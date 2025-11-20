الەمدە بيومەتريا تەحنولوگياسىنا سۇرانىس ارتادى
استانا. قازاقپارات- الەمدە بيومەتريا تەحنولوگياسىنا سۇرانىس ارتادى. الداعى 5 جىلدا ونىڭ نارىعى 120 ميلليارد دوللاردان اسۋى مۇمكىن. قازىر بۇل كورسەتكىش 59 ميلليارد دوللارعا جۋىقتاعان. ياعني بۇل نارىق جىلدا %15 ءوسىپ تۇرادى.
Mordor Intelligence ساراپشىلارى وسىلاي دەپ توپشىلايدى. ولاردىڭ ايتۋىنا قاراعاندا ەڭ كوپ قولدانىلاتىن تەحنولوگيا بۇل - ساۋساق ىزدەرى. ودان سوڭ 26 پايىزبەن بەت-الپەتتى تانۋ جۇيەسى تۇر. ۇشتىككە %10- پەن كوزدىڭ بەتكى قابىعى ارقىلى تانۋ تەحنولوگياسى كىرەدى. جالپى بيومەتريا نارىعىنىڭ %40- ءى ا ق ش- قا تيەسىلى. ىزىنشە ەۋروپا تۇر. ۇشتىكتى ازيا-تىنىق مۇحيتى ايماعى ساباقتايدى. ت م د ەلدەرى بيومەتريالىق دەرەكتەردى قولدانۋعا كۇمانمەن قارايدى. ساراپشىلار: «بۇعان اقپاراتتىڭ جەتكىلىكسىزدىگى جانە مۇنى جەكە ومىرگە قول سۇعۋ رەتىندە قابىلداۋ سەبەپ»، - دەيدى.
بيومەتريا الگوريتمىن كۇردەلەندىرۋ كەرەك - ساراپشى
ناقتى بيومەترياعا قاتىستى ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنە شاعىم تۇسپەگەن. بۇنىڭ سەبەبىن قۇرالدىڭ ءالى جاڭا بولۋىمەن بايلانىستىرادى ساراپشىلار. سوندىقتان جاڭاسىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن جان-جاقتى كۇشەيتپەسە، كيبەر ۇرىلار دا قاراپ جاتپاسى انىق. ءبىراق ەسەسىنە ەلدە ينتەرنەت الاياقتىق ءورشىپ تۇر. بيىل 10 ايدا 22800-دەي دەرەك تىركەلگەن. 4800-گە جۋىق ءىس اشىلىپ، 1425 ادام قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. ال شىعىنى 50 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە. سونىڭ تەك 3 ميلليارد تەڭگەسى وڭدەلگەن.
ايبار ولجاي، ساراپشى:
- بىزگە بيومەتريانىڭ الگوريتمدەرىن كۇردەلى قىلۋ كەرەك. مىسالى، ءبىز بانكتىڭ «كوزىڭىزدى جۇمىڭىز، وڭعا-سولعا بۇرىڭىز» دەگەن وپەراتسيانى ءبىلىپ الساق، ول بويىنشا گيف-فەيك جاساپ، سولاي كورسەتۋ ەش قيىن ەمەس. سوندىقتان بانكتىڭ بيومەتريالىق الگوريتمدەرى كىشكەنە كۇردەلى جانە بەلگىلى ءبىر شابلونمەن جۇرمەۋ كەرەك.
ءمادينا ءابىلقاسىموۆا، ق ر قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى:
- بيومەتريانىڭ ەتالوندى بازاسى ءالى جوق. قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن سونى جاساۋ كەرەك. ءبىز دە ۇنەمى تىڭ شارالار قابىلدايمىز. قارجى الاياقتارىمەن كۇرەسۋ ءۇشىن ءتۇرلى شەكتەۋ ەنگىزەمىز. بانكتەرگە تالاپ قويامىز. سايكەستەندىرۋدى دۇرىس وتكىزۋ، انتيفرودتى قولدانۋ دەگەندەي.
ەندى جاڭا قارجى ءونىمى نەمەسە قارجى تەحنولوگياسى پايدا بولعان كەزدە قاۋىپسىزدىك قايتا باعالانۋى ءتيىس. ماسەلەن، جەكە دەرەكتەردى قورعاۋ، الاياقتىققا جول بەرمەۋ سياقتى، جالپى تۇتىنۋشىلارعا قارجىلىق قىزمەتتەر كورسەتىلگەندە قانداي تاۋەكەلدەرگە ۇرىنۋى مۇمكىن. ءبارى ەسكەرىلۋى ءتيىس. وتاندىق بانكتەردىڭ %75- ءى جاساندى ينتەللەكتىنى قولدانادى. ءبىراق تەحنولوگيانى ەنگىزۋ قارجى ۇيىمدارىنىڭ مۇمكىندىگىنە تىكەلەي بايلانىستى. مادينا ءابىلقاسىموۆا نەگىزگى قيىندىقتاردى اتاپ ءوتتى. بۇلار قاۋقارلى كادرلار، قۋاتتى ەسەپتەۋ قۇرىلعىسى جانە كيبەرقورعاۋ جۇيەلەرىنە قوماقتى ينۆەستيتسيا قۇيۋ.
24.kz