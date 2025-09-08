الەمدەگى پارلامەنت تۇرلەرى
استانا. قازاقپارات- الەمدە 100 دەن اسا ەلدە ءبىر پالاتالى، ال 80 نەن اسا ەلدە ەكى پالاتالى پارلامەنت بار. بۇل - حالىقارالىق پارلامەنتتىك وداقتىڭ (IPU) دەرەگى.
ءبىر پالاتالى جۇيە كوبىنە ۋنيتارلى مەملەكەتتەردە كەزدەسەدى. مۇندا ايماقتىق ءبولىنىس اسا بايقالمايدى. حالىق سانى كوپ بولماسا، ەكى پالاتالى پارلامەنتتىڭ اسا قاجەتتىلىگى جوق. ماسەلەن، دانيا، فينليانديا جانە جاڭا زەلانديادا ءبىر پالاتالى جۇيە قالىپتاسقان. بۇل ەكى پالاتانى قارجىلاندىرۋعا كەتەتىن شىعىندى ازايتادى.
بۇدان بولەك، قابىلدانعان زاڭعا ءبىر عانا ورگان جاۋاپتى. ۇكىمەتكە شۇعىل شەشىم قابىلداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ال ەكى پالاتالى پارلامەنت مۇددەلەر تەپە-تەڭدىگىن ساقتاۋعا جانە زاڭ جوبالارىن جان-جاقتى تالقىلاۋعا جول اشادى. ەكى پالاتالى جۇيە ەۋروپا، سولتۇستىك جانە وڭتۇستىك امەريكا، سونداي-اق ورتالىق ازيا ەلدەرىندە كوپ كەزدەسەدى.