الەمدە ەتتىڭ باعاسى قانداي؟
استانا. قازاقپارات - الەمدىك نارىقتا دا ەتتىڭ باعاسى شارىقتادى. بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى اقپارىنا سۇيەنسەك مۇنداي جاعداي وسىدان 3 جىل بۇرىن بايقالعان. باعانىڭ كوتەرىلۋىنە ا ق ش پەن قىتايداعى سيىر ەتىنە سۇرانىستىڭ كۇشەيۋى، سونداي-اق جاھاندا ءىرى قارا مال باسىنىڭ ازايۋى تۇرتكى بولىپ وتىر.
Numbeo حالىقارالىق سەرۆيسىنىڭ قىركۇيەك ايىنداعى دەرەكتەرىنە سۇيەنسەك، الەمدەگى ەڭ قىمبات سيىر ەتى - ەۋروپادا. شۆەيتساريا سيىردىڭ لوق ەتىن - 49 دوللارعا، بۇل شامامەن 26 مىڭ تەڭگە، يسلانديادا - 44 دوللارعا، ال نورۆەگيا - 30 دوللارعا باعالاپ وتىر.
ال پاكىستان، تانزانيا جانە رۋاندا حالقى ەتتى 4 دوللارعا ساتىپ الادى. ال ۇلى بريتانيادا ەت باعاسى تومەندەۋ - امەريكالىقتارعا قاراعاندا ەكى مىڭ تەڭگەگە ارزان. ءبىراق نارىقتاعى جاعداي ءماز ەمەس. ەل تاريحىنداعى ەڭ قۇرعاق كەزەڭ مال ازىعىنا شىعىندى ەسەلەپ جىبەردى. شارۋالار اپتاسىنا مىڭ فۋنت ستەرلينگكە دەيىن جۇمساپ وتىر. ەگەر جاعداي تۇزەلمەسە، فەرمەرلەر مال باسىن ازايتۋعا ءماجبۇر بولۋى مۇمكىن.
ارگەنتينا حالقى ءىرى قارا ەتىن بۇرىنعىداي مولىنان جەي المايدى. باعا وسكەن سوڭ تۇتىنۋشىلاردىڭ تاڭداۋى قۇس ەتىنە اۋىستى. تاۋىق ەتى ادام باسىنا شاققاندا سيىر ەتىنەن اسىپ ءتۇستى - 49 كەلىگە جەتتى. ساراپشىلار مال شارۋاشىلىعىن ۇستاۋ كۇننەن-كۇنگە قيىنداپ كەلە جاتقانىن ايتادى.
