الەمدەگى ەڭ قۋاتتى اسكەرگە يە ەلدەر ءتىزىمى جاريالاندى
استانا. قازاقپارات - قازىر اسكەر ادام سانىمەن عانا ەمەس، بەس قارۋىنىڭ ساي كەلۋى دە ايىرىقشا ماڭىزعا يە. وسى كورسەتكىشتەردى ەسكەرىپ، تانىمال Global Firepower پورتالى الەمدەگى ەڭ قۋاتتى اسكەرگە يە ەلدەردىڭ ءتىزىمىن جاريالادى.
الەمدەگى ەڭ قۋاتتى اسكەردىڭ يەسى - ا ق ش. مۇنى جاھاندىق Global Firepower رەيتينگىسى ايعاقتاپ وتىر. قۇراما شتاتتارىندا اسكەر سابىندا 1 ميلليون 300 مىڭ جاۋىنگەر بار. سونداي-اق 800 مىڭ ساربازدان تۇراتىن رەزەرۆكە يە. امەريكا اسكەرىنىڭ ەڭ مىقتى تۇسى بۇل - اۋە كۇشتەرى. قازىر پاركىندە 13 مىڭنان اسا اسكەري ۇشاق بار. سونداي-اق 4500 تانك پەن 400 مىڭعا جۋىق وق وتپەيتىن تەحنيكامەن قامتىلعان. ۇشاق تاسيتىن جانە سۇڭگۋىر كەمەلەردىڭ سانى 400-دەن اسادى. ا ق ش قورعانىسقا 997 ميلليارد دوللار جۇمسايدى. بۇل - الەمدىك رەكورد.
رەسەي ەڭ ءىرى يادرولىق ارسەنالعا يە
قۇراما شتاتتاردىڭ ىزىنشە رەسەي تۇر. اسكەرىندە 1 ميلليون 300 مىڭ سارباز قىزمەت ەتەدى. تاعى 2 ميلليون ادام رەزەرۆكە الىنعان. بەس قارۋى دا سايلانعان. 4000 اسكەري ۇشاق، 5 مىڭنان اسا تانك جانە 130 مىڭنان اسا وق دارىمايتىن تەحنيكامەن جابدىقتالعان. پرەزيدەنت ۆلاديمير پۋتيننىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، سولتۇستىكتەگى كورشىمىز قورعانىسقا 160 ميلليارد دوللار بولەدى. بۇل - ەلدەگى جالپى ىشكى ءونىمنىڭ %6,3- ىنە تەڭ. قارجىلاندىرۋ بويىنشا ا ق ش-تان ارتتا قالىپ وتىر. دەسە دە، رەسەي الەمدەگى ەڭ ءىرى يادرولىق ارسەنالعا يە. قازىر ەلدىڭ قورىندا 5500 اتومدىق وق-تۇمسىق ساقتاۋلى.
فرانسيا جاپونيانى ىعىستىردى
تىزىمدەگى العاشقى ون ەل وزگەرسىز قالدى. تەك 7-ورىندا تۇرعان جاپونيانى فرانسيا باسىپ وزدى. بەسىنشى رەسپۋبليكا اسكەري بيۋدجەتىن ۇلعايتىپ، قارۋلى كۇشتەرىن جاڭعىرتقان. سونىڭ ىشىندە اۋە قورعانىس جۇيەسىن كۇشەيتتى. پاريج ناتو وپەراتسيالارىنا ءجيى اتسالىسادى. ال، كۇنشىعىس ەلى ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستان كەيىن بەيبىت باعىت ۇستانادى. مۇنى ءوز كونستيتۋتسياسىندا بەكىتكەن. ءتىپتى اسكەر ۇستاۋعا بولمايدى دەگەن باپ تا بار. تەك ءوز-ءوزىن قورعاۋ كۇشتەرى عانا جاساقتالعان. سوندىقتان جاھاندىق اسكەري وپەراتسيالارعا قاتىسا المايدى.
الەمدىك اسكەري رەيتينگ
الەمدىك اسكەري رەيتينگتىڭ ۇشتىگىن قىتاي ساباقتايدى. ىزىنشە ءۇندىستان، وڭتۇستىك كورەيا جانە ۇلى بريتانيا تۇر. وندىقتى تۇركيا مەن يتاليا اياقتايدى. قازاقستان 57 -ورىندى يەلەندى. ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ ىشىنەن كوش باستاپ تۇر. ءتىزىمدى قۇرۋدا ەل اسكەرى 60 كورسەتكىش بويىنشا باعالانادى. ياعني، يادرولىق قارۋ قورى، تەحنولوگيالىق، كيبەرقاۋىپسىزدىك سەكىلدى مۇمكىندىكتەرى ەسكەرىلەدى.
«قازىر قاۋىپسىزدىك تەك اسكەر سانىمەن ەمەس، تەحنولگيالىق جەتىستىكتەرىمەن ولشەنەتىن زامان تۋدى»، - دەيدى اسكەري ساراپشىلار. ال، حالىقارالىق قاۋىمداستىق الەمدەگى اسكەري شىعىننىڭ وسۋىنە الاڭداۋلى. ب ۇ ۇ باس حاتشىسى: «بۇلاي جالعاسا بەرسە، جەر بەتىندە بەيبىتشىلىك ەمەس، قارۋ ۇستەمدىك ورناتادى»، - دەيدى.
اۆتورى: زاينۇر بايجىگىت
