پويىز استانا-1 - تاستاق - استانا-1 مارشرۋتى بويىنشا جۇرەدى، باعدارلاما ۇزاقتىعى - ەكى ساعات. العاشقى رەيستەر 5-قازاننان باستالادى. بيلەتتىڭ ناقتى قۇنى كەيىن حابارلاناتىن بولادى.