الەمدە قىز بالاسى بولۋدى اڭسايتىندار كوبەيدى
استانا. قازاقپارات - «وتاۋ يەسى - ۇل، ال قىز - جات- جۇرتتىق»، - دەيدى. الايدا الەمدە كەيىنگى كەزدە بۇل كوزقاراس وزگەرە باستاعان. ياعني، قازىر كوبى ۇلدى ەمەس، قىزدى بولۋدى اڭسايدى.
مۇنى The Economist باسىلىمىنىڭ زەرتتەۋى كورسەتتى. بۇل دەرەك بويىنشا 2015 -جىلعا دەيىن الەمدە جىل سايىن قىزدارعا قاراعاندا ۇلدار 1 ميلليونعا ارتىق تۋعان. ءبىراق بىلتىر بۇل كورسەتكىش 5 ەسە قىسقاردى. بۇل نەلىكتەن؟
دەموگرافتار مۇنى: «گەندەرلىك ريەۆوليۋتسيانىڭ جەمىسى» دەپ اتادى. 90-جىلدارى الەمدە 50 ميلليون ايەل قۇرساعىنا بىتكەن بالانى قىز بولعانى ءۇشىن الدىرىپ تاستاعان. ال، بۇعان سول جىلدارى ۋلترادىبىستىق زەرتتەۋلەردىڭ كەڭ تارالۋىنىڭ كەسىرى تيگەن. قازىر تەك قىتايدىڭ وزىندە ەر ادامدار سانى ايەلدەرگە قاراعاندا 35 ميليونعا، ءۇندىستاندا 45 ميلليونعا، جاپونيادا 3 ميلليونعا كوپ. ياعني، تابيعي تەپە-تەڭدىك قولدان بۇزىلعان. شاڭىراقتىڭ يەسى دەپ، كوبى ۇلدى تاڭدايتىن. سوندىقتان جاساندى تۇسىك جاساۋدىڭ بەلەڭ الۋىنا جول بەرىلمەس ءۇشىن كەي ەلدەردە نارەستەنىڭ جىنىسىن ايتۋعا تىيىم سالىندى. ولاردىڭ اراسىندا ءۇندىستان، قىتاي جانە وڭتۇستىك كورەيا بار.
سونداي- اق الەمدە گەندەرلىك تەڭدىك ساياساتى كەڭىنەن ناسيحاتتالدى. «سونىڭ ناتيجەسىن بۇگىن كورىپ وتىرمىز»، - دەيدى دەموگرافتار.
ەلەنا چۋريلوۆا، دەموگراف:
- دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋمنىڭ دەرەگى بويىنشا 2006 -جىلدان بەرى گەندەرلىك تەڭدىك يندەكسى %4,8 ءوستى. ال ءبىلىم سالاسىنداعى بەلسەندىلىگى %95,1- كە جەتتى. بۇل كورسەتكىش، اسىرەسە، ا ق ش پەن ەۋروپادا جوعارى. بۇل دۇنيەجۇزىندەگى ايەلدەردىڭ قوعامداعى ءرولى ارتقانىن كورسەتسە كەرەك.
The Economist باسىلىمى جۇرگىزگەن ساۋالناماعا ساي ەرلى-زايىپتىلاردىڭ كوبى قارتايعاندا راحاتتى قىزدان كورەتىنىنە سەنىمدى. «بۇل قىز بالاعا دەگەن كوزقاراستىڭ تۇبەگەيلى وزگەرۋىنىڭ ايعاعى»، - دەيدى ماماندار.
سوندىقتان ا ق ش-تا قولدان ۇرىقتاندىرۋ تاسىلىنە جۇگىنگەن وتباسىلاردىڭ جارتىسىنان كوبى قىزدى بولۋدى قالايدى. ال، بالا اسىراپ الۋشىلاردىڭ %80- ءى قىز تاربيەلەگىسى كەلەتىنىن ايتقان.
مايكل تومپسون، پسيحولوگ:
- ۇلدار قىزدارعا قاراعاندا كەش جەتىلەدى. تەز اشۋلانعىش بولادى. تاربيەسىنە قاتىستى شاعىم دا كوپ. سوندىقتان قازىر ا ق ش- تا: «ءبىر قىز بولسا جەتكىلىكتى»، دەيتىن ەرلى- زايىپتىلار كوبەيدى.
The Economist باسىلىمى:
- 1985-2003 -جىلدارى وڭتۇستىك كورەيادا «كۇيەۋىمە مىندەتتى تۇردە ۇل سىيلاسام» دەگەن ايەلدەردىڭ ۇلەسى %48 بولعان. قازىر بۇل كورسەتكىش %6- كە دەيىن ءتۇستى. ال 90-جىلدارى جاپونيادا قىزدى اڭساپ جۇرگەن ايەلدەر ۇلەسى %50- كە جەتەر-جەتپەس بولسا، بۇگىندە بۇل كورسەتكىش %75- كە جەتتى.
ەرلەر سانىنىڭ تىم كوبەيىپ كەتۋى ءبىرقاتار ەلدە قوعامنىڭ وتكىر ماسەلەسىنە اينالدى. ماسەلەن جاپونيادا ميلليونداعان جىگىت جار تابا الماي قينالىپ ءجۇر. وسىنىڭ سالدارىنان جاپوندىق ەر ازاماتتار روبوتقا ۇيلەنە باستاعان. العاشقى نەكەلەرى قيىلىپ جاتقاندار دا بار ەكەن.
The Economist باسىلىمى:
- جار تابا الماعان ەرلەر سانىنىڭ كوبەيۋى - تەك جاپونيا ەمەس، بۇكىل شىعىس ازياعا ورتاق قاۋىپ. دەموگرافيالىق تەڭسىزدىكتەن ەرلەر اراسىندا وزدەرىنىڭ قولىنان پايدالى ءىس كەلەتىنىنە سەنبەيتىندەر كوبەيدى. رەسمي دەرەك بويىنشا جاپونيادا 1 ميلليوننان اسا قوعامنان وقشاۋ ءومىر ءسۇرۋدى قالايتىن ەر ازامات بار. ولاردى «حيكيكوموري» دەپ تە اتايدى.
«قىز بالا سانىنىڭ ارتۋى الەمدە زورلىق-زومبىلىقتىڭ، زاڭسىز نەكەنىڭ، ادام ساۋداسىنىڭ ازايۋىنا ىقپال ەتۋى مۇمكىن»، - دەپ ۇمىتتەنەدى ساراپشىلار.
