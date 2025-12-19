الەمدە كۇمىس قىمبات ءارى قات
استانا. قازاقپارات - الەمدىك نارىقتا كۇمىس قىمباتتاپ كەلەدى. ويتكەنى سۇرانىس جوعارى. اق مەتالعا قازىر تەحنولوگيا مەن ەنەرگەتيكا سالاسى دا ءزارۋ. كۇمىس اسىرەسە سيفرلىق ەكونوميكادا باعالى ءارى تاپشى زاتقا اينالدى. ءتىپتى وندىرىستە ىركىلىس بار.
كۇمىس ينستيتۋتىنىڭ The Silver Institute بولجامىنا سۇيەنسەك، نارىقتا سۇرانىس بيىل شامامەن 95 ميلليون ۋنتسياعا ارتىق بولۋى مۇمكىن. كەيىنگى ءتورت اپتا ىشىندە كۇمىس 27,43 پايىزعا قىمباتتاپ، 66,88 ا ق ش دوللارىنا ساۋدالانىپ جاتىر. كورسەتكىش جىل باسىنان بەرى %120,36- عا ارتقان. باعا قىمبات. ويتكەنى سۇرانىس جوعارى.
ال ءوندىرۋ جاعى اقساپ تۇر. وعان سەبەپ: الەمدىك كۇمىس ءوندىرىسىنىڭ جارتىسىنان استامى تيەسىلى لاتىن امەريكاسىندا كەنىشتەر ەسكىرگەن. قورلار سارقىلعان. الەمدىك ءوندىرىستىڭ %25- ىن قامتاماسىز ەتەتىن مەكسيكا كەيىنگى ەكى جىلدا ايتارلىقتاي داعدارىسقا تاپ بولدى. سونداي-اق كۇمىس ءوندىرۋشى ەلدەردىڭ وندىعىنا كىرەتىن پەرۋ، بوليۆيا جانە چيلي كەنىشتەرىندە دە كۇمىس ەداۋىر تۇگەسىلگەن. ءارى بۇل ەلدەردەگى ساياسي احۋال دا شاتقاياقتاپ تۇر.
لوندوندىق GlobalData كومپانياسى ساراپشىلارىنىڭ بولجامى بويىنشا، جاڭا كەن ورىندارى اشىلماسا، الداعى ونجىلدىقتا لاتىن امەريكاسىنداعى كۇمىس ءوندىرىسى توقىراۋعا ۇشىراۋى مۇمكىن. الەمدە تەحنولوگيا سالاسى كۇمىسكە ءزارۋ امبەباپ قاسيەتىنىڭ ارقاسىندا، كۇمىسكە ءار تاراپتان سۇرانىس جوعارى. اسىرەسە جاساندى ينتەللەكت. ەنەرگيانى جۇتىپ، سۋدى ءسىمىرىپ جاتقان دەرەكتەر ورتالىعى كۇمىسكە قاراپ تۇر.
2000 -جىلى جاھاندىق IT ينفراقۇرىلىم قۋاتى 0,93 گۆت بولسا، بيىل بۇل كورسەتكىش 50 گۆت- قا جەتكەن. ياعني 53 ەسە ءوستى. كۇمىس ينستيتۋتىنىڭ بولجامىنا سەنسەك، الداعى بەس جىلدا الەمدىك ونەركاسىپتە كۇمىسكە سۇرانىس تۇراقتى تۇردە ارتادى. كۇمىس - الەمدەگى ەڭ ۇزدىك ەلەكتروتكىزگىش. كومپيۋتەردە، ۇيالى تەلەفونىڭىزدا، سونىمەن قاتار جاساندى ينتەللەكت سالاسىندا دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىقتارىنداعى كەز كەلگەن جوعارى جىلدامدىق ءۇشىن كوپ كۇمىس قاجەت.
مايكل شتاينمانن، Pan American Silver باس ديرەكتورى:
- ماسەلەن، جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى الپاۋىت ا ق ش- تىڭ ونەركاسىپ سەكتورى كۇمىس يمپورتىنا تاۋەلدى. بىلتىر بۇل مەتالدىڭ %65- ى سىرتتان كەلىپ، %44- ىن مەكسيكا، %17 - ىن كانادا، %5- ىن وڭتۇستىك كورەيا جانە پولشا قامتاماسىز ەتتى. كۇمىس ا ق ش- تا ەڭ تاپشى دەگەن سيرەك مەتالداردىڭ تىزىمىندە.
Oxford Economics ساراپشىلارى اۆتوكولىك سەكتورىنداعى سۇرانىس 2031 -جىلعا دەيىن جىل سايىن ورتا ەسەپپەن %3,4- عا ارتادى دەپ بولجاپ وتىر. سونىمەن قاتار دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىقتارىنىڭ قۇرىلىسى %65- عا ءوسۋى مۇمكىن. بيىل پرەزيدەنت دونالد ترامپ مەكسيكا مەن كانادادان كەلەتىن بولات پەن اليۋمينييگە 25 پايىزدىق كەدەندىك باج سالىعىن ەنگىزدى. الايدا ونىڭ ىشىندە كۇمىس جوق. بۇل ەلدەر ءىرى جەتكىزۋشىلەر بولعاندىقتان باج سالىعىنا قاتىستى قاۋىپ كۇمىس باعاسىنا اسەر ەتتى.
كۇمىسكە سۇرانىس ارتتى
كۇمىسكە سۇرانىس بالامالى ەنەرگيا مەن ەلەكتروموبيل سالاسىندا دا جوعارى. ال كولىككە سۇرانىس جىل سايىن ورتا ەسەپپەن %3,4- عا ءوسىپ وتىر. توقپەن جۇرەتىن ءبىر كولىك ىشتەن جانۋ قوزعالتقىشى بار مودەلدەرگە قاراعاندا %67- 79- عا كۇمىستى ارتىق تۇتىنادى. ءارى ەۋرو وداق الداعى بەس جىلدا كۇن ەنەرگەتيكاسىنىڭ قۋاتىن كەمىندە 700 گۆت- قا جەتكىزبەك. دەمەك كۇمىس ستراتەگيالىق ماڭىزدى ونەركاسىپتىك مەتالل بولىپ قالا بەرەدى.
24.kz