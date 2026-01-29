الەمدە دوللار باعامى قۇلدىرادى
استانا. قازاقپارات - الەمدە دوللار قۇلدىرادى. ۆاليۋتا باعامى كەيىنگى ءتورت جىلداعى ەڭ تومەنگى دەڭگەيگە ءتۇستى. بۇل تۇستا ساراپشىلار ەۋرونىڭ، فۋنت ستەرلينگتىڭ جانە يەننىڭ نىعايعانىن ايتادى.
ال ءتيىمدى جول ىزدەيتىن ازاماتتار ينۆەستيتسيانى التىنعا قۇيۋدى ءجون سانايدى. ناتيجەسىندە باعالى مەتال قۇنى العاش رەت ءبىر ۋنتسياسى ءۇشىن 5300 دوللاردان استى. ساراپشىلار دوللاردىڭ السىرەۋىن گەوساياسي ماسەلەلەرمەن، قۇراما شتاتتار بيۋدجەتىنىڭ تاپشىلىعىمەن جانە ا ق ش فەدەرالدىق رەزەرۆ جۇيەسىنىڭ پايىزدىق مولشەرلەمە بويىنشا شەشىمىنە قاتىستى جاعدايمەن بايلانىستىرادى. ال پرەزيدەنت ترامپ بۇل ماسەلەگە مۇلدە الاڭدامايتىنىن، دوللاردىڭ باعامى «قالىپتى، ءارى قاناعاتتانارلىق» دەڭگەيدە ەكەنىن مالىمدەدى.
قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,77 تەڭگەگە ارزانداپ، 503,17 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 503,90 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 502,51 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 504,56 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 600,79 - 605,38 تەڭگە، ال رۋبل 6,49 - 6,61 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,29 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,98 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 502,01 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 509,01 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 597,00 تەڭگە، ساتۋ - 607,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 74,20 تەڭگە، ساتۋ - 78,41 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 28 -قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,34 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 503,90 تەڭگە بولدى.