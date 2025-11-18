الماتىداعى «بايسات» بازارىن ساتىپ الۋعا ەشكىم نيەت بىلدىرمەدى
E- Qazyna پورتالىندا «بايسات» كوتەرمە-بولشەك ساۋدا ورتالىعىنىڭ ساۋداسى وتپەدى.
اۋكسيون بۇگىن ساعات 10:00-دە ءوتۋى كەرەك بولعان. الايدا ساۋدا-ساتتىق باستالعان ساتتە ساتۋ نىسانى بويىنشا تىركەلگەن قاتىسۋشىلار جوق بولعاندىقتان، اۋكسيون توقتادى. بازاردىڭ باستاپقى باعاسى - 28639882000,00 تەڭگە بولدى.
بۇعان دەيىن بازاردى «قايتارىلعان اكتيۆتەردى باسقارۋ كومپانياسى» ساتىلىمعا شىعارعانىن جازعانبىز.
ەسكە سالايىق، 2024 -جىلدىڭ قاڭتارىندا قايرات ساتىبالدىنىڭ ۇلىنا تيەسىلى «بايسات» بازارىنىڭ ءبىر بولىگى مەملەكەتكە قايتارىلدى. الماتى قالاسىنىڭ مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق ەكونوميكالىق سوتى «الماتى جىلۋ» حولدينگ كەشەنىنىڭ (قازىرگى «بايسات» بازارى) مۇلكىمەن جاسالعان بارلىق مامىلەنى جارامسىز دەپ تانۋ تۋرالى شەشىم شىعاردى.
وعان دەيىن سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ اياسىندا قايرات ساتىبالدى «بايسات» بازارىنىڭ باسىم بولىگىن ءوز ەركىمەن قايتارىپ بەرگەن بولاتىن.
اۆتور
دوسبول اتاجان