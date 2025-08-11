الەمدە اباي كۇنى قالاي اتالىپ ءوتىلدى
استانا. KAZINFORM - ۇلى اقىن اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ 180 جىلدىق مەرەيتويى قازاقستاننان تىس جەرلەردە دە كەڭىنەن اتالىپ ءوتىلدى. ەسكە الۋ ءىس-شارالارى رەسەيدە، تۇركيادا، ازەربايجاندا، قىرعىزستاندا ءوتتى.
الەمنىڭ قاي قالالارىندا اباي كۇنى تويلانعانى جونىندە Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى شولۋ جاساعان ەدى.
ماسكەۋ
ماسكەۋدە قازاقتىڭ ۇلى ويشىلى، اقىن، جازبا قازاق ادەبيەتىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ 180 جىلدىعى اتالىپ ءوتتى. ءىس-شارا اياسىندا چيستوپرۋدنىي بۋلۆارىنداعى ەسكەرتكىشىنە گۇل شوعىن قويۋ سالتاناتتى راسىمىنەن باستالدى.
ءراسىم داستۇرگە اينالدى، جىل سايىن ءدال وسى كۇنى اباي ەسكەرتكىشىنە گۇل شوعىن قويۋ شاراسى ۇيىمداستىرىلادى. وعان قازاقستاندىق ديپلوماتتار، رەسەي ج و و- دا وقيتىن قازاقستاندىق ستۋدەنتتەر، ماسكەۋدەگى قازاق مادەنيەتى قوعامدارىنىڭ وكىلدەرى قاتىسادى.
ت م د استانالارى مەن ءىرى قالالارىنىڭ حالىقارالىق اسسامبلەياسى ۆيتسە-پرەزيدەنتى-باس ديرەكتورى يۋ. ۆاسيۋنكين اباي مۇراسىنىڭ ۇلىلىعى مەن ماڭىزىن ەسكە سالىپ، ونىڭ ەسكەرتكىشى كوپتەگەن ەلدە ورناتىلعانىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق ول 26-قىركۇيەكتە ماسكەۋ «حالىقتار ۇيىندە» وتەتىن ابايدىڭ 180 جىلدىعى مەن سەرگەي ەسەنيننىڭ 130 جىلدىعىنا ارنالعان شىعارماشىلىق كەشكە شاقىردى.
ءىس-شارا بارىسىندا قاتىسۋشىلار ابايدىڭ قارا سوزدەرىن وقىپ، «جەلسىز تۇندە جارىق اي» جانە «كوزىمنىڭ قاراسى» اندەرىن ورىندادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، ماسكەۋدەگى اباي ەسكەرتكىشى 2006-جىلعى 4-ساۋىردە اشىلعان. اباي كۇنى 2020-جىلى ۇكىمەت قاۋلىسىمەن بەكىتىلگەن.
بىشكەك
بىشكەكتە اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ 180 جىلدىعىنا وراي ەسكەرتكىشىنە گۇل شوعىن قويۋ ءراسىمى ءوتتى.
ءىس-شاراعا قازاقستاندىق ديپلوماتتار، ولاردىڭ وتباسى مۇشەلەرى جانە قىرعىزستانداعى قازاقتار قاۋىمداستىعىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى. مەرەكەدە قاتىسۋشىلار حالىق اراسىندا كەڭىنەن تانىمال «كوزىمنىڭ قاراسى» ءانىن ورىندادى.
ايتا كەتەيىك، اباي كۇنى قازاقستان ۇكىمەتىنىڭ 2020-جىلعى تامىزداعى قاۋلىسىمەن بەكىتىلگەن. قىرعىزستان استاناسىندا اباي ەسكەرتكىشى تەاتر سكۆەرىنىڭ ورتالىق اللەياسىندا 2022-جىلعى مامىردا اشىلدى. اشىلۋ راسىمىنە پرەزيدەنتتەر قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن سادىر جاپاروۆ قاتىستى.
