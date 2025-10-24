الەمدە قارتايۋ دەڭگەيى جوعارى ەلدەر
استانا. قازاقپارات - الەمدەگى دەموگرافيالىق وزگەرىستەر مەن قارتتاردىڭ كوبەيۋى زەينەتاقى جۇيەسىنە سالماق سالىپ وتىر. سەبەبى دەنساۋلىق ساقتاۋ، الەۋمەتتىك قامتاماسىز ەتۋ جانە ەكونوميكاعا قوسىمشا قاراجات قاجەت.
كوپ ەلدە زەينەتاقى قورى ەڭبەككە جارامدى ازاماتتاردىڭ جارنالارى ەسەبىنەن جينالادى. تۋۋ دەڭگەيىنىڭ تومەندەۋى مەن ءومىر جاسىنىڭ ۇزارۋى جۇمىس كۇشىنىڭ ۇلەسىن كەمىتىپ جاتىر. بۇل ءوز كەزەگىندە زەينەتاقى جۇيەسىنىڭ تۇراقتىلىعىنا اسەر ەتەدى.
مىسالى، موناكودا تۇرعىنداردىڭ 37 پايىزى 65 جاستان اسقان. ياعني ەڭبەككە قابىلەتتى ازاماتتار سانى ازايىپ، زەينەتكەرلەر ۇلەسى ايتارلىقتاي ءوسىپ وتىر. ەكىنشى ورىندا جاپونيا تۇر. مۇندا تۇرعىنداردىڭ %30- ى 65 جاستان اسقان. بۇل شامامەن 37 ميلليون ادام. ەۋروپادا دا بۇل ماسەلە ەرەكشە بايقالادى. اتاپ ايتقاندا، يتاليادا - %25,1، گەرمانيادا - %23,7، ال فرانسيادا - %22,4 زەينەت جاسىنداعى ازامات بار.
الداعى 20 جىلدا الەم حالقى كوبەيىپ، 2040 -جىلعا قاراي شامامەن 9,2 ميللياردقا جەتۋى ىقتيمال. وسى ارالىقتا جاڭاعى ايتقان ماسەلەلەر تۋىندايدى. دەگەنمەن ب ۇ ۇ دەرەگى بويىنشا، 2040 -جىلدان كەيىن قىتاي، جاپونيا، رەسەي جانە كوپتەگەن ەۋروپا ەلدەرىندە ءوسىم بىرتىندەپ ازايا باستايدى.