الەمدەگى ەڭ ءىرى تەمىرجول حابتارى قايدا ورنالاسقان؟
استانا. قازاقپارات -دۇنيەجۇزىندەگى ەڭ ءىرى تەمىرجول حابتارى - جولاۋشىلار مەن جۇك تاسىمالىنىڭ ماڭىزدى توراپتارى. ولار تاۋلىگىنە ميلليونداعان ادام مەن ۆاگونداردى قابىلداپ، ۇلتتىق جانە حالىقارالىق لوگيستيكانىڭ تۇراقتىلىعى مەن دامۋىنا ىقپال ەتەدى.
الەمدەگى ەڭ ءىرى تەمىرجول توراپتارى قاي قالالاردا ورنالاسقان؟ ولاردىڭ اۋقىمى مەن مۇمكىندىكتەرى قانداي؟
چيكاگو - امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ ەڭ ءىرى تەمىرجول تورابى. كۇنىنە 1300 دەن استام پويىز وتەتىن بۇل قالادا تاۋلىگىنە 140000 جولاۋشى تاسىمالدانادى. جالپى تەمىرجول جولدارىنىڭ سانى - 54. ەلدەگى ەڭ ءىرى جۇك سۇرىپتاۋ وپەراتورى Belt Railway of Chicago تاۋلىگىنە 8000-نان استام ۆاگوندى وڭدەپ، ءارتۇرلى باعىتتارعا قايتا جىبەرەدى. سوڭعى ۋاقىتتا سۇرىپتاۋ بەكەتتەرىندەگى جۇك وڭدەۋ جىلدامدىعى %25- عا ارتقان. جەرگىلىكتى بيلىك بۇل وزگەرىستەر كولىك كەپتەلىستەرىن ازايتىپ، ۇلتتىق لوگيستيكالىق جۇيەنىڭ سەنىمدىلىگىن ارتتىرادى دەپ وتىر.
رەسەي تەمىرجول جۇيەسى الەمدەگى ەڭ ۇزىن جەلىلەردىڭ ءبىرى. ماسكەۋدەگى تەمىرجولدىڭ جالپى ۇزىندىعى 122000 شاقىرىمعا جەتەدى. ەل استاناسىنداعى ءىرى لەنينگرادسكي جانە كازانسكي ۆوكزالدارىندا جۇك جانە جولاۋشى اعىنىن ارتتىرۋ ماقساتىندا اۋقىمدى جۇمىستار اتقارىلىپ جاتىر. ترانس ءسىبىر ماگيسترالىنىڭ باستى تورابى ماسكەۋ تاۋلىگىنە مىڭداعان پويىزدى قابىلداپ، باعىتتاپ وتىرادى. 2023 -جىلى بۇل جولدار ارقىلى 619 ميلليون توننا جۇك تاسىمالدانعان. ماسكەۋدىڭ ستراتەگيالىق ورنالاسۋى قۇرلىق ارالىق ترانزيت ءۇشىن ەۋروپا مەن ازيا اراسىنداعى تاسىمالدى ءتيىمدى ۇيىمداستىرۋعا مۇمكىندىك بەرىپ وتىر.
توكيو - جاپونيانىڭ تەمىرجول تورابى، ول ەل ىشىندەگى جوعارى جىلدامدىقتى پويىزداردىڭ نەگىزگى باعىتتارىن بىرىكتىرەدى. جۇيە نەگىزىنەن جولاۋشىلارعا باعىتتالعان، سوندىقتان جۇك تاسىمالىنا قاراعاندا، جولاۋشىلاردىڭ جايلىلىعى مەن قاۋىپسىزدىگى باستى نازاردا. الەمدەگى ەڭ كوپ جولاۋشى وتەتىن تەمىرجول ستانسياسى - توكيو قالاسىنداعى سيندزيۋكۋ. كۇنىنە شامامەن 3 ميلليون ادام وتەتىن بۇل ستانسيا گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەنگەن. جاپون تەمىرجولى ۇنەمى جاڭارتىلىپ وتىرادى جانە زاماناۋي تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ ارقىلى جولاۋشىلارعا قىزمەت كورسەتۋ ساپاسىن جاقسارتىپ كەلەدى.
پاريجدەگى گار ديۋ نور - ەۋروپانىڭ باستى تەمىرجول حابتارىنىڭ ءبىرى. جىل باسىنان بەرى ۆوكزال ارقىلى وتكەن جولاۋشىلار سانى 210 ميلليوننان اسىپ، وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا %7- عا وسكەن. فرانسۋز تەمىرجول كومپانياسىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، گار ديۋ نور حالىقارالىق، ۇلتتىق جانە ايماقتىق پويىزداردىڭ نەگىزگى تورابىنا اينالعان. مۇندا ترەين ە گران ۆيتەسس، Thalys ،Eurostar جانە رەزو ەكسپرەسس ريدجيونال پويىزدارى قاتار جۇمىس ىستەيدى. ۆوكزال لوندون، امستەردام جانە بريۋسسەل سەكىلدى ءىرى ەۋروپالىق قالالارمەن كۇن سايىن بىرنەشە رەيس ارقىلى بايلانىسادى. ساراپشىلار پاريجدىڭ بۇل حابى الداعى ۋاقىتتا ەۋروپاداعى ەڭ ءىرى لوگيستيكالىق توراپتاردىڭ بىرىنە اينالۋى مۇمكىن دەپ بولجايدى.
New Delhi Railway Station تەمىرجول تورابى قىركۇيەك ايىندا جولاۋشىلار تاسىمالى بويىنشا رەكورد ورناتتى. ءۇندىستان تەمىرجول مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، ءبىر اي ىشىندە ۆوكزال ارقىلى 12 ميلليوننان استام جولاۋشى وتكەن، بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %10- عا كوپ. كۇنىنە 400 مىڭنان استام ادامعا قىزمەت كورسەتەتىن نيۋ-دەلي ۆوكزالى - ەل ىشىندەگى جانە الىس باعىتتاعى پويىزداردىڭ باستى تورابىنا اينالعان. مۇندا كۇن سايىن 300-دەن استام رەيس قاتىنايدى. ستانسيا ارقىلى Rajdhani Express ،Shatabdi Express جانە Vande Bharat Express سياقتى جىلدامدىعى جوعارى پويىزدار وتەدى. قازىر جالپى قۇنى 680 ميلليون دوللار بولاتىن ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋ جوباسى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. ۇكىمەت ۆوكزالداعى جىلدىق جولاۋشىلار سانىن 150 ميلليونعا دەيىن ارتتىرۋدى ماقسات ەتىپ وتىر.
24.kz