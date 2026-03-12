الەمدەگى اسا كۇردەلى احۋالعا قاراماستان، ۇلتتىق ستراتەگيامىزدى بىرتىندەپ جۇزەگە اسىرىپ جاتىرمىز - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ بارلىق دەڭگەيدەگى ءماسليحات دەپۋتاتتارىنىڭ Ⅲ رەسپۋبليكالىق فورۋمىندا قازىر جۇرتشىلىقتى الاڭداتىپ وتىرعان ماسەلەگە توقتالدى.
- وسىدان ون جىل بۇرىن ساياساتكەرلەر الەمنىڭ جولايرىقتا تۇرعانىنا، كىمنىڭ قالاي باعىت الاتىنىن بىلمەيتىنىنە الاڭداۋشىلىق تانىتاتىن. ال قازىر جۇرتتىڭ ءبارى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس تابالدىرىعىمىزدا تۇرعانىن ايتىپ وتىر. بۇل بارلىق مەملەكەتتىڭ مۇددەسىنە زيان كەلتىرمەك. گەوساياسي، اسكەري، ەكونوميكالىق، تەحنولوگيالىق جانە كليماتتىق سىن-قاتەرلەر ءورشي ءتۇسىپ، الەمدى ابىگەرگە سالدى. وسىنداي كۇردەلى كەزەڭدە قازاقستان ازاماتتارى سابىر ساقتاپ، ەل ىشىندەگى جانە تىسقارى جەرلەردەگى ارانداتۋلارعا بوي الدىرماۋى كەرەك. ەڭ باستىسى، جاراتقان بەرگەن باتىلدىق، ار-نامىس، اقىل-پاراسات سياقتى قاسيەتتەرىمىزدى تانىتقان ءجون. پرەزيدەنت رەتىندە ساياسي-ديپلوماتيالىق تاسىلدەردىڭ ءبارىن قولدانا وتىرىپ، ەل قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە بار كۇشىمدى سالامىن. الەم تەحنولوگيالىق، ەكونوميكالىق، ساياسي تۇرعىدان تۇبەگەيلى وزگەرگەنىن مويىنداۋىمىز كەرەك. ال ول جاقسى جاققا وزگەردى مە، الدە كەرى كەتتى مە؟ وعان وركەنيەت بولاشاقتا جاۋاپ بەرەدى. ءبىراق قازاقستان ازاماتتارىنىڭ الەمدىك دامۋ كوشىنەن شەت قالۋعا قاقىسى جوق. ەگەر الەم وزگەرگەن بولسا نەمەسە جاڭارۋدى باستان وتكەرىپ جاتسا ءبىز دە سوعان ساي بەيىمدەلىپ، جاقسىسىنان ۇيرەنىپ، جامانىنان جيرەنۋىمىز قاجەت. سوندىقتان قازاقستان ۇلتتىق مۇددەسىن قورعاي وتىرىپ، ستراتەگيالىق ۇستامدىلىق تانىتادى. ەڭ باستىسى، ەلىمىز حالىقارالىق كەڭىستىكتە بەيبىتشىلىكتى نىعايتۋدى، قازاقستاننىڭ توڭىرەگىندەگى قاۋىپسىزدىكتى ساقتاۋدى كوزدەيتىن ۇتىمدى، تەڭگەرىمدى سىرتقى ساياسات جۇرگىزىپ كەلەدى ءارى وسى باعىتىنان اينىمايدى. بۇل ەل ىشىندەگى رەفورمالاردى جالعاستىرۋ ءۇشىن وتە قاجەت، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
لاتىن امەريكاسىنداعى، تاياۋ شىعىستاعى وقيعالار گەوساياساتقا وزگەرىستەر اكەلگەنىنە قاراماستان، ەلىمىز جاقىن جانە الىس ورنالاسقان مۇددەلەس مەملەكەتتەردىڭ بارلىعىمەن جان-جاقتى ىنتىماقتاستىقتى ۇدايى دامىتا بەرەدى.
قازىر سىرتقى ساياسات پەن ديپلوماتيانىڭ ءرولى ارتا ءتۇستى. بۇل قازاقستان ءۇشىن دە ماڭىزدى.
