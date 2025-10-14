ق ز
    19:28, 14 - قازان 2025 | GMT +5

    الەمدە قاي ەلدەردىڭ مەديتسيناسى قىمبات؟

    استانا. قازاقپارات - الەم بويىنشا امەريكانىڭ مەديتسيناسى ەڭ قىمبات. جالپى تاجىريبەلى دارىگەردەن كەڭەس الۋ قۇنى ورتاشا ەسەپپەن 190 دوللار. بۇل تەڭگەگە شاققاندا 102 مىڭداي.

    Қызылордалық дәрігерлер пациенттен сирек кездесетін түзілім алды
    Фото: Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының Қызылорда облыстық филиалы

    اۋرۋحانادا جاتىپ، ەم الۋ ودان ەكى ەسە قىمبات. ا ق ش- قا كورشىلەس كانادادا ونىڭ قۇنى 115 دوللار. ال شۆەيتساريادا باسى اۋىرىپ، بالتىرى سىزداعاندار 20 مينۋت دارىگەردىڭ كەڭەسىن الۋ ءۇشىن 103 دوللار تولەيدى. بۇل تەڭگەمەن 55 مىڭ. ەگەر بەلگىلەنگەن ۋاقىتتان اسىپ كەتسە، ءار 5 مينۋتقا ۇستەمە اقى الىنادى.

     بۇل باعا ەۋروپا ەلدەرىندە 5 مىڭ تەڭگەگە ارزانىراق. ماسەلەن، نورۆەگيا مەن گەرمانيادا دارىگەردىڭ كەڭەسى 75 ەۋرو تۇرادى. اۆستراليا مەديتسيناسى دا وسى مولشەردە.

    ال ازيا ەلدەرىنىڭ ىشىندە سينگاپۋردا ەمدەلۋ قىمباتقا تۇسەدى. ماسەلەن، كوز دارىگەرىنە جازىلۋ قۇنى 57 ا ق ش دوللارىنان باستالادى.

     ا ق ش - $190

    كانادا - $115

    شۆەيتساريا - $103

    نورۆەگيا مەن گەرمانيا - $86

    اۆستراليا - $86

    سينگاپۋر - $57

    برازيليا - $23 

    دەرەككوز: MSH International

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
