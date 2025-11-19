الەمدەگى ەڭ بەدەلدى تەحنولوگيالىق ۋنيۆەرسيتەت قازاقستاندا جاساندى ينتەللەكت ۋنيۆەرسيتەتىن اشۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - الەمدەگى ەڭ بەدەلدى تەحنولوگيالىق ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ ءبىرى — Massachusetts Institute of Technology قازاقستاندا جاساندى ينتەللەكت ۋنيۆەرسيتەتىن اشۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك ءمالىم ەتتى.
مينيستر قازىرگى ۋاقىتتا MIT- پەن كەلىسسوزدەر باستالىپ كەتكەنىن ايتتى.
- نەگە mit؟ نەگە ەڭ مىقتى ۋنيۆەرسيتەتتەر اقىرىنداپ بىزگە كەلە باستادى؟ وزدەرىڭىزگە ءمالىم، قازىر ا ق ش- تا جوعارى ءبىلىم سالاسىندا جاعداي وتە قيىن. پرەزيدەنت اكىمشىلىگى ۇلكەن ۋنيۆەرسيتەتتەردى قارجىلاندىرۋ جاعىنان قاتتى قىسىپ جاتىر. گارۆارد، كولۋمبيا ۋنيۆەرسيتەتتەرى دە وتە قيىن جاعدايدا. سوندىقتان اقىرىنداپ الپاۋىت ۋنيۆەرسيتەتتەر بىزگە بەت بۇرا باستادى. قازىر پرەزيدەنتىمىزدىڭ جاساندى ينتەللەكت ۋنيۆەرسيتەتىن اشۋ جونىندە ۇلكەن تاپسىرماسى بار. بالكىم سول ۋنيۆەرسيتەت MIT- پەن سەرىكتەستىك نەگىزىندە اشىلىپ قالادى، - دەدى ساياسات نۇربەك ءماجىلىس كۋلۋارىندا.
Massachusetts Institute of Technology ا ق ش- تىڭ ماسساچۋسەتس شتاتىندا 1861-جىلى قۇرىلعان. بۇل وقۋ ورنى ينجەنەريا، IT، جاساندى ينتەللەكت، ەكونوميكا، مەنەدجمەنت باعىتتارى بويىنشا الەمدە كوش باستاپ تۇر.
جۇزدەن استام نوبەل سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى MIT- پەن بايلانىستى جانە Google ،Intel ،Dropbox ،Bose سياقتى كومپانيالار MIT ەكوجۇيەسىنەن شىققان. الەمدەگى ەڭ قۋاتتى جاساندى ينتەللەكت زەرتحانالارىنىڭ ءبىرى - MIT CSAIL وسى ماسساچۋسەتس تەحنولوگيا ينستيتۋتىندا اشىلعان.
بۇعان دەيىن عىلىم ءمينيسترى ازيا ەلدەرىنەن كەلگەن ستۋدەنتتەر سانى ت م د ستۋدەنتتەرىنەن اسىپ تۇسكەنىن ايتقان ەدى.
ەندى قازاقستاندا بەرىلگەن ديپلومدار ازيا-تىنىق مۇحيتى ەلدەرىندە تانىلاتىن بولدى. ءماجىلىس دەپۋتاتتارى جوعارى ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى بىلىكتىلىكتى تانۋ تۋرالى ازيا-تىنىق مۇحيتى وڭىرلىك كونۆەنسياسىن راتيفيكاتسيالادى.
اۆتور
ايجان سەرىكجان قىزى