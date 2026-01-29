الماتىنىڭ دەمالىس ايماعى تاۋلىگىنە 40 مىڭ تۋريستكە دەيىن قابىلدايتىن بولادى
استانا. KAZINFORM - اقوردا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ الماتى قالاسى اكىمىن قابىلداعانىن حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسىنا قالانىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋى، سونداي-اق نەگىزگى قالا قۇرىلىسى مەن ينفراقۇرىلىم جوبالارىنىڭ جۇزەگە اسىرىلۋى تۋرالى باياندالدى.
دارحان ساتىبالدى بىلتىر قىسقا مەرزىمدى ەكونوميكالىق ينديكاتور 12,8 پايىزعا كوتەرىلگەنىن ايتتى.
مەملەكەت بيۋجەتىنە 6,6 تريلليون تەڭگە سالىق پەن مىندەتتى تولەمدەر تۇسكەن.
سونىمەن بىرگە قالانىڭ بىرنەشە ورتالىعىن دامىتۋعا باعىتتالعان جاڭا ستراتەگيالىق باستامالاردى تانىستىردى. اتالعان تۇجىرىمداما اياسىندا زاماناۋي IT- ينفراقۇرىلىم، كوپفۋنكسيونالدى ىسكەرلىك كەشەندەر، سونداي-اق تۇرعىنداردىڭ دەمالىسى ءۇشىن اباتتاندىرىلعان رەكرەاتسيالىق ايماقتار جاساقتالادى. ياعني بۇل جۇرتشىلىق جيى باراتىن ورىندارعا اينالادى.
الماتى قالاسىنىڭ زاماناۋي كولىك جۇيەسىن قالىپتاستىرۋ جونىندە مالىمەت بەردى.
جۇردەك قوعامدىق كولىك جۇيەلەرىن دامىتۋ تۇرعىنداردىڭ ءجۇرىپ-تۇرۋىنا قولايلى جاعداي جاساپ، قالانى ورنىقتى دامىتۋدىڭ نەگىزگى فاكتورى بولماق.
الماتىنىڭ باس جوسپارىندا اۋانىڭ ەركىن اينالىمىن قامتاماسىز ەتۋدى، شاھاردىڭ جوعارى جانە ورتالىق بولىكتەرىندەگى شامادان تىس تىعىز قۇرىلىستى تەجەۋدى، سونداي-اق جاسىل جەلەكتىڭ اۋماعىن ءۇش ەسەگە - 3800 گەكتارعا دەيىن ۇلعايتۋدى كوزدەيتىن شەشىمدەر قاراستىرىلعانىن جەتكىزدى.
2025-جىلى قالا كوشەلەرى ساپالى جارىقتاندىرىلىپ، قۋاتى ەكى ەسە ارتقانى جونىندە باياندادى.
بۇدان بولەك، قالانى اباتتاندىرۋ، كوگالداندىرۋ، قوعامدىق كەڭىستىكتەردى بەزەندىرۋدىڭ ءبىرىڭعاي ستاندارتىنا سايكەس ساياباقتار مەن كوشەلەردى جاڭعىرتۋ شارالارى جوسپارلانعان.
الماتى تاۋ كلاستەرى جوباسىن دايىنداۋ جايىندا ەسەپ بەردى. قازىرگى كەزدە «مەدەۋ» بازالىق ستانتسياسى ارقىلى «شىمبۇلاق» جانە «وي-قاراعاي» كۋرورتتارىن بىرىكتىرۋدى كوزدەيتىن تەحنيكالىق-ەكونوميكالىق نەگىزدەمەنى ازىرلەۋ جۇمىستارى اياقتالىپ قالدى.
اتالعان جوبانى جۇزەگە اسىرۋ ناتيجەسىندە اسپالى جولداردىڭ سانى 16 دان 62 گە دەيىن كوبەيەدى، تاۋ شاڭعىسى تراسسالارى 250 شاقىرىمنان اسا ۇزارادى، ال دەمالىس ايماقتارى تاۋلىگىنە 40 مىڭ ادامعا دەيىن قابىلداي الاتىن دەڭگەيگە جەتەدى.
مەملەكەت باسشىسى الماتى قالاسىنىڭ ەكونوميكاسىن ودان ءارى ءارتاراپتاندىرۋ، ەكولوگيالىق جاعدايىن جاقسارتۋ، قالانىڭ ورنىقتى كولىك جانە تۋريستىك ينفراقۇرىلىمىن قالىپتاستىرۋ، سونداي-اق قالا ورتاسىنىڭ ساپاسى مەن تۇرعىنداردىڭ تۇرمىس دەڭگەيىن ارتتىرۋ جونىندە ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن مەملەكەت باسشىسى جوعارعى سوت ءتوراعاسى اسلامبەك مەرعاليەۆتى قابىلدادى.