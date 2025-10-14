الەمدە قاي ەلدەردىڭ مەديتسيناسى قىمبات؟
استانا. قازاقپارات - الەم بويىنشا امەريكانىڭ مەديتسيناسى ەڭ قىمبات. جالپى تاجىريبەلى دارىگەردەن كەڭەس الۋ قۇنى ورتاشا ەسەپپەن 190 دوللار. بۇل تەڭگەگە شاققاندا 102 مىڭداي.
اۋرۋحانادا جاتىپ، ەم الۋ ودان ەكى ەسە قىمبات. ا ق ش- قا كورشىلەس كانادادا ونىڭ قۇنى 115 دوللار. ال شۆەيتساريادا باسى اۋىرىپ، بالتىرى سىزداعاندار 20 مينۋت دارىگەردىڭ كەڭەسىن الۋ ءۇشىن 103 دوللار تولەيدى. بۇل تەڭگەمەن 55 مىڭ. ەگەر بەلگىلەنگەن ۋاقىتتان اسىپ كەتسە، ءار 5 مينۋتقا ۇستەمە اقى الىنادى.
بۇل باعا ەۋروپا ەلدەرىندە 5 مىڭ تەڭگەگە ارزانىراق. ماسەلەن، نورۆەگيا مەن گەرمانيادا دارىگەردىڭ كەڭەسى 75 ەۋرو تۇرادى. اۆستراليا مەديتسيناسى دا وسى مولشەردە.
ال ازيا ەلدەرىنىڭ ىشىندە سينگاپۋردا ەمدەلۋ قىمباتقا تۇسەدى. ماسەلەن، كوز دارىگەرىنە جازىلۋ قۇنى 57 ا ق ش دوللارىنان باستالادى.
ا ق ش - $190
كانادا - $115
شۆەيتساريا - $103
نورۆەگيا مەن گەرمانيا - $86
اۆستراليا - $86
سينگاپۋر - $57
برازيليا - $23
دەرەككوز: MSH International