الماتىنىڭ بوتانيكالىق باعىندا اققۋدىڭ موينىنان تارتقان ادام ىزدەستىرىلىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - الماتىنىڭ بوتانيكالىق باعىندا ەر ادام اققۋعا قاتىگەزدىك كورسەتكەن.
وقيعانىڭ بەينەجازباسى الەۋمەتتىك جەلىدە تارادى.
الماتى قالاسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى ەر ادامنىڭ ءىس-ارەكەتىنە قۇقىقتىق باعا بەرىلەتىنىن حابارلادى.
- الماتى قالاسىنىڭ بوتانيكالىق باعىندا قۇسقا قاتىگەزدىك جاساۋ فاكتىسى بويىنشا تەكسەرۋ باستالدى. ونىڭ ءىس- ارەكەتىنە قۇقىقتىق باعالاۋ بەرىلەدى جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىنا سايكەس شارالار قابىلدانادى. باسقا دا ءمان-جايلارى انىقتالىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتەن.
ەسكە سالايىق، 2022 -جىلى 2 -ناۋرىزدان باستاپ «جانۋارلارعا جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋ تۋرالى» زاڭ كۇشىنە ەندى. زاڭ جانۋارلاردى قورعاۋ، قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ، ىزگىلىكتى نىعايتۋ جانە جانۋارلاردى اسىراۋ كەزىندە قوعامنىڭ ادامگەرشىلىك قاعيداتتارىن ساقتاۋ ماقساتىندا قابىلداندى.
اۆتور
دوسبول اتاجان