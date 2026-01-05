22:05, 05 - قاڭتار 2026 | GMT +5
الەمدە سمارتفون مەن نوۋتبۋك قىمباتتايدى
استانا. قازاقپارات - بيىل ەلەكتروندىق قۇرىلعىلاردىڭ باعاسى كۇرت ءوسۋى مۇمكىن. اسىرەسە نوۋتبۋك، پلانشەت، سمارتفون جانە اقىلدى تەلەديدار باعاسى شارىقتاۋى ىقتيمال.
ترەند فورس (TrendForce) كومپانياسىنىڭ ساراپشىلارى بۇعان جەدەل جادى قۇنىنىڭ ءوسۋى سەبەپ ەكەنىن ايتادى. كەيىنگى ايلاردا چيپتەر 2 ەسە قىمباتتاعان. وعان جاساندى ينتەللەكت جۇيەلەرىنىڭ جۇمىسىن قامتاماسىز ەتەتىن دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىعىنىڭ بەلسەندى قۇرىلىسى ىقپال ەتتى. وندىرۋشىلەر چيپتەردىڭ باسىم بولىگىن جاساندى ينتەللەكت ينفراقۇرىلىمىنا باعىتتايدى. بۇل ولاردىڭ نارىقتاعى تاپشىلىعىنا اكەلەدى.