الماتىداعى ورتالىق ستاديون كوگالى دجەي لو كونسەرتىنەن كەيىن قانداي كۇيدە
الماتى. قازاقپارات - 10-تامىزدا الماتىداعى ورتالىق ستاديوندا وتكەن دجەننيفەر لوپەس كونتسەرتى كوگالعا زاقىم كەلتىردى مە دەگەن ساۋالعا سپورت عيماراتتارى ديرەكسياسى جاۋاپ بەردى.
ۆەدومستۆونىڭ Kazinform تىلشىسىنە بەرگەن مالىمەتىنشە، الماتىدا كوگالدى ساقتاۋ ءۇشىن ارنايى terracover جابىنى قولدانىلعان.
بۇل جابىن ءشوپتىڭ «تىنىس الۋىنا» جانە ىلعالدى ساقتاۋعا مۇمكىندىك بەرىپ، جوعارى تەمپەراتۋرا مەن تىكەلەي كۇن ساۋلەسىنىڭ اسەرىن ازايتقان.
- جابىندى كونسەرت باستالاردان 10 ساعات بۇرىن توسەپ، ءىس-شارا اياقتالىسىمەن بىردەن الىپ تاستادىق. كەيىن ماماندار سۋارۋ، تىڭايتقىش سەبۋ جانە باسقا دا كۇتىم شارالارىن جۇرگىزدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ديرەكسيا كوگالدىڭ قازىر جاقسى جاعدايدا ەكەنىن جانە فۋتبول ماتچتارىن قابىلداۋعا دايىن ەكەنىن حابارلادى.
ايتا كەتەيىك، 7 -تامىزدا وزبەكستان استاناسى تاشكەنت قالاسىنداعى «ميللي» («بۋنەدكور» ) ستاديونىندا امەريكالىق پوپ-جۇلدىز دجەننيفەر لوپەس كونسەرت قويدى. ءىس-شارادان كەيىن الەۋمەتتىك جەلىلەردە الاڭداعى كوگالدىڭ جاعدايىنا قاتىستى سىن-پىكىرلەر تاراپ، جەرگىلىكتى فۋتبول قاۋىمداستىعى ونىڭ قالپىنا كەلتىرۋ قۇنى 1 ميلليون دوللار بولاتىنىن حابارلاعان.
سونىمەن قاتار درەناج جۇيەسى دە زاقىمدانعانى ايتىلدى، ال تولىق قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى ەكى ايعا سوزىلۋى مۇمكىن.
مۇنداي جاعداي ارمەنيادا دا بولعان - ءانشىنىڭ كونسەرتى وتكەننەن كەيىن الاڭ جارامسىز كۇيگە ءتۇسىپ، الداعى قىركۇيەكتە وتەتىن الەم چەمپيوناتىنىڭ ىرىكتەۋ ماتچى الدىندا ونى جوندەۋگە تۋرا كەلىپ وتىر.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن دجەي لونىڭ الماتىداعى كونسەرتى قالاي وتكەنىن جازعان ەدىك.
سونىمەن بىرگە سۋرەتشى اسەل بەكجان Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن ەكسكليۋزيۆ سۇحباتىندا دجەي لوعا ەرەكشە ارت-نىساندى قالاي جاساپ، سىيعا تارتقانىن ايتىپ بەرگەن ەدى.
اۆتور
مەيىرمان لەس