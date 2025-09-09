الەمدە ەڭ ىقپالدى پارلامەنتتەردىڭ قاتارىنا وڭتۇستىك كورەيانىكى كىرەدى
استانا. قازاقپارات - وڭتۇستىك كورەيادا ءبىر پالاتالى پارلامەنتكە شامامەن 80 جىل بولدى. ول الەمدەگى ەڭ ىقپالدى 10 پارلامەنتتىڭ قاتارىنا كىرەدى. ءبىر كەزدەرى ۇلتتىق جينالىس قوس پالاتالى بولعان ەدى.
وڭتۇستىك كورەيانىڭ پارلامەنتى ۇلتتىق جينالىس دەپ اتالادى. تاريحى 1945 -جىلدان، ەل تاۋەلسىزدىك العاننان ءۇش جىل وتكەن سوڭ باستالادى. 1960 -جىلدىڭ ساۋىرىندە وڭتۇستىك كورەيادا ستۋدەنتتەر پرەزيدەنت لي سىن ماننىڭ ديكتاتۋراسىنا قارسى شىقتى. وسىدان سوڭ ەل باسشىسى وتستاۆكاعا كەتىپ، كونستيتۋتسياعا وزگەرىستەر ەنگىزىلەدى دە، پارلامەنت قوس پالاتالى بولادى. ءبىراق ءبىر جىلدان سوڭ گەنەرال پاك چون حي اسكەري توڭكەرىس جاسايدى. ءسويتىپ، 1963 -جىلى پارلامەنت قايتادان ءبىر پالاتالى بولىپ قۇرىلادى.
ال قازىرگى ىقپالدى ءارى پرەزيدەنتتەن تاۋەلسىز دەپ سانالاتىن ۇلتتىق جينالىس، ياعني پارلامەنت 1987 -جىلى جاپپاي نارازىلىقتاردان كەيىن جاساقتالعان. بۇگىندە ءبىر پالاتالى پارلامەنتتە 300 دەپۋتات بار. بيلىك پارتياسىنا 173 ورىن، وپپوزيتسيالىق «حالىق كۇشى» پارتياسىنا 108 ورىن تيەسىلى. جينالىس زاڭداردى قارايدى، بيۋدجەتتى بەكىتەدى، پرەمەر-ءمينيستردىڭ كانديداتۋراسىن ماقۇلدايدى جانە مينيسترلەرگە سەنىمسىزدىك بىلدىرە الادى.
ءۇش رەت وڭتۇستىك كورەيالىق دەپۋتاتتار مەملەكەت باسشىلارىنا يمپيچمەنت جاريالادى: 2004 -جىلى نو مۋ حيەنعا، 2016 -جىلى پاك كىن حەگە جانە 2024 -جىلدىڭ جەلتوقسانىندا پرەزيدەنت يۋن سوك يەلگە اسكەري جاعداي ەنگىزگەنى ءۇشىن. بۇل شەشىمدى ەستىگەن دەپۋتاتتار مەن ولاردىڭ جاقتاستارى پارلامەنت عيماراتىنىڭ الدىنا جينالىپ، ىشكە كىرمەك بولدى. الايدا اسكەري قىزمەتكەرلەر جولدارىن بوگەدى. شابۋىلدان كەيىن دەپۋتاتتار ءوز ورىندارىنا جايعاسىپ، اسكەري جاعدايدى جويۋ ءۇشىن داۋىس بەردى.
بيىل ماۋسىم ايىندا وتكەن كەزەكتەن تىس پرەزيدەنتتىك سايلاۋدا مەملەكەت باسشىسى بولىپ ۇلتتىق جينالىس مۇشەسى ءارى وپپوزيتسيالىق پارتيا جەتەكشىسى لي دجە ميەن سايلاندى. 300 دەپۋتاتتىڭ 254- ءى ءبىر مانداتتى وكرۋگتەردەن، 46 سى پارتيالىق ءتىزىم بويىنشا 4 جىلعا سايلانادى. سپيكەر 2 جىلعا ۇلتتىق جينالىستا كوپشىلىك ورىنعا يە پارتيادان سايلانادى.
2024 -جىلدىڭ ماۋسىمىنان بەرى پارلامەنتتە ۋ ۆون سيك ءتوراعالىق ەتەدى. ۇلتتىق جينالىستىڭ ىقپالى مەن مارتەبەسى ونىڭ ورنالاسقان جەرىنەن دە ايقىن اڭعارىلادى. پارلامەنت عيماراتى سەۋلدەگى يەىيدو ارالىندا سالىنعان، بۇل پرەزيدەنت پەن ۇكىمەتكە تاۋەلدى ەمەسپىز دەگەندى بىلدىرسە كەرەك.
