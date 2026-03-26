الماتىداعى جانتۇرشىگەرلىك جول اپاتى: پوليتسيا قىزمەتتىك تەكسەرۋدى باستادى
الماتى. KAZINFORM - بىرنەشە كۇن بۇرىن ءال-فارابي داڭعىلىندا ەكى اۆتوكولىك سوقتىعىسىپ، سالدارىنان ءۇش ادام قازا تاپتى.
الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى ايدىن قابدۇلدينوۆ حالىقپەن كەزدەسۋ كەزىندە رەزونانس تۋدىرعان جول-كولىك وقيعاسىنا قاتىستى سۇراققا جاۋاپ بەردى. ول جول اپاتى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالىپ، سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتقانىن ايتتى.
— Zeekr اۆتوكولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى قازىرگى ۋاقىتتا اۋرۋحانادا جاتىر. الداعى ۋاقىتتا وعان قاتىستى تەرگەۋ ارەكەتتەرى تولىق جۇرگىزىلىپ، جۇرگىزۋشى قاماۋعا الىنادى، — دەدى پوليتسيا باستىعى.
سونداي-اق ايدىن قابدۇلدينوۆ جول اپاتىنا كوشە جارىسىنىڭ سەبەپ بولعانى جانە وعان پوليتسيانىڭ جوعارى لاۋازىمدى تۇلعاسىنىڭ قاتىسى تۋرالى جەلىدە تاراعان اقپاراتتارعا پىكىر ءبىلدىردى.
— پوليتسيا دەپارتامەنتى قىزمەتتىك تەرگەۋ جۇرگىزىپ جاتىر، ناقتى قۇقىقتىق باعا بەرىلەدى. ەگەر قىزمەتكەرلەردىڭ كىناسى انىقتالسا، ەڭ قاتاڭ شارالاردى قولدانامىز، — دەدى ول.
ەسكە سالايىق، 21-ناۋرىزعا قاراعان ءتۇنى Zeekr كولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى ءال-فارابي داڭعىلىنىڭ بويىمەن كەلە جاتىپ، قارسى قوزعالىس جولاعىنا شىعىپ كەتىپ، Mercedes اۆتوكولىگىمەن سوقتىعىسقان. جول اپاتى سالدارىنان Mercedes كولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى مەن ەكى جولاۋشىسى وقيعا ورنىندا قازا تاپتى.
اتالعان دەرەك بويىنشا ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 345-بابى 4-بولىگى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. بۇل باپ بويىنشا 10 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى قاراستىرىلعان.
بۇگىن الماتى پوليتسياسى كوشەدەگى كولىك جارىستارى تۋرالى مالىمدەمە جاسادى. كەيىنگى ءۇش تاۋلىك ىشىندە قالا جولدارىندا 5 مىڭنان استام جول قوزعالىسى ەرەجەسىن بۇزۋ دەرەگى انىقتالعان.
دوسبول اتاجان