    10:07, 06 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    الماتىداعى كوشى-قون جۇكتەمەسىن ازايتۋدىڭ نەگىزگى تاسىلدەرى ايقىندالدى

    الماتى. KAZINFORM – ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى اسقاربەك ەرتايەۆ الماتى قالاسىنداعى كوشى-قون پروتسەستەرىن رەتتەۋ جانە الماتى اگلومەراتسياسىن تەڭگەرىمدى دامىتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا جۇمىس توبىنىڭ كوشپەلى وتىرىسىن وتكىزدى، وندا ەلىمىزدىڭ ەڭ ءىرى قالاسىنداعى كوشى-قون جۇكتەمەسىن تومەندەتۋدىڭ نەگىزگى تاسىلدەرى ايقىندالدى.

    Алматыдағы көші-қон жүктемесін азайтудың негізгі тәсілдері айқындалды
    Фото: ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

    بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.

    شاراعا الماتى قالاسى مەن الماتى وبلىسىنىڭ ورتالىق مەملەكەتتىك جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى.

    - كەزدەسۋ بارىسىندا الماتى قالاسى مەن الماتى وبلىسىنداعى كوشى-قون پروتسەستەرىن رەتتەۋدىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى جانە الماتى قالاسىنداعى كوشى-قون جۇكتەمەسىن ازايتۋعا كومەكتەسەتىن اگلومەراتسيالىق اۋماقتاردى دامىتۋ پەرسپەكتيۆالارى تالقىلاندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    وتىرىس قورىتىندىسى بويىنشا الماتى قالاسى مەن الماتى اگلومەراتسياسىن تەڭگەرىمدى دامىتۋ ماسەلەلەرىن جول كارتاسىنا ەنگىزۋ بويىنشا شارالار كەشەنى ازىرلەنىپ، ۆەدومستۆوارالىق ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ تاسىلدەرى ايقىندالدى.

    الماتى جاڭالىقتارى
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
