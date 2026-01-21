20:32, 21 - قاڭتار 2026 | GMT +5
الەمدە ۋران باعاسى ءوستى
استانا. قازاقپارات - قاڭتار ايىندا ۋراننىڭ باعاسى ءبىر فۋنت ءۇشىن 85 دوللارعا جەتتى. بۇل - كەيىنگى 17 ايداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىش.
باعانىڭ كۇرت وسۋىنە ينۆەستيتسيالىق قورلار تاراپىنان سۇرانىستىڭ ارتۋى سەبەپ.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، شيكىزاتقا قىزىعۋشىلىق ا ق ش بيلىگى ۋراندى بايىتۋ كاسىپورىندارىن سالۋعا رۇقسات الۋ تالاپتارىن جەڭىلدەتكەننەن كەيىن ارتقان. سونداي-اق جاڭا اتوم ەلەكتر ستانسيالارىن سالۋ جوسپارىن جاريالاعان ەدى. ماماندار باعا ءالى دە ءوسۋى مۇمكىن دەپ وتىر.
دۇنيەجۇزىلىك يادرولىق قاۋىمداستىقتىڭ بولجامىنا سايكەس، 2030- جىلعا قاراي الەمدە ۋرانعا سۇرانىس %28- عا ارتۋى مۇمكىن.
قازاقستاننىڭ تاۋ-كەن ونەركاسىبىنىڭ جەتەكشى سالالارىنىڭ ءبىرى - ۋران ءوندىرىسى. ەلىمىز ۋران وندىرۋدەن الەمدە ءبىرىنشى ورىندا، ال ۋران قورى بويىنشا ەكىنشى ورىندا.
24.kz