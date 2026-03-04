الەمدەگى احۋالعا وراي ەل بيۋدجەتى قايتا قارالا ما
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين مۇناي باعاسىنىڭ ءوسۋى ەل بيۋدجەتىنە قالاي اسەر ەتۋى مۇمكىندىگىنە وراي پىكىر ءبىلدىردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى تاڭدا رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتى قايتا قاراۋعا نەگىز جوق. ويتكەنى جاھاندىق ۇردىستەردى ناقتى بولجاۋ مۇمكىن ەمەس.
- نەلىكتەن ەكەنىن تۇسىنەسىزدەر مە؟ ويتكەنى بۇل قانداي ترەندتەر ەكەنى جانە ولاردىڭ قانشالىقتى تۇراقتى بولاتىنى ازىرگە بەلگىسىز. ءبىزدى ءقازىر مۇنايدىڭ ساۋدالانىپ جاتقان باعاسىنان گورى گۋمانيتارلىق جاعى كوبىرەك الاڭداتادى. بۇل قاقتىعىس تەزىرەك اياقتالىپ، تاراپتار بەيبىت كەلىسىمگە كەلگەنىن قالايمىز. سەبەبى يران جانە ە ا ە و-مەن ەركىن ساۋدا رەجيمى تۋرالى كەلىسىمگە قول قويعانبىز، ساۋدا بەلسەندى جۇرگىزىلىپ جاتىر. پارسى شىعاناعىنداعى بارلىق ەلمەن دە ساۋدا قارقىندى. سونداي-اق امەريكا قۇراما شتاتتارىمەن دە قارىم-قاتىناسىمىز جاقسى. جىل سايىنعى تاۋار اينالىمى شامامەن 4 ميلليارد دوللاردى قۇرايدى، - دەدى ول ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن.
ۆيتسە-پرەمەردىڭ اتاپ وتۋىنشە، قازاقستان بۇل ەلدەردەگى جاعدايدىڭ تۇراقتى ءارى بولجامدى بولعانىنا مۇددەلى.
بۇعان دەيىن تاياۋ شىعىستاعى احۋالعا بايلانىستى قانشا وتانداسىمىز ەلگە ورالعانىن جازعان ەدىك.