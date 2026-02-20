الەمدەگى ەڭ «جاسىل» قالا
استانا. KAZINFORM - نورۆەگيا استاناسى وسلو ۇلى بريتانياداعى ەڭ ءىرى كرۋيزدىك كومپانيالاردىڭ ءبىرى Iglu Cruise نۇسقاسى بويىنشا الەمنىڭ ەڭ جاسىل قالالارى رەيتينگىندە ءبىرىنشى ورىنعا شىقتى.
ازەرتادج اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، «جاسىل يندەكس» جاسالعان كەزدە جاسىل ايماقتاردىڭ ۇلەسى، قوعامدىق ساياباقتاردىڭ سانى جانە اۋا ساپاسى ەسكەرىلگەن.
قالا 100 مۇمكىن بالدىڭ 77,3- ءىن جيناعان.
بۇعان اۋانىڭ جوعارى تازالىعى جانە تۇرعىنداردىڭ 95 پايىزىنىڭ جاسىل ايماقتارعا جاياۋ جەتۋ مۇمكىندىگى اسەر ەتكەن.
ەكىنشى ورىندا - ۆيلنيۋس (72,3 بال). ليتۆا استاناسىنىڭ 61 پايىزى جاسىل ايماقتارعا تيەسىلى، سونداي-اق مۇندا شامامەن 1,5 مىڭ شاقىرىم جاياۋ جانە ۆەلوسيپەد جولدارى بار.
ۇزدىك وندىققا حەلسينكي، ۆەنا، كانبەررا، سيدنەي، ستوكگولم، سينگاپۋر، رەدينگ جانە ميۋنحەن كىردى.
ساراپشىلار تابيعي تۋريزمگە قىزىعۋشىلىق ارتىپ كەلە جاتقانىن ايتادى. قازىرگى تاڭدا ساياحاتشىلار قالالىق ءومىر مەن تابيعاتقا قولجەتىمدىلىكتى قاتار ۇسىناتىن باعىتتاردى ءجيى تاڭدايدى.
نورۆەگيانىڭ تۋريستىك سالاسى وكىلدەرىنىڭ پىكىرىنشە، مۇنداي رەيتينگ وسلونىڭ ەكولوگيالىق ءارى تۇراقتى قالا رەتىندەگى حالىقارالىق يميدجىن نىعايتادى. سوڭعى جىلدارى قالادا تۋريستەر اعىنى ءوسىپ، قوناق ۇيلەردىڭ تولىمدىلىعى رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتكەن.
ايتا كەتەلىك الماتىدا 2030 -جىلى ءار تۇرعىنعا 15 شارشى مەتر جاسىل جەلەك بولادى.