الماتىلىق «قايرات» بۇگىن پورتۋگاليا كومانداسىنا قارسى العاشقى ويىنىن وتكىزەدى
استانا. KAZINFORM - الماتىلىق «قايرات» بۇگىن فۋتبولدان UEFA چەمپيوندار ليگاسى نەگىزگى كەزەڭىندەگى العاشقى ويىنىن «سپورتينگ» (پورتۋگاليا) كومانداسىنا قارسى وتكىزەدى.
كەزدەسۋ 18- قىركۇيەكتەن 19-نا قاراعان ءتۇنى قازاقستان ۋاقىتىمەن ساعات 00:00-دە باستالىپ، «Qazsport» تەلەارناسىنان تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى.
ويىن پورتۋگاليا استاناسى ليسسابون قالاسىنداعى «جوزە الۆالادە» ستاديونىندا بولادى.
باس تورەشى مىندەتى پولشالىق داميان سيلۆەستجاكقا جۇكتەلگەن. وعان وتانداستارى پاۆەل سوكولنيتسكي مەن ادام كاراسيەۆيچ كومەكشىلىك جاسايدى. ءتورتىنشى تورەشى دە سول ەلدىڭ وكىلى مارتسين كوحانەك.
ويىنشىلار ءتىزىمى:
«قايرات»
قاقپاشىلار: الەكساندر زارۋسكي، تەمىرلان اناربەكوۆ، شەرحان قالمىرزا؛
قورعاۋشىلار: لۋيش ماتا (پورتۋگاليا)، دامير قاسابولات، ليەۆ كۋرگين، الەكساندر مارتىنوۆيچ (بەلارۋس)، وفري اراد (يزرايل)، الەكساندر مرىنسكي، الەكساندر شيروبوكوۆ، لۋكا گادراني (گرۋزيا)، دانيار تاشپۋلاتوۆ، ەگور سوروكين (رەسەي)؛
جارتىلاي قورعاۋشىلار: ادىلەت سادىبەكوۆ، گيورگي زاريا (گرۋزيا)، ولجاس بايبەك، دەن گلەيزەر (يزرايل)، ەركىن تاپالوۆ، يۋگ ستانويەۆ (سەربيا)، ۆالەريي گرومىكو (بەلارۋس)؛
شابۋىلشىلار: جورجينو (پورتۋگاليا)، داستان ساتپايەۆ، ەدميلسون (برازيليا)، يسمايل بەكبولات، رامازان باعدات، ريكاردينو (برازيليا).
قاقپاشىلار: رۋي سيلۆا (پورتۋگاليا)، جواۋ ۆيرجينيا (پورتۋگاليا)؛
پورتۋگاليالىق كوماندا بۇدان بۇرىن 2018 -جىلى قازاقستاندىق «استانا» كلۋبىمەن ەۋروپا ليگاسى 1/16 فينالىندا جولىقتى. العاشقى ويىندا ولار 3:1 ەەسبىمەن جەڭسە، قارىمتا كەزدەسۋدە 3:3 ەسەبى تىركەلدى.
الماتىلىق كلۋب بەدەلدى تۋرنيردە «رەال مادريد» (يسپانيا)، «ينتەر» (يتاليا)، «ارسەنال» (انگليا)، «بريۋگگە» (بەلگيا)، «سپورتينگ» (پورتۋگاليا)، «وليمپياكوس» (گرەكيا)، «پافوس» (كيپر)، «كوپەنگاگەن» (دانيا) كلۋبتارىمەن وينايدى.
قازاقستاندىق كوماندا دوپ دوداسىندا بارلىعى 8 ويىن وتكىزەدى. ونىڭ 4-ەۋى ءوز الاڭىندا بولسا، 4-ەۋى سىرت الاڭعا جوسپارلانعان.
نەگىزگى كەزەڭدە بارلىعى 36 كوماندا سىنعا تۇسەدى. ءبىرىنشى تۋر بيىل 16- قىركۇيەكتە باستالسا، سەگىزىنشى تۋر 2026 -جىلدىڭ 28 -قاڭتارىندا بولادى. ال پلەي-وفف 16-18- اقپان، 1/8 فينال 10-11 -ناۋرىز، ¼ فينال 7-8 -ءساۋىر، ½ فينال 28-29 -ءساۋىر، فينال 30 -مامىرعا بەلگىلەنگەن.
وسىعان دەيىن فۋتزالدان قازاقستان قۇراماسى يتاليامەن كەزدەسەتىنى تۋرالى حابارلادىق.