الماتىلىق عالىمدار وبىردىڭ الدىن الاتىن قوسپا ازىرلەدى
استانا. قازاقپارات - الماتىلىق عالىمدار ونكولوگيالىق اۋرۋلاردىڭ الدىن الۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن بيولوگيالىق بەلسەندى قوسپا ازىرلەۋدە. وعان تابيعي انتيوكسيدانت - ليكوپين فەرمەنتى قولدانىلادى. جوبانىڭ ەرەكشەلىگى دە وسىندا. بۇل قىزاناق پەن قاربىزعا قىزىل ءتۇس بەرەتىن پيگمەنت.
سونداي-اق ينستيتۋت عالىمدارى وسى كوكونىستەردى 1 جىل ساقتاۋ تەحنولوگياسىن ۇسىنىپ وتىر. وسىلايشا جاڭا ءادىس ءونىم باعاسىن 10 ەسەگە دەيىن تومەندەتپەك. «قازاق قايتا وڭدەۋ جانە تاعام ونەركاسىبى عىلىمي- زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ» عالىمدارى بۇل جوبامەن 2 جىلعا جۋىق اينالىسىپ كەلەدى.
عالىمداردىڭ پىكىرىنشە ليكوپين فەرمەنتى ادام ءۇشىن ەرەكشە ماڭىزعا يە. ونىڭ تاعام راتسيونىندا جەتكىلىكسىز بولۋى يممۋنيتەتتىڭ تومەندەۋىنە اسەر ەتۋى مۇمكىن. سوندىقتان عالىمدار قوسپا جاساۋدى زەرتتەپ ءجۇر. بۇل ءدارى ەمەس. تەك وبىر جاسۋشالارىنىڭ وسۋىنە كەدەرگى جاسايدى دەگەن بولجام بار.
ءورىسباي شومانوۆ، «قازاق قايتا وڭدەۋ جانە تاعام ونەركاسىبى» ع ز ي ءبولىم مەڭگەرۋشىسى:
- وبىرعا قارسى پرەپاراتتار ءارتۇرلى ادىستەرمەن الىنادى. كوبىنەسە ۋدان. ال ءبىز كوكەنىستەردەن الامىز. وسىلايشا ءبىز پرەپاراتتاردىڭ بىرنەشە ءتۇرىن جاسايمىز. سونىڭ ىشىندە پروفيلاكتيكالىق- ەمدەۋگە قولدانىلاتىن ونىمدەر بار. بۇل پرەپاراتتاردى كۇندەلىكتى قولدانۋعا بولادى. اسىرەسە بالالارعا پايدالى. بۇل ولاردى وبىر سياقتى جامان اۋرۋلاردان قورعايدى.
جوبانىڭ تەحنولوگياسى پايدالى زاتتاردى بارىنشا ساقتاۋدى كوزدەيدى. باستاپقىدا قاربىز بەن قىزاناق ۇنتاقتالادى. ودان كەيىن ليوفيلدىڭ جانە ينفراقىزىل كەپتىرۋ ءادىسى قولدانىلادى. وسىلايشا، شيكىزاتتىڭ ءتۇسى مەن بيولوگيالىق قوسپالارى ساقتالادى.
انەل بايزاقوۆا، «قازاق قايتا وڭدەۋ جانە تاعام ونەركاسىبى» ع ز ي عىلىمي قىزمەتكەرى:
- قاربىز سورتىن ءبىز وتاندىق «اسار» سورتىنان. ال قىزاناقتان «سولنەچنايا» سورتىن. ياعني ولاردىڭ الدىن الا زەرتتەۋ ءادىسى ارقىلى. ەڭ جوعارى ليكوپيندى مولشەرى انىقتالعان. ولاردى بيولوگيالىق قوسىلىستارىن جانە دە تابيعي ءتۇسىن ساقتاي وتىرىپ، ينفراقىزىل ادىسىمەن جۇمساق تەمپەراتۋرادى كەپتىرەمىز.
عالىمدار ونكولوگيالىق اۋرۋلاردىڭ پروفيلاكتيكاسىنا قاجەتتى قوسپاعا پاتەنت الۋدى جوسپارلاپ وتىر. سونداي-اق كوكونىستەردى ۇزاق ساقتاۋ تەحنولوگياسىنىڭ دا پايداسى كوپ، دەيدى. ول شارۋالارعا جاڭا سەرپىن بەرەرى ءسوزسىز. كوكەنىستەردى قايتا وڭدەگەندىكتەن اگروونەركاسىپتەگى شىعىن دا ازايادى.
