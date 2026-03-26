الەمدە جولداعى ءتارتىپ قالاي رەتتەلەدى؟
استانا. قازاقپارات- ا ق ش- تا اۆتوكولىك جۇرگىزۋشىسى جولداعى جۇگەنسىزدەر تۋرالى شۇعىل حابارلاي الاتىن سەنىم تەلەفونى جۇمىس ىستەيدى. حابار تۇسكەن بەتتە ارناۋلى پوليتسيا دەرەۋ جەتىپ بارادى. الەمنىڭ باسقا ەلدەرىندە جولداعى ءتارتىپ قالاي رەتتەلەدى؟
بەلگيا
بەلگيادا جولداعى قاۋىپسىزدىكتى رەتتەۋ مەن ءولىم-ءجىتىمدى ازايتۋعا الدىن الا ءمان بەرىلەدى. مۇندا جۇرگىزۋشىلەردى دايىنداۋ جانە كۋالىك بەرۋ بويىنشا ناقتى جۇيە قالىپتاسقان. 17 جاسقا تولعان ۇمىتكەر تەوريادان سىناق تاپسىرادى. ءساتتى وتكەننىڭ وزىندە جۇرگىزۋشى كۋالىگى ۋاقىتشا بەرىلەدى. ولارعا ءبىراز شەكتەۋ قويىلادى. كولىكتى دەمالىس جانە مەرەكە كۇندەرى تۇنگى 22:00 دەن تاڭعى 06:00-عا دەيىن باسقارا المايدى. سونداي- اق تاكسي قىزمەتىن اتقارۋعا تىيىم سالىنعان. تۇراقتى كۋالىكتى الۋ ءۇشىن ءۇش اي كولىك جۇرگىزىپ، كەيىن پراكتيكالىق ەمتيحان تاپسىرادى.
ۇلى بريتانيا
بريتانيادا كولىك باسقارىپ كەلە جاتىپ، ۇيالى تەلەفونمەن سويلەسۋگە، تەمەكى شەگۋگە جانە تاماق جەۋگە بولمايدى. جازاسى قاتال. سولتۇستىك ۋەلستە تاۋىق ەتىن جەگەن جۇك كولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى سەگىز اپتاعا تۇرمەگە قامالدى. ونى پوليتسيا تىكۇشاعى بايقاپ قالعان. سونىمەن قاتار بريتانيا جولدارىندا ارناۋلى كامەرا تۇرادى. ول جول ەرەجەلەرىن قاتاڭ قاداعالايدى. بۇزعان جاعدايدا ايىپپۇل ارقالاتادى.
فينليانديا
فينليانديادا كولىكتەرگە ارنالعان الكوقۇلىپتار بار. ونى جۇرگىزۋشى ءوز ەركىمەن ورناتادى. ەگەر ىشىمدىك ىشكەن كەزدەگى قىزۋى 0,2 پروميللەدەن اسسا، كولىكتىڭ وتالعىشى قۇلىپتالىپ قالادى. جۇك جانە جولاۋشى تاسىمالىمەن اينالىساتىن كوپتەگەن كومپانيا وسى الكوقۇلىپتى ورناتادى. قازىر كەيبىر ماماندار اتالعان قۇرىلعىنى مىندەتتەۋدى تالاپ ەتىپ جاتىر.
