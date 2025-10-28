الەمدەگى ەڭ ءىرى كومپانيالاردىڭ ءبىرى 30 مىڭ قىزمەتكەرىن قىسقارتادى
استانا. KAZINFORM - الەمدەگى ەڭ ءىرى ونلاين- ريتەيلەرلەردىڭ ءبىرى Amazon كومپانياسى شامامەن 30 مىڭ كورپوراتيۆتىك قىزمەتكەرىن قىسقارتۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل شەشىم پاندەميا كەزىندە كەڭەيگەن شتات كولەمىن وڭتايلاندىرۋ جانە شىعىنداردى ازايتۋ ماقساتىندا قابىلدانعان، دەپ حابارلايدى Reuters.
قىسقارتۋ شامامەن 350 مىڭ ادامنان تۇراتىن كورپوراتيۆتىك پەرسونالدىڭ 10 پايىزىن قامتيدى.
ال كومپانيانىڭ جالپى قىزمەتكەرلەر سانى الەم بويىنشا 1,55 ميلليون ادامدى قۇرايدى. بۇل 2022 -جىلدىڭ سوڭىنان بەرگى ەڭ اۋقىمدى قىسقارتۋ بولماق، Amazon سول كەزدە 27 مىڭ جۇمىس ورنىن قىسقارتقان ەدى.
Reuters دەرەگىنشە، قىزمەتكەرلەرگە قىسقارتۋ تۋرالى حابارلامالار جاقىن تاۋلىكتەردە ەلەكتروندى پوشتا ارقىلى جىبەرىلەدى. بۇل شارالار ادام رەسۋرستارى (HR)، وپەراتسيالىق بولىمدەر، قۇرىلعىلار مەن سەرۆيستەر باعىتى جانە Amazon Web Services (AWS) سياقتى بىرنەشە نەگىزگى بولىمشەگە اسەر ەتەدى.
Amazon باس ديرەكتورى ەندي دجەسسي سوڭعى ەكى جىلدا كومپانيا شىعىندارىن ازايتۋ جانە كورپوراتيۆتىك قۇرىلىمدى جەڭىلدەتۋ جونىندە كەشەندى باعدارلامانى جۇزەگە اسىرىپ كەلەدى. ول ۇيىم ىشىندەگى بيۋروكراتيا مەن باسقارۋ ساتىلارىنىڭ تىم كوپتىگىن اتاپ وتكەن. كومپانيادا انونيمدى كەرى بايلانىس جۇيەسى ىسكە قوسىلىپ، ونىڭ ناتيجەسىندە 1,5 مىڭنان استام ءوتىنىش تۇسكەن جانە 450-دەن استام بيزنەس- پروتسەسسكە تۇزەتۋ ەنگىزىلگەن.
ەندي دجەسسي ماۋسىم ايىندا كورپوراتيۆتىك جۇيەلەردە جاساندى ينتەللەكتىنى كەڭىنەن قولدانۋ كادر سانىن ودان ءارى ازايتۋعا الىپ كەلەتىنىن مالىمدەگەن. اسىرەسە قايتالاناتىن جانە رۋتيندىك وپەراتسيالاردى اۆتوماتتاندىرۋعا بولاتىن سالالاردا قىسقارتۋ ىقتيمالدىعى جوعارى.
بۇعان دەيىن Amazon كومپانياسى شامامەن 600 مىڭ جاڭا قىزمەتكەردى جالداۋ ورنىنا جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرىپ جاتقانى حابارلانعان بولاتىن.
Layoffs.fyi پلاتفورماسىنىڭ دەرەگىنشە، 2025 -جىلدىڭ باسىنان بەرى الەمدەگى 200-دەن استام IT- كومپانيا شامامەن 98 مىڭ قىزمەتكەرىن قىسقارتقان. ولاردىڭ اراسىندا Microsoft (15 مىڭ ادام)، Meta (ج ي بولىمىنەن 600 ادام)، Google (قازان ايىندا بۇلتتى قىزمەتتەر بولىمىنەن 100-دەن استام ادام)، سونداي-اق Salesforce (4 مىڭ ادام) جانە Intel (22 مىڭ ادام) بار.
مامانداردىڭ پىكىرىنشە، جاساندى ينتەللەكتىنىڭ قارقىندى دامۋى مەن نارىقتاعى جاڭا تەحنولوگيالىق وزگەرىستەر ءىرى كورپوراتسيالاردى كادرلىق ساياساتتى قايتا قاراۋعا يتەرمەلەپ وتىر.