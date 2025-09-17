الەمدە كەدەي ەلدەردىڭ قارىزى كوبەيگەن
استانا. قازاقپارات - الەمدەگى ەڭ كەدەي 26 ەلدىڭ قارىزى بۇرىن-سوڭدى بولماعان دەڭگەيگە جەتتى. دۇنيەجۇزىلىك بانك مالىمەتى بويىنشا، ولاردىڭ سىرتقى بەرەشەگى 8,8 تريلليون ا ق ش دوللارى.
مۇنداي كورسەتكىش كەيىنگى 18 جىلدا تىركەلمەگەن. بۇل ەلدەردە حالىقتىڭ جىلدىق تابىسى جان باسىنا شاققاندا 1145 دوللار. بۇل ءبىزدىڭ اقشامەن 618 مىڭ تەڭگە. ورتاشا ايلىق 51 مىڭ تەڭگە. حالىقارالىق تالاپ بويىنشا، كەدەي ادامدار ساناتىنا كۇنىنە 1000 تەڭگەدەن ارتىق جۇمساي المايتىن وتباسىلار جاتادى.
ب ۇ ۇ- نىڭ دەرەگىنە قاراعاندا، الەمدە وسىنداي 700 ميلليون ادام بار. اسىرەسە، وڭتۇستىك سۋدان، ورتالىق افريكا مەملەكەتى، سومالي، يەمەندە جاعداي قيىن. حالىقارالىق قاۋىمداستىق اسىرەسە اۋعانستانداعى احۋالعا الاڭداۋلى. مۇندا 8 جىل ىشىندە كەدەيلەر سانى شامامەن 5,5 ميلليون ادامعا كوبەيگەن. ءسويتىپ 35 ميلليون حالىقتىڭ ۇشتەن ەكىسى كەدەيلىكتىڭ قامىتىن كيۋگە ءماجبۇر.