الەمدەگى ەڭ قىمبات كومپانيانىڭ كاپيتالى ءتورت جارىم تريلليون دوللارعا جەتتى
استانا. قازاقپارات - گرافيكالىق پروتسەسسورلار ازىرلەيتىن امەريكاندىق NVIDIA برەندى الەمدەگى ەڭ قىمبات كومپانياعا اينالدى. كاپيتالى ءتورت جارىم تريلليون دوللارعا جەتتى.
كومپانيانىڭ اكسيالارى %2,5- كە ءوستى. وسىلايشا، ول نارىقتىق قۇنى 3,8 تريلليون دوللار بولاتىن Microsoft پەن 3,7 تريلليون دوللارعا باعالاناتىن Apple كومپانيالارىنان دا اسىپ ءتۇستى.
1993 -جىلى قۇرىلعان NVIDIA كومپانياسى 1999 -جىلى الەمدەگى العاشقى GPU- GeForce 256 پروتسەسسورىن ەنگىزدى. كومپانيا گرافيكالىق پروتسەسسورلاردىڭ مۇمكىندىكتەرىن قايتا قاراستىرا وتىرىپ، ولاردىڭ جاساندى ينتەللەكت پەن ماشينالىق وقىتۋ الەۋەتىن اشتى، بۇل جاعداي ونىڭ تەحنولوگيالىق كوشباسشىلىعىنا نەگىزگى قادامى بولدى.
نەگىزگى شەشىمدەر:
جاساندى ينتەللەكتكە جانە تەرەڭ وقىتۋعا اۋىسۋ. 2012 -جىلى NVIDIA كومپانياسى ەسەپتەۋلەردى جەدەلدەتۋ ءۇشىن GPU پروتسەسسورىن پايدالانۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن CUDA پلاتفورماسىن ىسكە قوستى. بۇل جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسىنىڭ دامۋىنا نەگىز بولدى.
ارنايى چيپتەر ازىرلەۋ. 2016 -جىلى كومپانيا جاساندى ينتەللەكت تاپسىرمالارى ءۇشىن وڭتايلاندىرىلعان Tesla P100 - العاشقى GPU پروتسەسسورىن ۇسىندى، بۇل جاعداي ءىرى تەحنولوگيالىق ويىنشىلاردىڭ نازارىن اۋدارتتى.
2021-2025 -جىلدار ارالىعىندا NVIDIA كومپانياسىنىڭ ءتۇسىمى جاساندى ينتەللەكتتىڭ دامۋى ەسەبىنەن 16,7 ميلليارد ا ق ش دوللارىنان 130,5 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا دەيىن ءوستى. بۇل وزگەرىستەر NVIDIA كومپانياسىنىڭ جاساندى ينتەللەكت چيپتەرىنە ستراتەگيالىق نازارىن، تابىستىلىقتىڭ ءوسۋىن جانە ماسشتابتاۋدى راستاپ وتىر. NVIDIA كومپانياسى گرافيكالىق تەحنولوگيانى جەتىلدىرىپ قانا قويماي، سونداي-اق جالپى ەسەپتەۋ ءتاسىلىن وزگەرتتى. ونىڭ GPU پروتسەسسورلارى نەيروندىق جەلىلەردى وقىتۋدىڭ نەگىزى بولدى، بۇل جاعداي جاساندى ينتەللەكتتىڭ جانە ونىمەن بايلانىستى سالالاردىڭ دامۋىندا سەرپىلىس تۋدىردى.
نەگىزگى جەتىستىكتەرى:
جاساندى ينتەللەكتتەگى كوشباسشىلىعى: IDC كومپانياسىنىڭ دەرەكتەرى بويىنشا، NVIDIA كومپانياسى جاساندى ينتەللەكت تاپسىرمالارى ءۇشىن GPU نارىعىنىڭ %80- دان استامىن باقىلايدى.
داتا ورتالىقتارى ءۇشىن چيپتەرگە دەگەن سۇرانىستىڭ ءوسۋى: 2023 -جىلى داتا ورتالىقتارى ءۇشىن GPU دەگەن سۇرانىس %154- عا ءوستى، بۇل جاعداي جاساندى ينتەللەكت ءۇشىن ەسەپتەۋ قۋاتىنىڭ قاجەتتىلىگىن كورسەتەدى.
اۆتونومدى جۇرگىزۋدەگى يننوۆاتسيا: NVIDIA DRIVE پلاتفورماسى Tesla ،MercedesBenz جانە باسقا كولىكتەردە قولدانىلادى، بۇل كومپانيانىڭ اۆتوموبيل يندۋسترياسىنداعى ءرولىن نىعايتادى.
قارجى ناتيجەلەرى
NVIDIA كومپانياسى جاساندى ينتەللەكت يندۋسترياسىندا ۇستەمدىك ەتىپ، ۇلكەن كورسەتكىشپەن وسۋدە: 2023 -جىلعى ەكىنشى توقساندا ءتۇسىم ەكى ەسەگە ءوسىپ، 13,51 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا جەتتى، ال ChatGPT ىسكە قوسىلعاننان كەيىن GPU پروتسەسسورىنا دەگەن سۇرانىستىڭ ارقاسىندا اكسياعا شاققانداعى پايدا %854- عا ءوستى.