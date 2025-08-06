ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:05, 06 - تامىز 2025 | GMT +5

    الماتىنىڭ بوتانيكالىق باعىندا اققۋدىڭ موينىنان تارتقان ادام ىزدەستىرىلىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - الماتىنىڭ بوتانيكالىق باعىندا ەر ادام اققۋعا قاتىگەزدىك كورسەتكەن.

    Лебедь, Аққу
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    وقيعانىڭ بەينەجازباسى الەۋمەتتىك جەلىدە تارادى.

    الماتى قالاسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى ەر ادامنىڭ ءىس-ارەكەتىنە قۇقىقتىق باعا بەرىلەتىنىن حابارلادى.

    - الماتى قالاسىنىڭ بوتانيكالىق باعىندا قۇسقا قاتىگەزدىك جاساۋ فاكتىسى بويىنشا تەكسەرۋ باستالدى. ونىڭ ءىس- ارەكەتىنە قۇقىقتىق باعالاۋ بەرىلەدى جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىنا سايكەس شارالار قابىلدانادى. باسقا دا ءمان-جايلارى انىقتالىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتەن.

    ەسكە سالايىق، 2022 -جىلى 2 -ناۋرىزدان باستاپ «جانۋارلارعا جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋ تۋرالى» زاڭ كۇشىنە ەندى. زاڭ جانۋارلاردى قورعاۋ، قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ، ىزگىلىكتى نىعايتۋ جانە جانۋارلاردى اسىراۋ كەزىندە قوعامنىڭ ادامگەرشىلىك قاعيداتتارىن ساقتاۋ ماقساتىندا قابىلداندى.

    اۆتور

    دوسبول اتاجان

    زاڭ جانە قۇقىق