باكۋ
باكۋدە اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ 180 جىلدىعىنا وراي ەسكە الۋ اكسياسى ءوتتى. وعان قازاقستاننىڭ ازەربايجانداعى ەلشىلىگى، تۇركى مەملەكەتتەرى پارلامەنتتىك اسسامبلەياسى، تۇركى مادەنيەتى مەن مۇراسى قورى، شىعارماشىلىق زيالى قاۋىم، ابايتانۋشىلار مەن ازەربايجاندىق جازۋشىلار قاتىستى.
ءىس-شارا باسىندا قاتىسۋشىلار اقىننىڭ ەسىمى بەرىلگەن كوشەدە ورنالاسقان مەموريالدىق تاقتاسىنا گۇل شوعىن قويىپ، ءبىر مينۋت ۇنسىزدىكپەن ەسكە الدى. قازاقستان ەلشىلىگىنىڭ كەڭەسشىسى ەدىل مىرزاحانوۆ قۇتتىقتاۋ سوزىندە ابايدىڭ باعا جەتپەس شىعارماشىلىق مۇراسى قازاق مادەنيەتىنىڭ نەگىزى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
الانيا
اباي اتىنداعى ساياباقتا اقىننىڭ 180 جىلدىعىنا ارنالعان مەرەكەلىك ءىس-شارا ءوتتى. وعان قازاق جانە تۇرىك مادەنيەت قاۋىمداستىقتارىنىڭ وكىلدەرى، سونداي-اق جەرگىلىكتى بيلىك قاتىستى.
ءىس-شارا قازاقستاننىڭ انتالياداعى باس كونسۋلدىعىنىڭ باستاماسىمەن، الانيا قالاسى اكىمدىگى مەن قازاقستاننىڭ قۇرمەتتى كونسۋلى احمەت دجەبەدجىنىڭ قولداۋىمەن ۇيىمداستىرىلدى. قوناقتار قاتارىندا الانيا ءمەرى وسمان تارىق وزچەليك جانە جەرگىلىكتى بيلىك وكىلدەرى بولدى.
باعدارلاما اياسىندا ەسكەرتكىشكە گۇل شوقتارى قويىلىپ، ابايدىڭ تۇرىك تىلىنە اۋدارىلعان ولەڭدەرى مەن اندەرى ورىندالدى. سونىمەن قاتار اقىن ءومىرى مەن شىعارماشىلىعىنا ارنالعان ۆيكتورينا وتكىزىلىپ، وعان ەرەسەكتەر دە، بالالار دا قاتىستى.
انكارا
انكارادا حادجي بايرام ۆەلي ۋنيۆەرسيتەتىندە تۇركى الەمىن زەرتتەۋ ورتالىعى، حالىقارالىق تۇركسوي ۇيىمى جانە قازاقستان ەلشىلىگىنىڭ قولداۋىمەن اباي كۇنى ءوتتى.
ۋنيۆەرسيتەت پرورەكتورى، پروفەسسور دوكتور مەتين ورباي ابايدىڭ تەك اقىن عانا ەمەس، تەرەڭ ويشىل، قوعام كوشباسشىسى بولعانىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ساتيرالىق شىعارمالارى ارقىلى حالىققا جول كورسەتكەنىن جانە بۇگىنگى جاستار ءۇشىن دە ونىڭ رۋحاني ۇستازدىعى وزەكتى ەكەنىن ايتتى.
تۇركى الەمىن زەرتتەۋ ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى، پروفەسسور دوكتور دجەميلە كىناجى باران ابايدىڭ ادەبي مۇراسى عاسىرلار بويى ءمانىن جوعالتپاعانىن جانە بۇكىل تۇركى الەمىنىڭ ار-وجدانى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ءىس-شارادا اباي ءومىرى مەن يدەيالارىنا ارنالعان قىسقامەتراجدى دەرەكتى فيلم كورسەتىلدى. قازاقستان، تۇركيا، قىرعىزستان جانە وزبەكستان جاستارى اباي شىعارمالارىنان ءۇزىندى وقىپ، وقىتۋشىلار اقىننىڭ تۇركيا مەن باتىستا تانىلۋىنا ارنالعان ارنايى ءدارىس وتكىزدى.
كەشە ۇلى اقىننىڭ تۋعان جەرىندە «اباي كۇنى» قالاي ءوتىپ جاتقانى تۋرالى فوتورەپورتاج ۇسىنعان ەدىك.