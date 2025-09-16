الەمدە ەت قىمباتتادى
استانا. قازاقپارات - ينفلياتسيا اسەرىنەن الەمنىڭ دامىعان ەلدەرىنىڭ وزىندە تۇرمىسقا ەڭ قاجەتتى ازىق-تۇلىك باعاسىنان باستاپ تۇرعىن ءۇي، كولىك تاعى باسقا سالا بويىنشا باعانىڭ شارىقتاۋى بايقالادى.اسىرەسە ەت پەن ماي ونىمدەرى.
بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ازىق-تۇلىك جانە اۋىل شارۋشىلىعى ۇيىمى تاقاۋدا باعالار يندەكسىن جاريالاعان بولاتىن. وتكەن ايدا وسىمدىك مايلارى باعالارىنىڭ يندەكسى 169,1 پۋنكتكە جەتىپ، كەيىنگى ءۇش جىلداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىشكە جەتتى. بۇل شىلدەمەن سالىستىرعاندا %7,1- عا جوعارى.
پالما مايى باعاسى الەمدىك جوعارى سۇرانىس پەن باسەكەگە قابىلەتتىلىكتىڭ ارتۋىنان ءوسىپ وتىر دەيدى، ساراپشىلار. سويا مايى باعاسى سولتۇستىك جانە وڭتۇستىك امەريكاداعى بيوجانارماي وندىرىسىنە دەگەن سۇرانىسقا بايلانىستى جوعارىلادى. كۇنباعىس مايى باعاسى قارا تەڭىز ايماعىنان ەكسپورت كولەمىنىڭ قىسقارۋىنا بايلانىستى كوتەرىلدى. ال راپس مايى ەۋروپاداعى مول ءونىمنىڭ ارقاسىندا ارزاندادى.
ال، ەت باعالارىنىڭ ورتاشا يندەكسى وتكەن ايدا 128,0 پۋنكت بولىپ، جاڭا رەكورد ورناتتى. بۇل شىلدەدەن %0,6- عا جوعارى. سيىر ەتى مەن قوي ەتى باعاسى، اسىرەسە قىتاي مەن ا ق ش تاراپىنان جوعارى يمپورتتىق سۇرانىسقا بايلانىستى ءوستى. ال، قۇس ەتى باعاسى برازيليانىڭ قۇس تۇماۋىنان ازات ەل مارتەبەسىن قايتارۋىنا بايلانىستى ءسال كوتەرىلدى. ال دوڭىز ەتى ۇسىنىستىڭ ارتۋىنا بايلانىستى ارزاندادى.
الەمدە شۆەيتساريا، يسلانديا، وڭتۇستىك كورەيا، نورۆەگيا جانە ليۋكسەمبۋرگ سيىر ەتى ەڭ قىمبات بەس ەلدىڭ قاتارىنا ەنەدى. تىزىمدە كوش باستاپ تۇرعان ەل - شۆەيتساريادا ءبىر كەلى ەتتىڭ باعاسى 44,3 ا ق ش دوللار. بۇل تەڭگەمەن 23 مىڭداي. سونداي-اق، يسلانديادا - 38,7، وڭتۇستىك كورەيادا - 28، نورۆەگيادا - 26,8 بولسا، ليۋكسەمبۋرگتە 23,9 ا ق ش دوللارىنا 1 كەلى عانا ەت الاسىز.
ال، قازاقستان، رەسەي، قىرعىزستان جانە تاجىكستاندا باعا 7 دوللاردان ءسال اسادى. ال ەڭ ارزان ەت كەنيا (4,97)، گانا (4,78)، نيگەريا (4,50)، ۋگاندا (12) جانە پاكىستاندا (4,04) ءبىر كەلى سيىر ەتىن نەبارى 2 مىڭ تەڭگەگە الۋعا بولادى.
