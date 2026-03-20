الماتىداعى دارىگەرلەر ناۋقاستان 25 كەلىلىك ىسىكتى الىپ تاستادى
استانا. KAZINFORM - الماتىدا دارىگەرلەر الىپ ىسىگى بار ناۋقاستىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالعان بىرەگەي وتا جاسادى.
سالماعى شامامەن 25 كەلى بولاتىن ىسىك بىرنەشە اي بويى ىشىندە ءوسىپ كەلە جاتقان، ءبىراق ايەل مەديتسينالىق كومەككە جۇگىنبەگەن جانە ءداستۇرلى ەمەس ادىستەرمەن ەمدەلگەن.
1957 -جىلى تۋعان ناۋقاس شامامەن ەكى ايعا دەيىن اۋىرعان. وسى ۋاقىت ىشىندە ول جاقسارۋعا ۇمىتتەنىپ، ءارتۇرلى تاعامعا قوسىلاتىن بيولوگيالىق بەلسەندى قوسپالاردى قابىلداعان. الايدا، ەشقانداي ناتيجە بولماعان ىسىك تەز وسە بەرگەن.
كەيىنىرەك تۋىستارى ايتقانداي، ايەل ءوز جاعدايىن جاسىرىپ، ءتىپتى قوسپالاردى ساتىپ الۋ ءۇشىن نەسيە العان.
تەك جاعدايى ناشارلاعاننان كەيىن عانا ناۋقاس الماتى ونكولوگيالىق ورتالىعىنا ونكوحيرۋرگيا ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى نۇرلان بالتايەۆقا قارالادى. كومپيۋتەرلىك توموگرافيانى قوسا العاندا، تەكسەرۋ كەزىندە ءىش قۋىسى مەن جامباس قۋىسىندا الىپ ىسىك انىقتالعان. ىسىك 55-35 سانتيمەتر يۋولعان، ءىش قۋىسىن تولىعىمەن تولتىرىپ، جامباس قۋىسىنا دەيىن سوزىلعان.
دارىگەرلەر قاجەتتى وتا الدىنداعى دايىندىقتى جۇرگىزگەننەن كەيىن شۇعىل وتا جاساۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.
وتا شامامەن 2-2,5 ساعاتقا سوزىلدى جانە ىشپەردە ارتىنداعى ىسىكتى كۇردەلى، بىرىكتىرىلگەن تۇردە الىپ تاستاۋدى جانە ونىمەن بايلانىستى پروتسەدۋرالاردى قامتىدى. وتانى ونكوحيرۋرگيا ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى نۇرلان بالتايەۆ جانە ونىڭ كومەكشىسى عالىم سارماش جۇرگىزدى.
الىنعان ىسىكتىڭ سالماعى شامامەن 25 كيلوگرام. گيستولوگيالىق زەرتتەۋ ناتيجەسىندە نەكروز ايماقتارى بار ديففەرەنتسيالدانعان رەتروپەريتونەالدى ليپوساركوما دياگنوزى قويىلدى، بۇل قاتەرلى ىسىكتى راستادى. قازىرگى ۋاقىتتا ناۋقاس حيميوتەراپيادان ءوتىپ جاتىر جانە مامانداردىڭ باقىلاۋىندا.