- ەل ىشىندەگى احۋالعا، ەكونوميكاعا نەمەسە ساياسي رەفورمالارعا بەلگىلى دارەجەدە حالىقارالىق جاعدايلار ىقپال ەتەدى. وسى ورايدا قازاقستاننىڭ تابىستى دامۋىنا بىرلىك پەن تۇراقتىلىق نەگىز بولماق. بۇل - ءبىزدىڭ بۇلجىماس قاعيداتتارىمىز. دەگەنمەن اتالعان فاكتورلاردىڭ ورنىقتىلىعى - وتكەننىڭ مۇراسى ەمەس، وتانداستارىمىزدىڭ جوعارى ازاماتتىق جانە ساياسي جاۋاپكەرشىلىگىنىڭ جەمىسى. ىشكى ساياساتتىڭ وسىناۋ نازىك سالاسىندا بيلىكتىڭ دە، قوعامنىڭ دا قاتەلەسۋگە قۇقى جوق. ونىڭ سالدارى وتە اۋىر بولۋى مۇمكىن. بۇل ارادا قۇيتىرقىلىق پەن بوس ماقتانعا ورىن جوق. بۇگىندە ەسكىلىكتى اڭسايتىن، ءدىني ءارى ۇلتتىق قۇندىلىقتار مەن ەلدىك مۇددە تۋراسىندا قاتە تۇسىنىككە نەگىزدەلگەن اسىرە كونسەرۆاتيۆتى ساياسي جۇيە زامان تالابىنا ساي كەلمەيتىنىنە، ساتسىزدىككە ۇشىراتاتىنىنا كوز جەتكىزىپ وتىرمىز. العا قادام باسقاننىڭ اياعىنان شالۋ - كەرى كەتۋ، ءتىپتى، تىرشىلىك زاڭىنا قارسىلىق سانالادى. الايدا اسىعىس، ساراپقا سالماي قابىلدانعان وزگەرىستەر مەن شەشىمدەردىڭ سالدارى تىم اۋىر. سوندىقتان مەن قۇر ۇرانمەن رەفورما جاساۋعا تۇبەگەيلى قارسىمىن. بارلىق باستاما اقىلعا قونىمدى بولعانى ءجون. ەگەر وزەننىڭ ارعى جاعاسىنا وتكىڭ كەلسە، تەرەڭگە بويلاي الاتىنىڭا سەنىمدى بولۋىڭ كەرەك. تۇراقتىلىقتى بىرەر كۇندە، ءتىپتى ساناۋلى ساعاتتا بۇزۋعا بولادى. ال ونى قالپىنا كەلتىرۋگە ونداعان جىلدار قاجەت. سوندىقتان زاڭ مەن ءتارتىپ تۇجىرىمداماسىن ۇستانۋ وتە وزەكتى دەپ بىلەمىن. بۇل تۇجىرىمداما ساياسي جۇيەمىز بەن ءومىر سالتىمىزدىڭ نەگىزى. ەش پوپۋليزم ەمەس. ورتاق وتانىمىز، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تاعدىرى تەك ءوزىمىزدىڭ قولىمىزدا ەكەنىن ەشقاشان ۇمىتپاعانىمىز ابزال. شىنىن ايتقاندا، ءبىزدىڭ جاھاندىق دۇربەلەڭدەرگە توتەپ بەرۋگە دايىن نە دايىن ەمەس ەكەنىمىز، قوعامىمىمىزدىڭ قانداي ماسەلەگە باس قاتىراتىنى ەشكىمگە ماڭىزدى ەمەس، - دەدى پرەزيدەنت.
جاڭا داۋىرگە قادام باستىق. وزىق ويلى ۇلت رەتىندە قازىرگى سىن- قاتەرلەرگە بەيىمدەلىپ، وعان جاسامپازدىقپەن جاۋاپ بەرۋىمىز قاجەت.
- ەلىمىزدە اۋقىمدى رەفورمالار جۇرگىزۋدە ءبىر عانا ماقساتتى كوزدەيمىز. بۇل - مەملەكەتىمىزدىڭ تاۋەلسىزدىگى مەن ەگەمەندىگىن نىعايتۋ، ازاماتتارىمىزدىڭ قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارىن قورعاۋ، حالقىمىزدىڭ ءال-اۋقاتىن جاقسارتۋ، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.